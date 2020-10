Enrico Enzmann, der Sternengucker

Der Weltraum, unendliche Weiten. Der Geretsrieder Unternehmer Enrico Enzmann ist seit seiner Kindheit fasziniert von Sonne, Mond und Sternen. Seit diesem Sommer thront auf dem Garagendach seines Hauses in Königsdorf eines der größten privat genutzten Teleskope.

Geretsried/Königsdorf – Das Ding sieht aus, als hätte es der gute alte Scotty aus der Enterprise direkt nach Königsdorf gebeamt. Wobei das mehr als eine Tonne schwere mit Elektronik vollgestopfte Monstrum aus Glas, Karbon und Aluminium selbst für Captain James T. Kirk, Commander Spock und den Rest der Star-Trek-Crew Zukunftsmusik gewesen wäre. Das ultramoderne Ritchey-Chrétien-Teleskop mit seinem 1005-Millimeter-Spiegel, das seit diesem Sommer auf Enrico Enzmanns Garage thront, wird nicht über Schneckenräder und mechanische Getriebe bewegt. Der 58-Jährige sitzt in seinem Wohnzimmer und schwärmt: „In allen Achsen sind hochgenaue Direktantriebe eingebaut, sprich hier wird mit Magnetkraft gearbeitet – ähnlich wie bei einer Magnetschwebebahn.“

Das Teleskop korrigiert Windbewegungen in Echtzeit und lässt sich präzise positionieren

Keine Mechanik mit ihrem üblichen Spiel limitiere das Fernrohr – ein riesiger Vorteil. „Das Teleskop korrigiert Windbewegungen in Echtzeit und lässt sich präzise positionieren“, erklärt Enzmann. Langzeitbelichtungen, „bei denen Objekte auf Bogensekunden genau über viele Minuten nachgeführt werden müssen, um scharfe und nicht verzogene Sterne oder Planetenbilder zu erhalten“, seien problemlos möglich.

Gefertigt hat das Hightech-Fernrohr die Firma Astro Systeme Austria (ASA) – ein Big Player im Teleskopbau. Das Unternehmen beliefert in erster Linie die Profis der European Space Agency (ESA), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die japanische Weltraumbehörde JAXA. Die Österreicher polieren ihre Spiegel mittels einer selbst verfeinerten Robotertechnik, das Schleifen ist nämlich der heikelste Teil der Herstellung. Hier geht es um Millionstel von Millimeter. Wissenschaftler setzen ASA-Fernrohre normalerweise ein, um Exoplaneten im Weltall zu suchen oder Satelliten zu verfolgen. Warum sich der Königsdorfer als Privatmann eines der modernsten und größten Teleskope in Deutschland und wohl auch in Mitteleuropa ins Haus geholt hat? Entscheidend bei der Auswahl des Herstellers sei seine „große Leidenschaft“ gewesen, Planeten zu fotografieren, sagt der Hobby-Astronom. Dazu müsse ein Teleskop eine möglichst kleine Obstruktion besitzen. Übersetzt aus dem Fachchinesisch heißt das: Der vorne mittig angebrachte Fangspiegel soll den Hauptspiegel hinten so wenig wie möglich abschatten. Je geringer die Obstruktion, desto kontrastreicher werden die Bilder. Ein weiterer Pluspunkt der Österreicher: Sie erfüllen kundenspezifische Wünsche. Außerdem bauen sie ihre Teleskope im Verhältnis zur Optik sehr kompakt – in Enzmanns Fall ein wichtiges Kriterium, denn es musste ja auf dem Garagendach Platz finden. Dass seine Sternwarte am Ortsrand liegt, ficht den 58-Jährigen nicht an. Die Lichtverschmutzung halte sich in Grenzen, „der Himmel über Königsdorf ist relativ dunkel“. Das ermögliche den Blick „auf ganz, ganz lichtschwache“ Objekte. Für solche Deep-Sky-Beobachtungen hat Enzmann dieses Teleskop angeschafft. Peilt er die Planeten unseres Sonnensystems an, nutzt er wegen der allgegenwärtigen Luftunruhe – die ausgefeilte Technik macht’s möglich – nur einen Teil des Spiegels, nämlich 333 Millimeter.

Der Blick auf den Saturn gab ihm den Kick

Enzmann stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Vater und Mutter kamen als Flüchtlinge ins Ruhrgebiet, später zogen sie nach Geretsried. Seine Eltern arbeiteten lange und viel. Als es der Familie finanziell besser ging, lag, quasi als kleine Wiedergutmachung fürs häufige Alleinlassen, zu Weihnachten einmal ein 60-mm-Fernrohr von Hertel & Reuss unterm Baum – für den damals Zehnjährigen das Erweckungserlebnis: „Ich habe damit die Mondkrater gesehen und fand heraus, dass Sterne in unterschiedlichen Farben leuchten. Als mal ein Stern mit einem Ring ins Bild kam, hatte ich den Saturn gefunden. Das war nachträglich betrachtet „der Kick, der sich nachträglich in mein Gedächtnis eingebrannt hat“.

Die Pubertät bremste die Leidenschaft fürs Weltall kurz ab, Mofa und Mädels waren wichtiger. Der Komet Hale-Bopp jedoch, 1996 ein ähnlich spektakuläres Himmelsereignis wie Neowise in diesem Sommer, entfachte das Feuer für die Astronomie neu. Da es geschäftlich besser lief – Enzmann hatte die elterliche Firma, die Leiterplatten herstellte, inzwischen übernommen – leistete er sich ein 30-cm-Spiegelteleskop. Das, es war gerade noch mobil, habe er „auf die Felder der Umgebung“ geschleppt und damit den Nachthimmel beobachtet, erzählt der 58-Jährige. Der Jupiter mit seinen Monden, der Saturn mit seinem Ringsystem „haben mich dann so fasziniert“, dass weitere Upgrades folgten: erst ein 60-cm-Spiegelteleskop, das er bei einem Bauern unterbrachte und später – nach seinem Umzug von Geretsried nach Königsdorf – ein Fernrohr mit einem 90 Zentimeter großen Spiegel. Letzteres tat 13 Jahre seinen Dienst, bis der Sternengucker spiegeltechnisch nochmals um gute zehn Zentimeter aufrüstete.

Standortwechsel: Enzmann geleitet uns vom Wohnhaus hinüber zur Garage. Eine verzinkte Wendeltreppe führt unters Garagendach, das per Knopfdruck auf Schienen in Richtung Haus gleitet und blauen Himmel freigibt. Der Hausherr bedient via Laptop und speziellem Programm das Teleskop, mit dem er bereits explodierte Sonnen und planetarische Nebel fotografierte, „die 20, 30, 100 Millionen Lichtjahre entfernt sind“. Jetzt aber muss es wegen der strahlenden Sonne – Vorsicht Erblindungsgefahr – der ihr abgewandte Spica tun. Der Fixstern, rund 270 Lichtjahre oder 2565 Billionen Kilometer von der Erde entfernt, wirkt durch das Okular des Teleskops am helllichten Tag unglaublich nahe; so nahe, dass man geneigt ist zu rufen: „Hey Scotty, beam me up!“

