Kindheit im Forst: Das bietet der Waldkindergarten Königsdorf seinen Sprösslingen

Von: Peter Borchers

Start mit kleiner Gruppe: Sechs Kinder betreuen Leiterin Yvonne Schmerbeck und Erzieher Konrad Federl aktuell im neuen Königsdorfer Waldkindergarten. 22 Plätze hat die Einrichtung insgesamt. Der Wald hier ist wunderschön und sehr ursprünglich. Er bietet zahllose Möglichkeiten, um mit den Kindern vormittags viele tolle Abenteuer zu erleben. Leiterin Yvonne Schmerbeck über das Potenzial des neuen Waldkindergartens an der Rothmühle © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Königsdorfer Waldkindergarten ist eröffnet. Beim Konzept orientiert sich die Einrichtung ganz an Mutter Natur. Schutz und Wärme bieten eine Jurte und Lagerfeuer.

Königsdorf – Durch die Natur streifen, am Lagerfeuer kochen, aus Ästen etwas schnitzen oder bauen – ganz ehrlich: Welches Kind ist für so etwas nicht zu haben? In Königsdorf kann der Nachwuchs solche Abenteuer erleben. Am Montag öffnete der neue Waldkindergarten – Betreiber ist der Penzberger Verein „Erlebnis Lernen“ (ErLe) – in der Nachbarschaft der Jugendsiedlung Hochland seine Pforten. Yvonne Schmerbeck, stellvertretende ErLe-Vorsitzende mit großer Waldkindergarten-Erfahrung, leitet die Einrichtung. Drei Mitarbeiter unterstützen sie.

In der März-Sitzung dieses Jahres hatte Königsdorfs Rat beschlossen, das Betreuungsangebot in der Gemeinde – der Bedarf wächst stetig – um einen, allerdings von einem externen Träger geführten, Waldkindergarten zu erweitern. Angeschoben hatte das Projekt Rathaus-Geschäftsleiter Andreas Baumann. Es stieß im Gremium damals auf große Zustimmung. Marlies Woisetschläger (UBL) beispielsweise begrüßte, dass sich die Kommune „mit verschiedenen Betreuungsformen“ endlich „breiter aufstellt“.

Waldkindergarten Königsdorf: Ein Ort war schnell gefunden

Mit dem Verein ErLe war man sich rasch einig. Dessen Chefin Michaela Lüttich und Vize Yvonne Schmerbeck erkannten die Vorzüge des vorgesehenen Geländes an der Rothmühle sofort. „Nachdem Michaela und ich uns die Gegend angeschaut hatten, war schnell klar, dass wir das unbedingt machen wollen“, erinnert sich die 53-jährige Schmerbeck. „Der Wald hier ist wunderschön und sehr ursprünglich. Er bietet zahllose Möglichkeiten, um mit den Kindern vormittags viele tolle Abenteuer zu erleben.“ Die Kleinen könnten hier „ungestört in ihrem eigenen Tempo ihr Potenzial entdecken und weiterentwickeln“.

Zwischenlösung Jurte: Einrichtung des winterfesten Zeltes läuft

Die Eröffnung zog sich allerdings. Eigentlich wollte Schmerbeck „wie andere Betreuungseinrichtungen auch Mitte September starten“. Da die zu errichtende, beheizbare Jurte, die als Unterkunft dient, in den Vorschriften des Landkreises als Sonderbau gilt, war jedoch eine Baugenehmigung nötig. Und die erreichte den Trägerverein erst vergangene Woche. „Wir haben die Jurte dann gleich aufgestellt, so die Leiterin. Eingerichtet sei sie noch nicht, „das passiert in den kommenden Tagen“.

16 Plätze unbelegt - Grund liegt in verzögerter Zulassung

Bis zu 22 Plätze bietet der Waldkindergarten – plus zwei für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Mit lediglich sechs Kids startete die Einrichtung – was zum Großteil dem sich hinziehenden Genehmigungsverfahren geschuldet ist. Wegen der Unsicherheit haben sich laut Schmerbeck „einige Eltern umorientieren müssen“. Sie habe deshalb überlegt, „ob wir den Start mit einer so kleinen Gruppe als Verein finanziell stemmen können. Aber wir gehen das Wagnis ein in der Hoffnung, dass noch viele kommen werden.“

Vorbehalte gegenüber Waldkindergarten: Schnitzen, offenes Feuer und ein großer Wald

Einige Eltern begegnen Betreuungseinrichtungen im Wald mit Zweifeln: Sie fürchten Zecken, die ihre Sprösslinge stechen, scharfe Schnitzmesser, an denen sich die Kleinen schneiden könnten, oder dass die Kinder sich einfach verlaufen. Yvonne Schmerbeck weiß um diese Berührungsängste: „Wir haben den Rothmühlbach in der Nähe, wir haben offenes Feuer, wir nutzen Werkzeuge – klar, dass sich da einige Gedanken machen.“ Einer Mutter, nennt die 53-Jährige ein aktuelles Beispiel, sei das alles gar nicht bewusst gewesen, „aber nachdem sie sich bei uns umgesehen hat, findet sie es richtig gut“.

Gut organisiert sind die Waldausflüge

Ohne gut organisierte Aufsicht geht im Wald nämlich nichts: „Wir sind immer zu dritt, denn es gibt im Wald keine Wände.“ Wände seien gleichbedeutend mit einer Aufsichtsperson. Und weil Wände eben fehlten, „stellen wir immer extra eine Person ab, die quasi nur damit beschäftigt ist, aufzupassen, dass alle Kinder da sind.“

Gute Laune nach langem Warten

Der Umgang mit Werkzeug – Messer, Sägen, Hämmer, Bohrer, Feilen und Nägel – gehört zum Konzept eines Waldkindergartens. Konrad Federl erläuterte den Kleinen am Montag dazu gleich die Regeln. Eine der wichtigsten: „Wer schnitzt, der sitzt!“ Danach arbeitete die Gruppe unter der Anleitung des Erziehers am zuvor gesammelten Totholz. „Alle waren gut gelaunt“, meint Yvonne Schmerbeck, das sei aber kein Wunder: „Wir haben ja alle sehr lange auf den Start gewartet.“

Schutz vor Witterung: Waldkindergarten Königsdorf findet Unterschlupf

An besonders nassen oder kalten Tagen bietet die beheizte Jurte Unterschlupf. Ab Windstärke 7 ist sie allerdings tabu. In diesem Fall darf die Einrichtung die Waldhütte der Jugendsiedlung nutzen, das sei mit deren Leiter Roland Herzog vereinbart worden, sagt Schmerbeck. Eine weitere Kooperation können sich beide Seiten vorstellen, beispielsweise eine Mitarbeit des Kindergartens an Pflege und Erweiterung des Naturerlebnispfads in der Jugendsiedlung.

Museum oder Schwimmbad - Weitere Aktionen sind geplant

Alle zwei Wochen plant die Leiterin auch Ausflüge, zum Beispiel in ein Museum oder ins Schwimmbad. Die Verkehrsanbindung dafür ist hier super“, schwärmt Yvonne Schmerbeck, „direkt an der Jugendsiedlung geht der Bus vorbei.“

Info: Wer an einem Platz im Königsdorfer Waldkindergarten oder einem Probetag-Termin Interesse hat oder weitere Informationen benötigt, wendet sich an Leiterin Yvonne Schmerbeck, unter Telefon 01 76/ 21 81 86 65 oder per E-Mail an schmerbeck@erle-erlebnis-lernen.de. Die Konzeption des Waldkindergartens findet man auf der Homepage des Vereins ErLe (www.erle-erlebnis-lernen.de).

