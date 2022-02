Feuer im Wald: Pilot entdeckt Brand und verhindert Schlimmeres

Von: Sabine Schörner

Aus seinem Segelflieger entdeckte ein Pilot einen Brand © SFZ Königsdorf

Es hätte schlimm enden können: In einem Waldstück bei Königsdorf entdeckte ein Segelflieger ein Feuer. Die Feuerwehr rückte sofort aus.

Einem Piloten des Segelflugzentrums (SFZ) Königsdorf ist es zu verdanken, dass es am Samstag zu keinem Waldbrand kam. Beim Landeanflug mit seinem Motorsegler entdeckte Sascha Odermann nordöstlich von Königsdorf bei Schuß ein unbeaufsichtigtes Feuer. Nach der Landung verständigte der 46-Jährige sofort die Integrierte Leitstelle in Weilheim. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das durch den starken Wind wieder aufgeflammte Räumfeuer. Ein Sturm sorgte auch am Tag danach für viele Feuerwehreinsätze.

Feuer im Wald: Pilot entdeckt Brand bei Königsdorf und verhindert Schlimmeres

SFZ-Sprecher Mathias Schunk spricht von großem Glück. Hätte der Pilot das Feuer nicht entdeckt und der 40 km/h starke Wind das Feuer über Nacht weiter entfacht, „hätte es zu einem großen Schaden kommen können“. Das SFZ ist seit den 1970-er Jahren Mitglied der Luftrettungsstaffel und wacht vor allem bei Trockenheit mit Argusaugen über die Landschaft.

