Betriebsrat gegründet: Mehr Mitsprache für Arbeitnehmer bei Stöger Automation und Eizo Technologies

Von: Peter Herrmann

Neue Arbeitnehmervertretung: Karl Musiol von der IG Metall Weilheim (2. v. re.) begrüßte die neuen Betriebsräte (v. li.): Artur Kornelsen, Karin Frankenberger, Michael Skuban (alle Stöger Automation) und Lorenz Haberl von Eizo. © sh

Ab sofort gibt es bei den Firmen Stöger Automation und Eizo Technologies einen Betriebsrat. Die Beteiligung an den Betriebsratswahlen war bei beiden Unternehmen überdurchschnittlich hoch.

Königsdorf – Die Gründung eines Betriebsrats erscheint gerade in kleinen regionalen Betrieben als Wagnis. Belasten wir damit das Verhältnis zur Geschäftsführung? Riskieren wir sogar die Kündigung, wenn der Chef von den Vorbereitungen etwas mitbekommt?

Fragen wie diese haben sich auch Karin Frankenberger, Michael Skuban und Artur Kornelsen von der Stöger Automation GmbH in Königsdorf sowie Lorenz Haberl von der Eizo Technologies GmbH gestellt. Bei einem Pressegespräch mit dem zweiten Bevollmächtigen der IG Metall Weilheim, Karl Musiol, im Restaurant am Bibisee verrieten die frischgebackenen Betriebsräte, warum sie ihren Entschluss dennoch nicht bereuen.

Königsdorf: Betriebsräte bei Stöger Automation und Eizo Technologies gegründet

„Am Anfang ist’s viel Arbeit, danach wird’s hoffentlich weniger“, räumte Lorenz Haberl ein. Seit 13 Jahren prüft er am Geretsrieder Standort der Eizo Technologies Geräte und Schaltungen. „Von den 75 Mitarbeitern gehören fünf dem Betriebsrat an“, berichtete Haberl.

Beim Schraubautomatenhersteller Stöger ist die Zahl der Angestellten in den letzten Jahren stetig gewachsen und beträgt mittlerweile 130. Dort gab es vor der Gründung des siebenköpfigen Betriebsrats am 16. März lediglich einen kleinen Mitarbeiterrat. „Der hatte aber nur wenige Einflussmöglichkeiten und war gesetzlich weniger abgesichert“, gab Artur Kornelsen zu bedenken.

Mit Unterstützung der Gewerkschaft gelang die Installation einer Arbeitnehmervertretung. „Wir erleben diese Entwicklung oft, wenn ein einst kleines Unternehmen immer größer wird und Mitspracherechte wichtiger werden“, bemerkte Karl Musiol. In den zwei Jahren vor seiner Beschäftigung bei der IG Metall Weilheim habe es gerade mal vier Betriebsratgründungen gegeben.

„Nun sind es in einem halben Jahr schon sechs“, freute sich Musiol. Er mutmaßt, dass auch der Fachkräftemangel zu dieser Steigerung beigetragen haben könnte. „Die Arbeiter sind selbstbewusster geworden, weil sie wissen, dass sie gebraucht werden.“

Beteiligung an Betriebsratswahlen war bei Stöger und Eizo überdurchschnittlich hoch

Die Beteiligung an den Betriebsratswahlen war bei Stöger und Eizo mit jeweils über 90 Prozent überdurchschnittlich hoch. „Auch bei der Geschäftsführung sind wir nicht auf Widerstand gestoßen“, berichtete Michael Skuban. Dennoch haben die Mitarbeiter in beiden Unternehmen in Nacht-Nebel-Aktionen ihre Wahlplakate aufgehängt. Denn erst, wenn die Wahlen schriftlich angekündigt werden, gelte der Kündigungsschutz für die angehenden Betriebsräte.

Karl Musiol ist sich sicher, dass ein gut funktionierendes Gremium das jeweilige Unternehmen bei der Anwerbung von neuen Mitarbeitern attraktiver macht. Die Mitbestimmungsrechte umfassen zum Beispiel Entscheidungen über die Länge von Arbeitszeiten, Urlaubspläne, Einführungen von technischen Einrichtungen und Prämiensätze. Die IG Metall veranstaltet hierzu umfangreiche Grundlagenschulungen. ph

