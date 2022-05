Gefälschter Impfpass kommt Königsdorfer teuer zu stehen

Justiziabel: Weil er einen gefälschten Impfpass vorlegte, musste sich ein Königsdorfer vor dem Amtsgericht verantworten. © sh/archiv

Ein 31-Jähriger versuchte, mittels eines gekauften Impfpasses an ein digitales Impfzertifikat zu kommen. Die Sache endete vor Gericht.

Königsdorf – Gefälschte Impfausweise waren begehrt in den zurückliegenden Monaten. Einen Königsdorfer kam der Versuch, mittels eines gekauften Impfpasses ein digitales Impfzertifikat zu bekommen, teuer zu stehen. Wegen Urkundenfälschung verurteilte der Wolfratshauser Amtsrichter den 31-Jährigen zu 2700 Euro Geldstrafe.

„Das ist leider soweit richtig. Er hat in der Apotheke einen falschen Impfpass vorgelegt“, erklärte der Verteidiger für seinen Mandanten. Dieser nickte zustimmend, als der Anwalt betonte: „Er ist kein Impfverweigerer.“ Was dadurch belegt sei, dass er sich inzwischen habe impfen lassen und eine zweite Impfung nur deshalb nicht erfolgt sei, weil er sich danach mit Covid 19 infiziert gehabt habe.

In die Bredouille gekommen sei der Verkäufer, als in Teilen des Handels die 2G-Regel eingeführt wurde. „So geriet er unter Druck, vorher hat er sich immer getestet“, erläuterte der Verteidiger. Da er bei Freunden und Bekannten erlebt habe, welch schwere Folgen Impfungen nach sich gezogen hätten – von Autoimmun-Erkrankungen über Thrombosen bis zum Verlust des Geschmackssinns – habe er sich viele Gedanken gemacht. Bis sein Bruder die vermeintliche Lösung präsentiert habe: einen gefälschten Impfpass, 180 Euro das Stück. Den legte der Beschuldigte in der Apotheke vor. Bei der Überprüfung der Chargennummer flog der Schwindel auf. „Das war ein Fehler“, sagte der Rechtsanwalt. „War keine gute Idee“, stimmte der Angeklagte zu.

„Da ist eine Schwelle überschritten, wenn man zu solchen Mitteln greift“, sagte der Staatsanwalt. Deshalb sei eine höhere Geldstrafe „generalpräventiv nötig“. Er forderte 90 Tagessätze zu je 40 Euro, gesamt 3600 Euro. Das Gericht folgte dem Antrag in der Anzahl der Tagessätze, legte die Tagessatzhöhe jedoch auf 30 Euro fest. Der Verteidiger hatte zuvor 60 Tagessätze à 20 Euro, gesamt 1200 Euro, für ausreichend erachtet. Der Angeklagte nahm das Urteil an.

