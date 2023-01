„Leicht wird das nicht“: Königsdorfer Bürgermeister im Interview - Kommunen finanziell an der Grenze

Von: Peter Borchers

Teilen

Platz für Sport und Kinder: Königsdorfs Bürgermeister Rainer Kopnicky vor der Baustelle der neuen Turnhalle samt Trakt für die Mittagsbetreuung von Schülern. © sabine Hermsdorf-Hiss

Königsdorfs Bürgermeister Rainer Kopnicky spricht im Interview mit unserer Zeitung über Geld, Rotstift und seine Hoffnungen für 2023.

Königsdorf – In Königsdorf bewegt sich einiges. 2022 hat das die Gemeinde den Bau der neuen Sporthalle samt Gebäude für die Mittagsbetreuung gestartet. Parallel dazu läuft mit der Erweiterung des Bauhofs ein weiteres Großprojekt, das im kommenden Frühjahr abgeschlossen sein soll. Und dann musste die Gemeinde – ihrer topografischen Lage geschuldet – erste Verbesserungsmaßnahmen zum Hochwasser- und Starkregenschutz umsetzen.

Finanzielle Kraftakte für ein 3000-Seelen-Dorf in einer Zeit, die durch Krieg, Pandemie und Inflation sowieso nicht einfach ist. Bürgermeister Rainer Kopnicky streitet das im Jahresinterview mit unserer Zeitung nicht ab, sieht seine Gemeinde jedoch für die Herausforderungen gewappnet.

Herr Kopnicky, das vergangene Jahr war unterm Strich ein großes Krisenjahr. Was war für Sie das einschneidendste Erlebnis?

Zunächst natürlich die Corona-Lage. Es war ja lange nicht klar, wie sich die entwickelt. Dass dann alles gelockert worden ist, habe ich für richtig gehalten. Ob wir mit der Pandemie komplett durch sind, ist aber unklar, wenn man sich die jüngsten Ereignisse in China vor Augen hält. Das einschneidendste Ereignis war für mich jedoch Russlands Überfall auf die Ukraine mit all seinen Folgen – wie das Leid der Menschen dort, aber auch die Auswirkungen auf unser Leben wie die Unterbringung der Flüchtlinge. Und mit der Krise einhergehen die Preissteigerungen durch die einsetzende Inflation.

Flüchtlingsunterkünfte in Königsdorf: Bürgermeister Kopnicky weiß - „Leicht wird das nicht“

Sie haben die Flüchtlingssituation angesprochen. Landrat Josef Niedermaier hat angekündigt, alle Gemeinden noch stärker in die Pflicht zu nehmen, was die Unterbringung der Menschen betrifft – zumal auch der Zustrom von Asylsuchenden aus arabischen und afrikanischen Ländern wieder stark ansteigt. Kann Königsdorf noch mehr leisten?

Bevor das Thema wieder so groß aufgeploppt ist, hatten wir in der Unterkunft am Rossmoosweg mit seinen knapp über 30 Plätzen noch etwas Luft. Jetzt sind fast alle belegt. Dazu muss man sagen: Ein Privatmann hat die Unterkunft gebaut, sie läuft unter der Regie des Landkreises. Aktuell haben wir zudem 36 Flüchtlinge aus der Ukraine bei uns in der Gemeinde, davon sind die meisten privat untergekommen. Ob wir Möglichkeiten haben, weitere Unterkünfte zu errichten, wie es der Wunsch des Landrats ist, werden wir in der nächsten Gemeinderatssitzung besprechen. Leicht wird das nicht, wir als Gemeinde sind nicht gerade gesegnet mit eigenen freien Grundstücken.

Unter den aktuellen Preissteigerungen leiden nicht nur die Menschen, sondern auch die Kommunen. Königsdorf hat teure Projekte in der Mache – bei angespannter Finanzlage. Müssen Sie sich Sorgen machen?

Wir haben im vergangenen Jahr vieles auf den Prüfstand gestellt, und dann als Maßnahmen die Grund- und Gewerbesteuer erhöht sowie die Wassergebühren zum 1. Januar 2023 angehoben. Wir müssen natürlich schauen, dass wir kostendeckend arbeiten. Auch was die Schülerbeförderung betrifft, kommen die Firmen wegen der hohen Spritpreise nach und nach auf uns zu. Das müssen wir ebenfalls im Haushalt einplanen. Für Turnhalle und Mittagsbetreuung hatten wir feste Ausschreibungen, also wirkt sich die Inflation nicht so heftig aus, auch wenn man mit kleinen Nachträgen rechnen muss. Wenn im Frühjahr das Dach drauf und alles dicht ist – der Bau läuft übrigens absolut nach Plan –, werden wir einen Kassensturz machen. Erst dann werden wir die nächsten Gewerke ausschreiben. Vielleicht stabilisieren sich die Preise. Wir wollen den Kostenrahmen von 7,2 Millionen Euro möglichst einhalten. Zudem steht im nächsten Haushalt eine Kreditaufnahme von 4,1 Millionen, und über die wollen wir keinesfalls hinausgehen.

