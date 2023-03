Gefährlicher Schmutz auf der Straße: Landratsamt zeigt Kieswerk an

Von: Dominik Stallein

Stein des Anstoßes: Die von Kieslastern verschmutzte Grundstückseinfahrt an der Töl7 bei Rothmühle. Kreisbehörde verschickt mehrfach Bußgeldbescheid © Hermsdorf-Hiss

Die ständige Verschmutzung auf der Töl7 ist ein Sicherheitsrisiko. Die Kreisbehörde reagiert mit Bußgeldern, einer Anzeige und künftig vielleicht noch mehr.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Stein des Anstoßes sind eigentlich ganz viele Steinchen. Sie liegen verteilt auf der Töl7. An einer Grundstückseinfahrt der Kreisstraße zwischen Königsdorf und Tölz verlieren Lastwagen, die das ansässige Kieswerk anfahren oder von dort kommen, regelmäßig Teile der Ladung. „Das ist brandgefährlich“, findet der dritte Landrat Klaus Koch. Der Grünen-Politiker fragt seit Jahren immer wieder nach, wie man gegen den Gefahrenherd vorgehen könnte. In der Kreistagssitzung am Montag verlangte Koch, dass die Behörde „endlich“ tätig werde und das Kieswerk zur Verantwortung ziehe.

Gefährlicher Schmutz auf der Kreisstraße: Landratsamt zeigt Kieswerk an

Wie Landrat Josef Niedermaier erwiderte, ist das in der Vergangenheit regelmäßig passiert. Mehrfach habe die Kreisbehörde Bußgeldbescheide ausgestellt – das Unternehmen habe sie allesamt bezahlt, an der Situation allerdings nichts verändert. „Vielleicht waren die Bußgelder zu günstig“, meinte Niedermaier. Auch die Reinigungskosten hat die Firma übernommen. Und dennoch landet immer wieder Kies auf der Straße. Deshalb beließ es das Landratsamt nicht bei finanziellen Sanktionen, sondern leitete rechtliche Schritte ein. „Wir haben eine Strafanzeige gestellt“, erklärte Kreiskämmerer Ralf Zimmermann. Bislang sei die allerdings recht ergebnislos geblieben.

Bußgelder bringen keine Verbesserung: „Vielleicht waren sie zu günstig“

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Behördensprecherin Marlis Peischer, dass die Anzeige bereits im Herbst 2021 gestellt worden war. Das Amt meldete der Polizei seinerzeit den „Verdacht auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“, so Peischer. Schließlich seien die Steine ein Sicherheitsrisiko, wenn Auto- oder Motorradfahrer mit Tempo 100 darüber fahren.

Verkehrsexperte der Polizei spricht von einem „Politikum“ - Verschmutzungen auf der Straße keine Besonderheit

Verkehrsexperte Lars Werner von der Tölzer Polizei bestätigt, dass es eine Strafanzeige gegeben habe. „Wir haben sie bearbeitet und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.“ Das Verfahren wurde eingestellt. Werner spricht beim „Politikum“ an der Töl7 von einer Abwägungsfrage: „Es gibt klare Regularien, und wenn etwas passiert, muss der Verursacher dafür haften.“ An der konkreten Stelle zwischen Königsdorf und Bad Tölz habe es in der jüngeren Vergangenheit jedoch keine Unfallhäufung gegeben. In ländlicheren Regionen, das gibt Werner zu bedenken, „gibt’s relativ häufig Verschmutzungen auf der Fahrbahn, zum Beispiel durch Bulldogs und andere landwirtschaftliche Maschinen“.

Wie Kreiskämmerer Zimmermann andeutete, könnte das Landratsamt künftig härter durchgreifen. Es sei geplant, die Baugenehmigung für das Kieswerk zu prüfen – dabei habe es nämlich einige Auflagen gegeben. Die Kreisbehörde möchte deren Umsetzung speziell an der Einfahrt nun beleuchten. dst

