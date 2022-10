Seit 75 Jahren: Das Wohl von Bedürftigen liegt diesem Verband am Herzen

Von: Jannis Gogolin

Der Vorstand des VdK Königsdorf: Christian Fuchs (Beisitzer), Ulrike Maier (Kassiererin), Angela Richter (Vertreterin der Frauen), Claudia Dießlin (Schriftführerin), Hanspeter Schön (Vorsitzender) © Hanspeter Schön

Der VdK-Ortsverband Königsdorf begeht mit einem Gottesdienst sein Jubiläum und gedenkt den verstorbenen Mitgliedern seiner 75-jährigen Geschichte.

Königsdorf – Der VdK ist aus Königsdorf nicht wegzudenken. Kontinuierlich setzt sich der Ortsverband mit Rechtsberatung, Ausflügen und weiteren Hilfsangeboten für Bedürftige ein. Die Menschen, die am 10. Oktober 1947 den lokalen Ableger des VdK gründeten, waren jedoch zum Teil selbst auf Unterstützung angewiesen, wie es in der Chronik des Verbands zu lesen ist. Manches Gründungsmitglied kam als Kriegsversehrter teils schwer verletzt zurück in die Heimat. Der schweren Nachkriegszeit trotzend fanden sich zur Gründungsversammlung – die sich am Montag zum 75. Mal jährt – 15 Männer und Frauen im Gasthof Hofherr in Königsdorf ein. Unter den Gästen und Interessierten konnten auf einen Schlag 24 weitere Mitglieder aufgenommen werden – und die lange Geschichte des VdK Königsdorf nahm ihren Lauf.

Das Wohl von Bedürftigen liegt diesem Verband seit 75 Jahren am Herzen

Der erste Schritt der 39 Gründungsmitglieder: die Wahl der Vorstandschaft. Den ersten Vorsitz übernahm im Jahr 1947 laut Verbandschronik Mathias Orterer, „mit Sicherheit einer der prägnantesten Persönlichkeiten des Ortsverbands“ in der damaligen Zeit. Im Ersten Weltkrieg schwerst verwundet, arbeitete er im VdK ebenso hart wie in seiner kleinen Landwirtschaft und Spedition, schreibt der Verband. Er starb an seinem 68. Geburtstag im Jahr 1965.

Mathias Orterer, der erste Vorstand nach der Gründung des Ortsverbandes 1947 © VdK Königsdorf

VdK Königsdorf: Mitgliederzahl wächst

Seitdem wuchs der VdK Königsdorf kräftig – sowohl die Liste an Unterstützern wie auch der Katalog an Hilfsangeboten. Heute befinden sich, sagt der Ortsvorsitzende Hanspeter Schön, exakt 305 Personen auf der Mitgliederliste.

Jubiläum in der Pfarrkirche St. Laurentius mit Andacht

Auf ein großes Fest werde Schön zufolge dieses Mal verzichtet. Mit Verweis auf die „wunderbare Feier zum 70. Jubiläum hat der Vorstand beschlossen, dieses Jahr etwas kürzerzutreten“. Darum begeht der Königsdorfer Ortsverband sein 75-jähriges Jubiläum etwas bescheidener mit einem Gottesdienst in der Königsdorfer Pfarrkirche St. Laurentius. Dort soll am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr den verstorbenen Mitgliedern des Ortsverbands gedacht werden. Eingeladen sind Angehörige und Mitglieder des Verbands.

