So bereitet sich Großfamilie Demmel aus Königsdorf mit sechs Kindern auf die Feiertage vor

Von: Felicitas Bogner

Die Krippe ist schon aufgebaut. Nun heißt es für Familie Demmel bestehend aus Mutter Birgit und Vater Christian sowie (v.li.): Hansi, Peter mit Franzi, Anna, Lisa und Heidi nur noch Warten aufs Christkind. © Hans Lippert

Die Weihnachtszeit stellt für die Großfamilie Demmel aus Königsdorf eine Herausforderung dar. Natürlich wollen die Eltern jedem ihrer sechs Kinder eine Freude machen. Da ist Kreativität gefragt.

Königsdorf – Dass Birgit und Christian Demmel plötzlich doppelt so viele Kinder haben würden, damit rechneten sie nicht. Drei hatten sie schon, ein Viertes wünschten sie sich. Das kam auch – jedoch nicht allein. Es wurden Drillinge. Heute sind Franzi, Lisa und Hansi drei Jahre alt und halten gemeinsam mit ihren Geschwistern Anna (6), Heidi (9) und Peter (12) ihre Eltern ganz schön auf Trab. Die Adventszeit und Weihnachten stellt für Demmels eine zusätzliche Herausforderung dar. Schließlich wollen sie jedem ihrer sechs Kinder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. In Zeiten der Inflation und Preissteigerungen für eine Großfamilie kein einfaches Unterfangen. Birgit Demmel löst das kreativ. Bei ihnen setzt das Christkind auf selbst gemachte Geschenke, wiederverwendbare Spielsachen und gemeinsame Aktivitäten.

Großfamilie aus Königsdorf muss nun 500 statt 350 Euro für einen Großeinkauf berappen

„Beim Wocheneinkauf merke ich es schon extrem, wie alles teurer geworden ist“, sagt Birgit Demmel und schnauft. Normalerweise habe sie alle 14 Tage für etwa 350 Euro alle Lebensmittel, Windeln und Co. gekauft. „Da komme ich nun locker auf über 500 Euro.“ Mit Blick auf Geschenke an Weihnachten kann das einer Mutter Magenschmerzen bereiten. „Aber wir haben sämtliche Spielsachen von den Großen aufgehoben. Alles, was noch gut in Schuss ist, bekommen dann die Kleineren nochmal vom Christkind geschenkt.“ Dadurch, dass Christian Demmel Zimmerer ist, ist für einen neuen Schreibtisch oder dergleichen der Gang ins Möbelhaus nicht vonnöten. „Alles, was mein Mann kann, wird selbst gebaut“, sagt Demmel. Und sowieso: „Trotz aller finanzieller Herausforderungen, wird das Christkind sicherlich für jeden eine Kleinigkeit unter den Christbaum legen“, ist die Mehrfachmama zuversichtlich.

Festtagsbraten „viel zu aufwendig für so viele“

Zum Essen wird es an Heiligabend bei Demmels Würstel und Kartoffelsalat geben. „Als Alternative für die Kleinen auch noch Nudeln“, meint die 43-Jährige lachend. „Ein Festtagsessen mit Braten und allem Drum und Dran, ist mir viel zu aufwendig für so viele zu kochen“ Am Ersten Weihnachtsfeiertag geht es dann zur Schwägerin zum Essen. „Da holen wir aber etwas aus dem Gasthaus.“

Alle Kinder suchen jedes Jahr gemeinsam Moos für die Weihnachtskrippe. © Demmel/KN

Familienpatin hilft der sechsfachen Mama samstags

Freilich ist mit sechs Kindern nicht nur die Geschenkeorganisation und das Essen anstrengender. Zur Adventszeit gehört noch allerlei andere Vorbereitung dazu. „Ich bin wahnsinnig froh, dass samstags eine Familienpatin für ein paar Stunden zu uns kommt, sie hilft mir mit vielen Sachen und backt beispielsweise mit den Kindern Plätzchen, während ich zum Einkaufen kann“, erklärt die Königsdorferin. „Mit allen Kindern Plätzchen backen? Da würde ich wirklich irgendwann an meine Grenzen kommen.“

Keines der Kinder soll zu kurz kommen: „Manchmal ein ganz schöner Spagat“

Die Drillinge seien momentan in einem anstrengenden Alter. „Was die drei in wenigen Minuten anstellen können, in denen ich wegschaue, kann ich selber manchmal kaum fassen.“ Neulich etwa sei sie nur kurz zur Waschmaschine gegangen, während Franzi, Lisa und Hansi im Badezimmer platziert waren. „Als ich nach wenigen Minuten zurückkam, war das gesamte Bad überflutet“, berichtet die Mutter, muss dabei aber selbst schon wieder über die Situation lachen. „Sie brauchen einfach sehr viel Aufmerksamkeit und dazu versuche ich natürlich auch immer, dass die drei Großen nicht zu kurz kommen – das ist manchmal ein ganz schöner Spagat.“ Während sie auf die Drillinge aufpasst, will ein anderes ihrer Kinder zum Skikurs gefahren werden oder braucht Unterstützung bei den Hausaufgaben. „Jeden Tag ist was anderes.“ Aber Demmel hat Routine und nimmt es gelassen. „Viele Ruhe ist mit sechs Kindern nicht drin.“

Ganze Familie baut gemeinsam die Krippe auf

Für alle ein Höhepunkt ist in der Vorbereitung aufs große Fest der Krippenaufbau. Dazu geht die ganze Familie schon am ersten Adventswochenende gemeinsam zum Moossammeln in den Wald. „Das macht allen Kindern großen Spaß, und es ist ein Ausflug, der uns glücklicherweise auch nichts kostet“, sagt Birgit Demmel. „Traditionell bauen wir dann in der Woche vor Weihnachten unsere große Krippe auf“, berichtet die sechsfache Mama. Das bedarf einiger Vorbereitung: „Die Kinder sind total aufgeregt, alle helfen mit, es wuselt nur so im ganzen Haus. Das Spielzeug im Wohnzimmer muss weg. Der Tisch fürs Kripperl wird vom Dachgeschoss runtergeholt. Die Platte, der Stall, die Figuren vom Keller raufgeschleppt.“ Als Hintergrund an die Wand kommt eine weihnachtliche Stoffbahn. Vater Christian Demmel verlegt die Kabel für Laternen und Lagerfeuer. Ist alles soweit hergerichtet, dürfen zum Verzieren die Kinder ans Werk. Dann heißt es: Das selbstgeholte Moos aus dem Wald platzieren, Wege aus Sand streuen, einen glänzenden Weiher aus Alufolie formen, und zuletzt kommen die Figuren und Tiere aus Holz dazu.

9-jährige Heidi ministriert zum ersten mal in der Christmette

Für die neunjährige Heidi steht am 24. Dezember übrigens eine besondere Premiere an. Zum einen wirkt sie beim Krippenspiel in der Königsdorfer Kirche mit. „Außerdem ist Heidi nun Ministrantin und darf um 22 Uhr in der Christmette ministrieren.“ Das ist auch die Zeit an Heiligabend, die Birgit Demmel für sich nutzt. „Da kann ich abschalten und nach all dem Trubel die Ruhe, die Musik und die schönen Weihnachtslieder genießen.“

