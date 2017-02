Doppelmord in Königsdorf: Das ist jetzt die Faktenlage

Das grausame Verbrechen in Königsdorf lässt den Ort sprachlos zurück. Auch die Faktenlage ist schwer zu fassen, da das Puzzle noch kein Bild ergibt. So ist der Stand momentan.

Bereits am ersten Tag nach Entdeckung des Doppelmordes in Königsdorf kursierten viele Nachrichten und noch mehr Gerüchte. Die Polizei bestätigt am Sonntag aus guten Gründen wenig: Sie will die Überlebende schützen und kein Täterwissen preisgeben.

Die Lage ist brisant: Die Täter sind noch flüchtig, ein weibliches Opfer liegt schwerverletzt in einer Klinik und ist die einzige Zeugin, die Licht ins Dunkel bringen und ihre Peiniger identifizieren könnte.

Doch durch die restriktive Informationspolitik der Polizei wird natürlich auch die Spekulationsküche befeuert. Um ein wenig Licht in die erst nicht, dann doch oder immer noch nicht bestätigten Nachrichten und Gerüchte zu bringen, haben wir die Faktenlage zusammengefasst.

Ein Detail passt dabei so gar nicht ins Bild.

Doppelmord von Königsdorf: Die Fakten vom zweiten Tag

- Am Samstagabend hat die Polizei zwei Tote und eine Schwerverletzte in dem Einfamilienhaus in dem kleinen Weiler Höfen bei Königsdorf (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) entdeckt.

- Es gab eindeutige Spuren, die auf gewaltsames Eindringen in das Haus hinweisen. Vom Tatmuster her handelt es sich laut Polizei um einen „klassischen Einbruch“.

- Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um eine 76 Jahre alte Frau aus dem Raum Frankfurt am Main und einen alleinstehenden 81-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen. Sie waren Bekannte der ebenfalls 76 Jahre alten Hauseigentümerin, die schwer verletzt im Krankenhaus liegt und noch nicht vernommen werden kann. Sie ist außer Lebensgefahr.

- Die Opfer starben durch stumpfe Gewalt. Es sind laut Polizei Schläge auf ihre Körper festgestellt worden.

- Die Tatzeit kann die Polizei mittlerweile eingrenzen. Demnach gab es vergangenen Mittwochabend ein Telefonat mit einem der Opfer, danach riss der Kontakt ab. Spätester Tatzeitpunkt sei Freitagabend.

- Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt wegen zweifachen Raubmordes und Mordversuchs.

- Was nicht ins Bild passt: Bisher liegen der Polizei keine Hinweise vor, dass etwas aus dem Haus entwendet wurde. Kein Sparschwein aufgebrochen, nichts.

- Es steht keine bestimmte Tätergruppe im Fokus der Ermittlungen. Die Polizei geht aber von mehreren Tätern aus.

