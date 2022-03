CSU-Gemeinderat verlässt das Königsdorfer Gremium - will nach 25 Jahren „auf die Warnschüsse hören“

Von: Peter Borchers

Schluss nach fast 26 Jahren: CSU-Gemeinderat Hans Hartl legt sein Mandat nieder. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Er hat über ein Vierteljahrhundert die Gemeinde mitgestaltet - jetzt verlässt Hans Hartl den Rat in Königsdorf. Seine Entscheidung hat gesundheitliche Gründe.

Königsdorf – Die Nachricht dürfte in der Gemeinde für einiges Aufsehen sorgen: Hans Hartl, seit bald 26 Jahren Mitglied des Königsdorfer Gemeinderats, hat den Antrag gestellt, sein Mandat niederlegen zu dürfen. In der kommenden Sitzung am Dienstag, 29. März, behandelt das Gremium Hartls Gesuch – und wird, da davon auszugehen ist, dass ihm stattgegeben wird, wohl auch den Nachrücker vereidigen. Johann Schwaiger jun. folgt auf der Liste der CSU.

CSU-Gemeinderat verlässt das Königsdorfer Gremium - will nach 25 Jahren „auf die Warnschüsse hören“

Wer Hartl in den Sitzungen erlebt hat – engagiert, emotional, mahnend, – der weiß, wie sehr er für die Arbeit im Rat, wie sehr er für seine Heimat Königsdorf brennt. Und der versteht auch, weshalb der 59-Jährige „nach Monaten des Überlegens“ nun Abschied nehmen möchte. Die Arbeit habe ihn zuletzt „nervlich immer mehr angepackt“, räumt Hartl im Telefonat mit unserer Zeitung ein. „Nach den Sitzungen habe ich oft nicht mehr schlafen können.“ Mehrere Schübe von Gürtelrose seien im vergangenen Jahr die körperlichen Warnschüsse gewesen. Die müsse er ernst nehmen. Dazu habe ihm auch sein Arzt dringend geraten. „Im April werde ich 60 Jahre alt, meine Gesundheit geht jetzt vor.“

Königsdorfer Gemeinderat Hans Hartl hört auf: Feuerwehr, Kirche und Jagdverein bleibt er treu

Zu schaffen macht Hartl vor allem die wirtschaftliche Situation, speziell die in seinen Augen drohende Verschuldung der Gemeinde. „Wissen Sie“, sagt er, „ich habe als Gemeinderat bei finanziellen Fragen immer so entschieden, wie ich auch privat entscheiden würde.“ In guten Zeiten habe er große Investitionen der Kommune wie den Schulhausbau oder das neue Rathaus gerne mitgetragen.

„Unter Bürgermeister Toni Demmel haben wir zwölf Millionen Euro in einem Jahr verbaut. Aber die hatten wir im Vermögenshaushalt.“ Nun jedoch, nach zwei Jahren Corona-Pandemie und den nicht absehbaren Folgen durch den Krieg in der Ukraine, seien die Zeiten „viel schwieriger“ geworden. Wenn er an die Kosten für die neue Turnhalle und die Bauhofsanierung denke, „macht mir das Angst“.

Königsdorf: Bürgermeister versuchte Hans Hartl zum Bleiben zu überreden - aber „es ist Zeit für einen Schnitt“

Bürgermeister und Parteifreund Rainer Kopnicky sowie Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung hätten ihn in einem längeren Gespräch umzustimmen versucht, erzählt Hans Hartl. Doch er bleibt bei seinem Entschluss. „Es ist Zeit für einen Schnitt.“ Da sind ja noch die Arbeit in seiner Kaltblut-Pferdezucht, die er mit seinem Bruder betreibt, und die als Mesner in St. Laurentius, die er seit 29 Jahren erledigt. „Außerdem bin im Jagdvorstand und Erster Vorsitzender im Feuerwehrverein. Das ist alles sehr viel. Es ist jetzt einfach Zeit, kürzerzutreten, meiner Gesundheit zuliebe.“

