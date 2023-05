Drei Väter aus drei Generationen übers Papa-Werden: „In dem Moment wirst du erwachsen“

Von: Franziska Konrad

Blättern gemeinsame Erinnerungen im Fotoalbum durch: (v. li.) Bonifaz Zehetmaier mit Vater Bonifatius Zehetmaier, seinem siebenjährigen Sohn Bonifatius („Fazi“) und Großvater Johann Zehetmaier. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Heute ist Vatertag. Unsere Zeitung hat mit drei Vätern aus drei Generationen über ihre Erinnerungen gesprochen - und darüber, was sich geändert hat.

Königsdorf/Gaißach – Sie sind drei Väter aus drei Generationen und stammen aus einer Familie: Johann (93) und Bonifatius Zehetmaier (63) aus Gaißach sowie Bonifaz Zehetmaier (39) aus Osterhofen. Auch wenn das Trio ein teils großer Altersunterschied trennt: In einem Punkt sind sich die Männer einig: Vater zu werden, das zählt wohl zu den besten Entscheidungen ihres Lebens. Im Gespräch mit Redakteurin Franziska Konrad sprechen die drei offen über ihre Rollen als Papa, Unterschiede in ihren Generationen und Herausforderungen.

Können Sie sich noch an Ihre ersten Momente als Vater erinnern?

Bonifatius Zehetmaier: Na sicher. Ich bin zusammen mit meiner Frau ins Krankenhaus. Danach habe ich mir, wie es Brauch ist, die Kante gegeben (lacht).

Bonifaz Zehetmaier: Ich finde, den Moment kann man gar nicht richtig in Worte fassen. Auf einmal hatte ich unsere Zwillinge, Fazi und Paula, auf dem Arm. Johann Zehetmaier: Bei mir ist es schon zu lange her. Aber bei der Geburt war ich nicht mit dabei. Ich war im Wald arbeiten.

Wenn Sie die Gelegenheit dazu hätten: Gibt es etwas, das Sie rückblickend als Papa anders machen würden?

Bonifatius Zehetmaier: Auf die Schnelle fällt mir nichts ein.

Bonifaz Zehetmaier: Es läuft im Endeffekt sowieso vieles anders, als geplant. Zumindest bei den ersten Kindern. Bei meiner Jüngsten, der Sophie, war ich dann viel entspannter.

Haben Sie ein Beispiel?

Bonifaz Zehetmaier: Kinder sind unberechenbar: Das eine schreit mehr, das andere weniger. Der eine schläft durch, der andere nicht. Dein Leben wird durch sie komplett umgekrempelt. Der ganze Alltag dreht sich plötzlich um die Kleinen.

Vor welchen Herausforderungen stehen Väter heute – im Vergleich zu früheren Zeiten?

Bonifaz Zehetmaier: Bei uns ist die Rollenaufteilung zwar noch ein Stück weit klassisch – ich gehe in die Arbeit und Claudia bleibt daheim. Aber bei unseren Kindern mache ich – genauso wie meine Frau – eigentlich alles, außer stillen (lacht). Im Gegensatz zu früher hat sich die damals strikte Rollenverteilung deutlich gelockert. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass der Opa mal Windeln gewechselt hat.

Johann Zehetmaier: Naa, das war die Aufgabe von meiner Frau.

Was macht einen guten Vater überhaupt aus?

Bonifatius Zehetmaier: Ein Mix aus nicht ganz so streng und verständnisvoll.

Bonifaz Zehetmaier: Das Ziel eines Vaters sollte sein, dass man mit den Kindern immer noch gut auskommt, wenn sie groß und erwachsen sind.

Und das hat bei Ihnen bisher geklappt?

Bonifatius Zehetmaier: Definitiv. Wir verstehen uns alle sehr gut, fahren oft miteinander in den Urlaub. Obwohl wir inzwischen zum Teil weit verstreut voneinander leben.

Stichwort leben: Wie sehr haben die Kinder Ihr Leben verändert?

Bonifaz Zehetmaier: Komplett. Vom ersten Tag an hast du eine ganz andere Verantwortung. Davor bist du nur für dich selbst verantwortlich. In dem Moment wirst du, glaube ich, einfach erwachsen.

Bonifatius Zehetmaier: Ein bisschen wird man ins kalte Wasser geschmissen. Ich war damals relativ jung, noch nicht ganz 19. Das ist schon ein Einschnitt. Aber keiner, den ich jemals bereut habe.

Johann Zehetmaier: Für mich bedeutete das keine große Veränderung. Unter der Woche war ich arbeiten und nie daheim. Meine Kinder habe ich deshalb nur am Wochenende gesehen.

Was war für Sie bisher der schönste Moment als Vater?

Bonifatius Zehetmaier: Puh. Da gibt es viele. Natürlich jede Geburt, wenn du dein Kind zum ersten Mal im Arm hältst.

Bonifaz Zehetmaier: Im Endeffekt sind das eher viele kleine Momente. Du bist als Vater zum Beispiel stolz, wenn dein Kind gut in der Schule ist. Oder manchmal hat der Fazi ein paar Sprüche drauf, die sind echt witzig. Das freut mich als Papa genauso.

Gibt es im Gegenzug etwas, das Sie an Ihrem Vater bewundern?

Johann Zehetmaier: Nein. Mich hat meine Tante aufgezogen. Meinen Vater habe ich nicht oft gesehen.

Bonifatius Zehetmaier: Auf das, was mein Vater früher alles geleistet hat: Die viele Arbeit, nebenher baute er zwei Häuser und sorgte für seine Familie. Davor habe ich echt Respekt.

Bonifaz Zehetmaier: Mein Vater und ich sind relativ freundschaftlich unterwegs. Wir gehen zusammen auf Konzerte oder machen Männerausflüge. Es wäre natürlich cool, wenn das mit meinen Kindern auch mal so funktionieren würde. So ein gutes Verhältnis ist schon was wert.

Und was war bisher ihre größte Herausforderung als Papa?

Bonifatius Zehetmaier: Mit 26 habe ich meinen Meister gemacht. In dieser Zeit Beruf und Familie zu kombinieren – das war wirklich nicht einfach. Aber gemeinsam mit meiner Frau habe ich es geschafft.

Johann Zehetmaier: Mir fällt nichts ein. Meine zwei Kinder waren pflegeleicht (grinst).

Abschlussfrage: Welche Bedeutung hat für Sie der Vatertag?

Bonifatius Zehetmaier: Ein langes Wochenende (alle lachen). Aber ernsthaft: Mit dem Wagen umherziehen, das ist nicht unser Fall. Für uns ist das ein Feiertag, den wir zusammen mit der Familie verbringen.