Doppelmord von Höfen: Mindestens zwei Täter waren im Haus

Nach dem Doppelmord im Königsdorfer Weiler Höfen verdächtigt die Polizei ein polnisches Geschwisterpaar. Eine 49-Jährige wurde bereits festgenommen, ihr Bruder ist noch flüchtig. Alle Nachrichten im Ticker.

Im Königsdorfer Weiler Höfen wurden am 26. Februar die Leichen zweier Senioren sowie eine weitere schwer verletzte Frau gefunden. Die Toten sind eine 76 Jahre alte Frau aus dem Raum Frankfurt am Main und ein alleinstehender 81-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen. Sie wurden brutal ermordet.

Die Tat soll sich laut Polizei in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar ereignet haben.

Knapp zwei Wochen nach dem Doppelmord verdächtigt die Polizei ein polnisches Geschwisterpaar.

Eine 49-jährige polnische Staatsangehörige sitzt in Untersuchungshaft.

Ihr 43-jähriger Bruder wird als dringend Tatverdächtiger gesucht, die Polizei vermutet ihn in Polen.

Einen weiteren Mann sucht die Polizei als Zeugen.

Die schwer verletzte Hausbesitzerin ist immer noch nicht ansprechbar und kann nicht vernommen werden.

Alles zur aktuellen Faktenlage lesen Sie hier. Die Chronologie der Ereignisse haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Die Zusammenfassung aller Ereignisse bis 12. März finden Sie hier.

NACHRICHTEN-TICKER AKTUALISIEREN

15.47 Uhr: Nach wie vor geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter im Haus gewesen sind, nach der Spurenauswertung ist die Rede von mindestens zwei Personen. Ob auch die festgenommene 49-Jährige in der Tatnacht im Haus war, ist bisher ungeklärt.

13.27 Uhr: Die Schwester des 43-Jährigen sitzt weiterhin wegen Verdachts der Beihilfe zum zweifachen Mord und versuchten Mord in Untersuchungshaft.

12.31 Uhr: Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Doppelmörder von Höfen bei Bad Tölz hat der Polizei noch nicht den erhofften Erfolg gebracht. Zwar seien an die zehn Hinweise auf den gesuchten 43-Jährigen eingegangen, sagte Polizeisprecher Jürgen Thalmeier am Montag. Eine heiße Spur habe sich daraus aber nicht ergeben.: Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Doppelmörder von Höfen bei Bad Tölz hat der Polizei noch nicht den erhofften Erfolg gebracht. Zwar seien an die zehn Hinweise auf den gesuchten 43-Jährigen eingegangen, sagte Polizeisprecher Jürgen Thalmeier am Montag. Eine heiße Spur habe sich daraus aber nicht ergeben.

Video: SnackTV