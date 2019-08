Darum schließt das Raiffeisen-Warenlager in Königsdorf

Landwirte haben an der Königsdorfer Ludwigstraße alles für den täglichen Bedarf erhalten. Dieses Angebot wird es ab Oktober nicht mehr geben.

Königsdorf – Über 100 Jahre lang hat das Raiffeisen-Warenlager an der Ludwigstraße die Bauern in der Umgebung mit allem versorgt, was sie brauchten, vom Kraftfutter bis zum Düngemittel. Damit ist Ende September Schluss. „Die Suche nach einem Pächter für das Lagerhaus war leider nicht erfolgreich“, teilt Xaver Much von der Pressestelle der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal mit. Im Oktober findet noch ein Räumungsverkauf statt. Das war’s dann.

Much verweist darauf, dass der Entschluss, den Geschäftsbetrieb einzustellen, vom Aufsichtsrat und den Königsdorfer Mitgliedervertretern nach ausführlicher Beratung gefasst wurde. „Die Entwicklung hat sich in den letzten Jahren durch das veränderte Kaufverhalten und den Trend zu immer größeren Sortimenten und Verkaufsflächen abgezeichnet“, so Much. Hinzu kam ein erheblicher Investitionsbedarf, der „dazu führte, das selbst ein kostendeckender Betrieb nicht mehr möglich ist“. Mit anderen Worten: Der Betrieb lohnte sich nicht mehr. Der in Frage kommende Pächter sagte ab. „Die baulichen Voraussetzungen stehen einem wirtschaftlichen Betrieb entgegen“, so Much.

Landwirt Peter Fichtner, der 32 Jahre lang das Lager führte, will als Mitarbeiter keinen Kommentar zum Aus abgeben. In seiner Eigenschaft als Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands drückt er aber sein Bedauern aus. „Es ist sehr schade, dass wieder einmal eine regionale Einkaufsmöglichkeit verloren geht.“ Für viele Bauern sei es wichtig, schnell etwas zu bekommen. Diese Möglichkeit gibt es in der Umgebung jetzt nicht mehr. „Die nächste Möglichkeit ist die BayWa in Bad Tölz, da sitzt man eine Stunde im Auto“, sagt er. Die Raiffeisenbank selbst verweist ihre Kunden an die Firma Agrarhandel Oberland. „Dort kann entweder über eine Sammelbestellung oder direkt am Standort Iffeldorf der Bedarf der Königsdorfer Landwirte gedeckt werden“, heißt es.