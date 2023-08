Gefährliche Aktion mitten in der Nacht: Heuballen auf die Straße geschleift – Polizei sucht Zeugen

Von: Peter Borchers

Gefährliches Hindernis: Unbekannte „Scherzbolde“ rollten in der Nacht auf Samstag im Königsdorfer Ortsteil einen schweren Silageballen auf die Straße und platzierten ihn mitten auf der Fahrbahn. © Redaktion

Bei einer Nachtaktion rollten Unbekannte einen 100 Kilogramm schweren Siloballen auf die Straße. Ein gefährliches Hindernis. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Königsdorf – In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag haben sich im Königsdorfer Ortsteil Pföderl mehrere Personen einen wahrlich schlechten Scherz erlaubt: Die Unbekannten rollten einen mehrere 100 Kilo schweren Silageballen von einem angrenzenden Feld auf die Verbindungsstraße zwischen Schwaighofen und Pföderl und stellten ihn mitten auf der schmalen Fahrbahn auf. In diesem Bereich nach einer Kurve ist die Straße unübersichtlich.

Schwerwiegende Scherzaktion: Silageballen mitten auf die Straße geschleift – Polizei sucht Zeugen

„Hierdurch entstand ein Hindernis, dem mehrere Autofahrer ausweichen mussten“, so die zuständige Geretsrieder Polizei in ihrem Bericht. Zudem hätten die Unbekannten versucht, einen weiteren Silageballen auf die Straße zu hieven, „jedoch scheint sie hierbei die Kraft verlassen zu haben, weswegen dieser lediglich im Feld aufgestellt wurde“. Dass der schwere Ballen von einem landwirtschaftlichen Gespann auf die Straße gefallen ist, lässt sich ausschließen, da in der Wiese Schleifspuren zu sehen waren.

Zudem hätten die bisher unbekannten Täter die Silageballen bei der gefährlichen Scherzaktion beschädigen – und dem Landwirt einen wirtschaftlichen Schaden zufügen können. Denn falls die Plane einen oder mehrere Risse aufweisen würde, könnte der Ballen unter Umständen nicht mehr zur Tierfütterung verwendet werden.

Polizei nimmt Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf – Zeugen gesucht

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ermittelt die Polizei jetzt gegen die unbekannten Personen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Fraglich sei nun, so die Beamten, „inwiefern Verkehrsteilnehmer durch diesen Scherz gefährdet wurden. Die Behörde bitten deshalb mögliche Zeugen des Vorfalls dringend, sich in der Polizeiinspektion Geretsried unter der Telefonnummer 0 81 71/9 35 10 zu melden.

