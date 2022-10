Riesiges Defizit treibt Gemeinderat zum Handeln: Wasserpreis steigt

Von: Peter Borchers

15 Cent mehr pro 1000 Liter Trinkwasser zahlen die Königsdorfer Bürger zukünftig. © Lino Mirgeler/dpa

Trinkwasser: Königsdorf erhöht „moderat“ die Verbrauchs- und Grundgebühr. Zuvor schrieb die Gemeinde rote Zahlen - 120 000 Euro zahlte sie jährlich drauf.

Königsdorf – Im September hat sich der Königsdorfer Gemeinderat darauf verständigt, die Gebühren für Trinkwasser und Wasserzähler „moderat anzupassen“, wie es damals hieß (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung folgte der formelle Akt in Form des – einstimmigen – Satzungsbeschlusses.

Mehrkosten für alle: Wenig Freude im Königsdorfer Gemeinderat

Ab dem 1. Januar 2023 zahlen Gemeindebürger 1,55 Euro (bisher 1,40 Euro) für den Kubikmeter respektive 1000 Liter Trinkwasser. Zudem erhöhen sich die Grundgebühren für die Wasserzähler, gestaffelt nach deren Größe: Zähler mit einer Dauerdurchflussmenge bis zu fünf Kubikmetern in der Stunde werden mit 46,83 Euro jährlich veranschlagt, bis zu zehn Kubikmetern mit 93,66 Euro und über zehn Kubikmeter mit 140,50 Euro. Die Mehrzahl der Zähler in der Gemeinde, „das sind über 800“, falle in die erste Kategorie, betonte Bürgermeister Rainer Kopnicky. „Nicht einmal zehn“ fielen in die dritte Kategorie.

Keine Alternative zur Preisanpassung

Marlies Woisetschläger (UBL) erlaubte sich die Anmerkung, „dass „Gemeinderatsarbeit auch Spaß machen“ sollte. „Es gibt aber leider Momente, in denen macht sie keinen Spaß, und das ist nun so einer.“ Man habe jedoch keine Alternative zu einer Preisanpassung, „nachdem wir das in der letzten Zeit übersehen haben“.

Riesiges Defizit der Wasserwirtschaft: „Muss kostendeckend sein“

Hintergrund ist ein jährliches Defizit von 120 000 Euro. Das war zunächst politisch hingenommen worden aufgrund des Baus der Ultrafiltrationsanlage und der Belastung der Bürger durch die Chlorung des Trinkwassers über einen langen Zeitraum. Darüber habe man insbesondere die seit dem Jahr 2000 unveränderten Grundgebühren aus dem Auge verloren, räumte Kopnicky ein. Dies allerdings, das stellte der Rathauschef klar, müsse sich nun ändern. „Die Versorgung mit Trinkwasser muss kostendeckend werden.“ Um zu demonstrieren, dass der Rat mit Augenmaß handle, zog er einen Vergleich mit dem im Supermarkt erhältlichen Wasser. „1,5 Liter kosten dort 25 Cent“, rechne man das hoch, müsse man dort für 1000 Liter 166 Euro zahlen.

Grund- und Verbrauchsgebühr erhöht - Wasserpreis gestiegen

Dr. Georg Stöckl (UBL) ging nochmals darauf ein, warum man sich dazu entschieden habe, gleich „an beiden Stellschrauben“ – Verbrauchs- und Grundgebühr – zu drehen. „Wir haben intensiv über verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Sollen wir nur die Grundgebühr erhöhen, dafür aber deutlich? Oder nur die Verbrauchsgebühren, dies aber deutlich?“ Für beides gäbe es Für und Wider. Er persönlich sei froh, dass das Gremium sich dazu entschlossen habe, an beiden Rädchen zu drehen. „Das ist in meinen Augen die fairste Lösung. Hätten wir uns nur für eines entschieden, benachteiligen wir automatisch entweder den Wenigverbraucher durch eine exorbitante Erhöhung der Grundgebühr oder den Vielverbraucher, wenn ich den Verbrauchspreis extrem raufsetze.“

