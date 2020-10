Ein Vorbild in jeder Hinsicht: Sänger der Bananafishbones erhält Ehrenpreis

Man kennt ihn als Sänger der Bananafishbones. Jetzt wurde Sebastian Horn mit dem Ehrenpreis der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf ausgezeichnet.

Königsdorf – Ehefrau Christiane war an seiner Seite, zwei der fünf gemeinsamen Kinder, die Mama, Bruder Peter und einige andere musikalische Weggefährten waren mitgekommen. Sebastian Horn trug ein knallig pinkes T-Shirt, aber trotz des lässigen Outfits war er am Ende vor allem eines: zutiefst gerührt. Kein Wunder. Die Lobreden und das eigens für ihn von Sepp Kloiber komponierte Lied beschrieben auf das Wunderbarste Leben und Werk des 49-jährigen Lenggrieser Sängers und Bassisten. Horn wurde am gestrigen Sonntag mit dem Ehrenpreis der Jugendsiedlung Hochland Königsdorf ausgezeichnet.

Preisträger befindet sich in guter Gesellschaft

Der Preis wird seit 2012 verliehen und ging bereits unter anderem an Alois Glück, Franz Xaver Gernstl, Claudia Koreck und Susanne Breit-Keßler. Josef Birzele, Vorsitzender des Förderkreises der Jugendbildungsstätte, nannte Sebastian Horn, Sänger der Band Bananafishbones und der Formation Dreiviertelblut, Filmmusikkomponist und Moderator, einen „regional fest verwurzelten und bodenständigen Musiker“. Mit seiner unverwechselbaren Stimme vermittle er auf eindrucksvolle Art und Weise Werte, Lebenseinstellungen und Gefühle. Seine klare Haltung und sein Lebensstil zeigten, dass er bereit sei, Gesellschaft mitzugestalten. Er sei ein Vorbild für die Jugend.

Mit sehr persönlichen Worten charakterisierte Laudator Norbert Weinhuber, Tölzer Schulrat a.D. und Volkssänger, den Geehrten. Angefangen bei dessen nicht immer leichter Kindheit als Nesthäkchen, der noch schwierigeren Jugend, in der er den Tod seiner ersten Freundin zu verkraften hatte, bis zur Gründung der legendären Bananafishbones 1987 und des Duos Dreiviertelblut zusammen mit Gerd Baumann 2012, über das Marcus H. Rosenmüller kürzlich sogar einen Kinofilm („Dreiviertelblut - Weltraumtouristen“) gedreht hat.

„Glück gibt’s nicht auf Abruf. Es ist ein Geschenk.“

Doch Geld und Kommerz bedeuteten dem in Greiling aufgewachsenen, jüngsten von vier Brüdern nichts, sage Weinhuber. Viel lieber springe er in eiskalte Gumpn, laufe durch den Wald, fange mit seinen fünf Kindern Fische und sammle Pilze. Der früher zu Depressionen neigende 49-Jährige lebe heute nach dem Motto „Glück gibt’s nicht auf Abruf. Es ist ein Geschenk.“

Auf Licht und Schatten im Leben Sebastian Horns ging auch der Lenggrieser Musiker Sepp Kloiber in seinem Lied, begleitet von Martin Regnat, ein. Er sang vom „damischen Wandeln in der Nacht“ (zur Erklärung: Horn ist Schlafwandler) und einer Zeit mit „vui Raach und Alkohol“, aber auch von der intensiven Auseinandersetzung des Preisträgers mit den Philosophen und dem Botanik-Studium des Naturliebhabers.

Sebastian Horn unterstützt auch „Fridays for Future“

Als Fan der ersten Stunde erinnerte Vicky Hofherr, damals 16, an all die „Easy Days“, die sie und ihre Freunde mit den Fishbones-Hits verbracht hatten – ob beim Hillside-Festival oder den Open-Air-Konzerten in der Tölzer Marktstraße. Weil Sebastian Horn die „Fridays for Future“-Bewegung unterstützt, waren auch vier Vertreter der Tölzer Ortsgruppe zur Preisverleihung eingeladen worden. Sarina Haushofer nutzte die Gelegenheit, kämpferisch über die Ziele der jungen Menschen zu sprechen

Josef Birzele und Klaus Schultz, Vorsitzender der Jugendsiedlung Hochland, übergaben schließlich den Ehrenpreis, der nicht dotiert ist. „Werte achten, Gemeinschaft leben und Beistand geben“, steht auf der Urkunde. Er nehme die Auszeichnung stellvertretend für alle an, die heute im Saal seien, sagte Horn: „Family and friends“, „Fridays for Future“, die Laudatoren und die Verantwortlichen in der Jugendbildugsstätte. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Vorbild sein könnte in so einer Form“, meinte der Preisträger 2020 bescheiden.

Als Geschenk ein Apfelbäumchen für den Garten

Ganz ohne Geschenk wollte die Jugendsiedlung ihn dann doch nicht ziehen lassen. Die Familie bekam ein Apfelbäumchen für den Garten. Die Feierstunde klang aus bei vegetarischem Sellerie-Braten mit Knödeln und Blaukraut.

Tanja Lühr

Lesen Sie auch: Kein Durchkommen zwischen Tölz und Königsdorf