Bürgermeister Kopnicky im Interview - „Steigende Ausgaben im sozialen Bereich sind kritisch“

Die steigende Kreisumlage – Königsdorf zahlt inzwischen 2,2 Millionen Euro im Jahr – war in den Ratssitzungen wiederkehrend Anlass für Kritik.

Die steigenden Ausgaben im sozialen Bereich – Jugendhilfe, Pflege und und und – werden über die Umlage finanziert und sind in der Tat kritisch. Ebenso der Öffentliche Personennahverkehr. Beides muss meines Erachtens der Landkreis genau auf Einsparpotenzial prüfen – obwohl auch mir bewusst ist, dass das schwierig ist. Vielleicht ist das beim ÖPNV möglich, selbst wenn das ohne Frage ein wichtiges Thema ist. Irgendwo muss man den Rotstift ansetzen.

Am ÖPNV zu sparen dürfte in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels ein heikles Anliegen sein.

Ich weiß. Aber ich muss mir das auch alles leisten können. Die finanziellen Spielräume der Kommunen sind irgendwann ausgereizt. Deshalb muss man sich anschauen, wo sich noch etwas optimieren oder einsparen lässt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.)

Stichwort Klimawandel, aber anderer Punkt: Starkregenereignisse haben Teile Königsdorfs 2020 und 2021 unter Wasser gesetzt. Die – auch durch Blätter und Hagelkörner verstopften – Kanaleinlässe waren nicht mehr in der Lage, die enormen Regenmengen aufzunehmen. Im Vorjahr hat die Gemeinde erste bauliche Maßnahmen getroffen, um Abhilfe zu schaffen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Stand der Dinge?

Wir haben im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten einiges getan, und werden das Thema weiterhin im Fokus behalten. Bloß belasten uns die Preissteigerungen in diesem Bereich ebenfalls. Deswegen können wir immer nur punktuell etwas unternehmen. Die Durchlässe aller Rohre komplett zu vergrößern, das kannst du dir als Kommune gar nicht leisten. Wie Sie aus den Sitzungen des Gemeinderats wissen, fordern wir von jedem Bauwerber nicht umsonst, dass das Oberflächenwasser auf dem eigenen Grundstück zu versickern ist und nicht in die öffentlich Straßenentwässerung fließt.

Vereinsleben in Königsdorf: „Leute wollen wieder mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen“

Haben die Baumaßnahmen in Niederham schon einen Stresstest hinter sich?

Bis jetzt noch nicht. Seit der Fertigstellung hat es – Gott sei dank – nicht so stark geregnet. Alles was runterkam, hat das System aber ausgehalten.

Sie hatten erwähnt, dass Sie über die Lockerung der Pandemiebestimmungen froh sind. Normalisiert sich das Gemeinde- und Vereinsleben in Königsdorf wieder?

Es ist lebhafter geworden, zu merken an den vielen Anmeldungen für Veranstaltungen. Der Burschenverein hat beispielsweise in der Advents- und Weihnachtszeit freitagabends beim Schusterwirt einen Glühweinstand aufgemacht. Der ist sehr gut angenommen worden. Man spürt: Die Leute haben den Wunsch, wieder mehr am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Im Sportverein steigen die Teilnehmerzahlen ebenfalls wieder. Der TSV bietet dienstags wieder Tischtennis-Jugendtraining an, und da kommen 15 Kinder und Jugendliche. Auf der anderen Seite sind Hallen im Landkreis wegen der Belegung durch die Flüchtlinge für den Sport gesperrt – wie die vom BCF in Farchet. Deswegen versuchen wir Tischtennisvereine – obwohl Gegner in der Liga – einen gemeinsamen Trainingsbetrieb in einer freien Halle zu organisieren. Für mich ist das gelebter Zusammenhalt.

Was wünscht sich der Rathauschef Rainer Kopnicky für 2023?

Dass der soziale Zusammenhalt wieder stärker wird. Dass das Vereinsleben und auch das Kulturleben, hier war Königsdorf immer stark, aufblüht – auch wenn mir die Corona-Entwicklung in China etwas Sorgen bereitet. Für uns als Gemeinde wünsche ich mir, dass wir unsere Baumaßnahmen finanziell gut abschließen können. Für mich ist ganz wichtig, dass wir den Königsdorfern die notwendige Infrastruktur anbieten können.

Und was wünscht sich der Privatmann Kopnicky? Mehr Zeit?

Eigentlich nicht, denn ich mache das gerne, was ich mache. Deshalb gehen meine gerade genannten Wünsche nahtlos ins Private über. Wenn’s zeitlich geht, versuche ich, meine sportlichen Aktivitäten – Tischtennis und Fußballschiedsrichter – auszuüben. Ach, da fällt mir noch etwas ein: Ich wünsche mir Frieden in Europa und der Welt. Und als Bürgermeister und Privatmann wünsche ich mir, dass wir Lösungen finden und schaffen für unsere Energieversorgung – im Einklang mit Naturverträglichkeit und Umweltschutz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Wolfratshausen finden Sie auf Merkur.de/Wolfratshausen.