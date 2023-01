Gemeinde Königsdorf liefert Baum für den nächsten Münchner Christkindlmarkt

Von: Franziska Konrad

Eine Tanne aus Königsdorf soll heuer den Münchner Christkindlmarkt schmücken. Abgesehen davon darf die Gemeinde einen Marktstand bewirtschaften. © Oliver Bodmer

Endlich hat es geklappt: Die Gemeinde Königsdorf darf den Baum für den nächsten Münchner Christkindlmarkt liefern und einen Markstand betreiben.

Königsdorf – Rund 15 bis 20 Jahre musste sich Königsdorf gedulden. Nun ist es soweit: Heuer darf die Gemeinde den Christbaum für den Münchner Christkindlmarkt stellen. Wie Bürgermeister Rainer Kopnicky im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, bekommt der Christbaumlieferant – in diesem Fall die Gemeinde – auch einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Aus diesem Grund soll ein neuer Verein ins Leben gerufen werden: der Gesamtverein Königsdorf e. V.

In der Gemeinde soll ein Dachverein gegründet werden

Im Herbst vergangenen Jahres erhielt Königsdorf die fixe Zusage, den Christbaum liefern zu dürfen. „Da kam recht schnell die Idee mit dem Dachverein auf“, erinnert sich Kopnicky. Gemeint ist ein großer Gesamtverein, dem möglichst viele Vereine und Organisationen beitreten, um gemeinsam große Projekte auf die Beine zu stellen. Erste Aufgabe soll der Stand auf dem Christkindlmarkt werden. „Der muss von den Leuten schließlich vier Wochen lang sieben Tage die Woche bewirtschaftet werden“, stellt der Rathauschef klar. An und für sich funktioniere das auch ohne Dachverein. Aber die Organisation – allein sämtliche Anträge zu stellen – wäre so deutlich komplizierter, so Kopnicky.

Rainer Kopnicky, Bürgermeister von Königsdorf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bei den Königsdorfern kommt die Idee gut an: Von den insgesamt 27 Vereinen (politische Vereinigungen ausgeschlossen) haben laut dem Bürgermeister bereits 21 Interesse bekundet. Sie alle wollen beim Christkindlmarkt und beim Dachverein mitmachen. Bereits seit ein paar Monaten beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe von „zehn bis zwölf Leuten“ mit der Organisation des Christkindlmarktstands.

Im Jahr 2028 feiert Königsdorf ein großes Jubiläum

Nach dem Markt gibt es eine kurze Verschnaufpause. Dann geht’s ans Eingemachte. „Im Jahr 2028 steht uns ein besonderes Jubiläum bevor, unsere 1250-Jahrfeier“, kündigt Kopnicky an. Der Rathauschef ist sich sicher: Auch hier ist der Dachverein „sicher nützlich“. Genauso wie bei künftigen Veranstaltungen. Abgesehen davon sei der neue Verein auch „gut für das soziale Gefüge hier. Nach Corona haben die Leute einfach wieder Lust, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen“, spricht der Bürgermeister aus Erfahrung. Er betont aber auch: Mit dem Dachverein wolle man den einzelnen Vereinen in Königsdorf „nichts wegnehmen“. Kopnicky verspricht: „Wenn eine Organisation zum Beispiel 100-jähriges Jubiläum hat, darf er das natürlich weiter allein organisieren.“ Alles in allem zeigt sich der Rathauschef bis jetzt sehr zuversichtlich. „Wir haben von unseren Vereinen schon mehr Angebote, den Stand zu betreuen, als wir eigentlich bräuchten. Ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen.“

Die Gründungsversammlung für den Gesamtverein Königsdorf e.V. findet am Donnerstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Eine Einladung geht an alle Königsdorfer Ortsvereine und Organisationen.

