Gebirgsschützen üben für Patronatstag - „Größte Herausforderung sind die Kurven“

Von: Franziska Konrad

Im Gleichschritt Marsch: Zusammen mit den Trommlern (vorne im Bild) und der Musikkapelle üben die Gebirgsschützen Königsdorf für ihren großen Auftritt beim Patronatstag am Sonntag in Gmund am Tegernsee. © Hans Lippert

Am Sonntag steht der Gebirgsschützenkompanie Königsdorf am Patronatstag ein großer Auftritt bevor. Am Segelflugplatz traf sich der Verein zur Marsch-und Salutübung.

Königsdorf – Ein ohrenbetäubender Knall ertönt am Dienstag gegen 20.30 Uhr am Segelflugplatz in Wiesen. Das Geräusch zeugt von einem Salutschuss, zeitgleich abgefeuert von etwa 20 Schützen. Es ist das Ende der Marsch- und Salutübung der Gebirgsschützenkompanie Königsdorf. Kommenden Sonntag steht ihnen ein wichtiger Auftritt bevor. Doch dazu später mehr.

Gebirgsschützen Königsdorf üben für Patronatstag - Verein teilt sich in zwei Bereiche

Zeitsprung eine Stunde zurück. Am Parkplatz vor dem Segelflugplatz versammelt sich eine große Menschentraube: Gebirgsschützenkompanie, Mitglieder der Musikkapelle und Trommlerzug Königsdorf treffen sich zur gemeinsamen Übung für den Patronatstag am kommenden Sonntag in Gmund am Tegernsee. Einer von ihnen ist Lukas Krimphove, jüngstes Mitglied der Gebirgsschützen. „Irgendwie bin ich da reingerutscht“, erzählt der 24-Jährige.

Jürgen Treske, Hauptmann und Vorsitzender der Gebirgsschützen. © Hans Lippert

Der Kompanieschreiber deutet auf Sportwart Chris Beritz rechts neben ihm. „Chris hat mich mal mitgenommen. Und mir hat’s gefallen.“ Der Verein teilt sich in zwei Bereiche, erklärt Krimphove: in Sport- und Gebirgsschützen. Die Sportschützen treffen sich regelmäßig zum Schießtraining.

Die Gebirgsschützen hingegen rücken etwa zwölfmal im Jahr aus, stehen Spalier und marschieren bei Umzügen mit. Beerdigungen und runde Geburtstage nicht miteingerechnet.

Ein paar Meter weiter links steht Jungschützenkönigin Magdalena und wartet auf ihren Einsatz. „Meine komplette Familie ist bei den Schützen“, berichtet die 16-Jährige nicht ohne Stolz. Seit sechs Jahren ist die Königsdorferin Mitglied bei den Sportschützen. Hier treibt sie vor allem der Ehrgeiz an. „Meine ältere Schwester ist auch echt gut, die hab’ ich aber schon fast eingeholt“, erzählt Magdalena und grinst.

Marschübung der Gebirgsschützen: Jungschützenkönigin wartet auf ihren Einsatz

Plötzlich kommt Bewegung in die Truppe. Alle nehmen Position ein und stellen sich zu einem langen Zug auf: Ganz vorne die Trommler, danach die Musikkapelle, am Ende die Gebirgsschützen. Dann geht es los. Jürgen Treske, Hauptmann und Vorsitzender der Gebirgsschützenkompanie, stellt sich seitlich neben den Zug und beginnt zu befehlen: „Gewehr links über! Im Gleichschritt! Marsch!“ Die Truppe folgt – und setzt sich in Bewegung. Zur Blasmusik mischen sich die rhythmisch dumpfen Schläge der Trommler. Zwei Buben beobachten das Geschehen neugierig aus einigen Metern Entfernung.

Die größte Herausforderung bei der Übung sind die Kurven.

Leichter Regen setzt ein. Die Marschierenden scheint das nicht zu stören. Noch tragen sie Fleece- und Übergangsjacken. Am Sonntag wird der Zug in Tracht auftreten. Dass der Trupp lange nicht zusammen geübt hat, fällt nicht auf. Alle marschieren einheitlich, als hätten sie nie etwas anderes getan.

Nach etwa 300 Metern dreht der Zug um und läuft zurück. Das Ganze wiederholt sich etwa fünf Mal. Im Anschluss ziehen Schützen, Trommler und Musiker in Richtung Segelflugplatz zur asphaltierten Flugbahn. Quasi ein Übungs-Ortswechsel, unter den wachsamen Augen von Treske.

„Die größte Herausforderung bei der Übung sind die Kurven“, verrät der 56-Jährige. „Viele haben nicht bei der Bundeswehr gedient.“ Stramm im Gleichschritt in einer Reihe zu laufen „ist deshalb nicht einfach“.

Patrontagstag in Gmund: „Hoffe, wir haben heuer mehr Glück mit dem Wetter“

Bisher ist der Hauptmann mit der Gruppe zufrieden. „Alles passt wunderbar.“ Der Regen hat sich derweil verzogen. Rechtzeitig zum Sonnenuntergang bricht der dunkle Himmel auf. Im Hintergrund liegt – eingebettete ins Alpenpanorama – das malerische gelegene Königsdorf. Oberbayerische Idylle pur.

Apropos Wetter: Treske hofft, dass dieses dem Patronatstag nicht in die Quere kommt. Dorthin wollen die Gebirgsschützen „mit etwa 140 Mann ausrücken“. Letztes Jahr musste der Festakt wegen schlechten Wetters abgesagt werden. „Für uns ist das das Traurigste, was passieren kann.“ Doch Treske gibt sich zuversichtlich. „Ich hoffe, heuer haben wir mehr Glück.“

Die Marschübung ist nun beendet. Musiker und Trommler ziehen sich zurück. Für die Schützen steht noch die Salutübung an. Sie stellen sich erneut in Reih und Glied auf. Nach ein paar „Trockenübungen“ verteilt Treske Patronen. Dann schaltet er wieder in den Befehlston: „Ladet durch! Gewehr hoch! Legt an!“ Ein kurzes Klicken – das Einrasten der Gewehre – ist zu hören.

Gebirgsschützen Königsdorf: Verein hat mir Vorurteilen zu kämpfen

„Gebt Feuer!“, befiehlt der Hauptmann kurz darauf. Alle etwa 20 Gewehre feuern gleichzeitig ab. Es knallt. Ein leichter Schwefelgeruch liegt in der Luft. „Prima. So können wir am Sonntag ausrücken“, freut sich Treske.

Der Vorsitzende weiß: Wie viele andere Vereine, plagen auch die Gebirgsschützen Nachwuchsprobleme. Abgesehen davon, habe der Verein immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. Zum Beispiel, weil Gebirgsschützen mit Waffen die Kirche betreten. Dahinter verbirgt sich jedoch eine Tradition, „früher galten die Schützen als Wache der Kirche“.

Abgesehen davon, hätten die Schießübungen „nichts mit Krieg und Mord zu tun“. Treske: „Das ist ein einfach ein Konzentrations- und Geschicklichkeitssport.“ Zurück auf den Parkplatz vor dem Segelflugplatz. Die Übung ist jetzt offiziell beendet. „Abfahrt am Sonntag ist um halb 7 am Maibaum“, ruft Treske den Schützen noch zu und macht sich selbst auf den Heimweg. kof

