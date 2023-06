Erdbeerfelder öffnen: Wetter macht Betreiber zu schaffen - „Sonst wird‘s kritisch“

Von: Franziska Konrad

Am Wochenende öffneten in der Region die ersten Erdbeerfelder. Doch Betreiber Hans Sonner aus Königsdorf weiß: Seine Früchte brauchen nun ganz dringend Regen.

Königsdorf/Gelting – Sie gehören zum Sommer wie das Eis, der Biergarten und die Sonnencreme: sonnengereifte Erdbeeren. Die Möglichkeit, die roten Früchte selbst zu pflücken, gibt es auf den Feldern von Hans Sonner. Der Königsdorfer betreibt in der Region mehrere Erdbeerfelder und ein Himbeerfeld, etwa in Gelting, Königsdorf und Sachsenkam.

Erdbeerfelder öffnen: Fehlender Regen macht Betreiber zu schaffen

Am Wochenende öffnete er seine ersten Anbauflächen. Doch das derzeitige Wetter macht Sonner schwer zu schaffen. Im Gespräch mit Redakteurin Franziska Konrad berichtet er, was seine Sommerfrüchte momentan ganz dringend brauchen – und warum er zum ersten Mal seit Jahren die Preise erhöhen musste.

Herr Sonner, wir haben den nassesten Frühling seit zehn Jahren hinter uns. Wie hat sich der viele Regen auf Ihre Erdbeer- und Himbeerfelder ausgewirkt?

Zum Glück in keinster Weise. Aber dafür brauchen meine Erdbeeren und Himbeeren jetzt dringend so schnell wie möglich Regen. Sonst wird’s kritisch.

Hat es in den vergangenen Wochen nicht genug geregnet?

Das Problem ist: Der ständige Wind in den letzten Tagen hat die Felder komplett ausgetrocknet. Ich habe zwar extra viel Stroh auf den Feldern ausgelegt, um die Feuchtigkeit zu halten. Auf Dauer reicht das aber nicht aus.

Und dann?

Müssen wir mit Fässern kommen und die Felder bewässern. Bei unserem Himbeerfeld in Gelting machen wir das bereits seit zwei Wochen. Bisher ist kein Regen in Sicht – deshalb werden wir noch diese Woche auch bei den Erdbeerfeldern mit der Bewässerung starten.

Erdbeeren pflücken: Betreiber muss zum ersten Mal seit fünf Jahren Preise erhöhen

Aber Ihre Felder werden Sie trotzdem öffnen?

Natürlich, der Zeitpunkt dafür ist allerdings etwas unterschiedlich. In Weilheim und Königsdorf hat am Wochenende die Ernte begonnen, in Gelting beginnt sie am Mittwoch um 8 Uhr und in Spatzenhausen im Laufe der Woche. In Sachsenkam dauert es noch ein bisschen. Dort wahrscheinlich erst in zwei Wochen. Heuer musste ich zum ersten Mal seit fünf Jahren die Preise erhöhen.

Warum das?

Durch die steigenden Preise bin ich nicht drum herumgekommen. Allein der Mindestlohn wurde zum Beispiel von neun auf zwölf Euro angehoben. Pro halbes Kilo Erdbeeren verlange ich dieses Jahr 2,78 Euro – ein Zehnerl mehr als in den Vorjahren. Und das halbe Kilo Himbeeren gibt es für 4,48 Euro.

Preise hin oder her: Rechnen Sie mit einer guten oder einer eher schlechten Saison?

Kann ich noch nicht sagen. Das hängt nun vom Wetter der nächsten Wochen und dem fehlenden Regen ab.

Info:

Die Felder von Hans Sonner haben täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Bei starkem Regen bleiben sie geschlossen. In Königsdorf-Wiesen kann man auf dem Feld am Almweg Erdbeeren pflücken, in Sachsenkam gibt es die Früchte auf dem Feld direkt am Ortseingang an der B13, in Gelting befinden sich an der Herrnhauser Straße ein Erdbeer- und ein Himbeerfeld.

