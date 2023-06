Brennender Traktor am Waldrand: Heikler Einsatz für rund 60 Feuerwehrkräfte

Von: Carl-Christian Eick

Ein brennender Ackerschlepper löste am Dienstag in der Gemeinde Königsdorf (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) eine Kettenreaktion aus. Laut Kreisbrandrat Erich Zengerle brachten mehrere Feuerwehren – vor Ort waren rund 60 Rettungskräfte – die heikle Lage aber relativ rasch unter Kontrolle. © Symbolfoto/DPA

Der Brand eines Ackerschleppers auf einer Wiese in der Gemeinde Königsdorf (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) hat am Dienstag einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst.

Königsdorf – Bei Mäharbeiten ist am Dienstag gegen 12 Uhr der Traktor eines 42 Jahre alten Landwirts aus der Gemeinde Dietramszell (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) auf einer Wiese südlich des Königsdorfer Ortsteils Boschhof in Brand geraten. Nachdem der Landwirt alleine und ohne Hilfsmittel nichts gegen die Flammen unternehmen konnte, so die Geretsrieder Polizei, ließ er den Ackerschlepper auf dem Feld zurück, um Hilfe zu organisieren.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Königsdorf und Beuerberg „stand der Traktor bereits in Vollbrand“ und die Flammen „waren auf den angrenzenden Wald übergeschlagen“, berichtet Kreisbrandrat Erich Zengerle im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Wind trieb Glutnester bis zu 25 Meter weit in das Waldstück. Unverzüglich erhöhte Einsatzleiter Johann Vogl, Kommandant der Königsdorfer Wehr, die Alarmstufe. Zur Unterstützung eilten Kräfte der Feuerwehren aus Penzberg, Eurasburg und Herrnhausen sowie des Bayerischen Roten Kreuzes zum Ort des Geschehens.

Bei der aktuellen Trockenheit hatte das Ereignis durchaus Potenzial für ein erheblich größeres Schadensausmaß.

„Relativ schnell“, bilanziert Zengerle, habe man die Lage unter Kontrolle gebracht. Außer dem Ackerschlepper vom Typ Same Explorer 90 mitsamt Front- und Seitenmähwerk wurden nach Worten des Eglingers etwa 300 bis 400 Quadratmeter Wald, konkret Buschwerk, ein Raub der Flammen.

Geretsrieder Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro

Um nicht zuletzt angesichts der aktuell extremen Waldbrandgefahr auf Nummer sicher zu gehen, suchte die Wehr mit einer Wärmebildkamera akribisch nach Glutnestern. Zudem kam eine Drohne zum Einsatz. Ganz wichtig: Weder der Landwirt noch einer der Rettungskräfte wurden verletzt. Um 15 Uhr konnten die letzten Ehrenamtlichen abrücken.

Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 30 000 Euro. Als Brandursache vermutet sie einen technischen Defekt. „Bei der aktuellen Trockenheit hatte das Ereignis durchaus Potenzial für ein erheblich größeres Schadensausmaß“, stellt der Leiter der Polizeiinspektion Geretsried, Hauptkommissar Emanuel Luferseder fest. (cce)

