Bei großem Sommerfest: Diebe schlagen auf Segelflugplatz zu - Polizei sucht Zeugen

Von: Peter Borchers

Cape Canaveral in Königsdorf? Spektakuläre Manöver flogen die Piloten über dem Flugplatz in Wiesen. © Hans Lippert

Das Segelflugfest in Königsdorf lockte am Wochenende neben zahlreichen Zuschauern auch Diebe an: Unbekannte stahlen unter anderem größere Mengen Eis am Stiel.

Königsdorf - Das zweitägige Fest der, auf dem Königsdorfer Segelflugplatz beheimateten Vereine am Wochenende nutzten Diebe für ihre Zwecke. Die Unbekannten stahlen nach Angaben der Geretsrieder Polizei im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, etwa 9.30 Uhr, eine größere Menge Eis am Stiel, einen Korb für eine Gefriertruhe und vier Grills.

Sommerfest in Königsfest: Unbekannte stehlen Eis und Korb für Gefriertruhe

Die entwendeten Gegenstände waren für das Sommerfest vorgesehen. Den Wert der gestohlenen Sachen schätzen die Beamten auf 600 Euro.

Mögliche Zeugen, die etwas zu der Tat oder den Dieben sagen können, setzen sich bitte mit der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Geretsried unter der Rufnummer 0 81 71/9 35 10 in Verbindung. peb

