Dunkle Flecken im Netz der Straßenbeleuchtung bringen Fußgänger in Gefahr

Von: Peter Borchers

Dunkle Flecken gibt es im Königsdorfer Straßenbeleuchtungsnetz. Das Thema sorgte im Gemeinderat für eine Diskussion.

Königsdorf – Ausgehend von einer Anregung Markus Orterers entspann sich in der jüngsten Sitzung des Königsdorfer Gemeinderats eine Diskussion über buchstäblich dunkle Flecken im Ortsgebiet. Der FWG-Vertreter hatte mit Blick auf die sich nun nach und nach im Ort öffnenden Adventsfenster empfohlen, deren Besucher mögen auffällige Kleidung oder grelle Warnwesten tragen oder zumindest eine Taschenlampe dabei haben, wenn sie durch Königsdorf spazieren.

Königsdorf: Laterne fehlt auf Schulweg

„Es ist früh dunkel, und trotzdem laufen so viele Leute in Schwarz umeinander. Die siehst du kaum.“ Eine Warnweste könne Leben retten, „und die Auto- und Lkw-Fahrer sind froh um jede Millisekunde, um die sie einen Fußgänger früher erkennen“. Orterer unterstrich seinen Appell an die Vernunft der Bürger im Namen der Gemeinde mit dem Satz „Weil ihr es wert seid“. Was Vize-Bürgermeister Sebastian Seidl unter dem Gelächter des Gremiums zu der scherzhaften Ergänzung verleitete: „Und weil wir auf eure Steuern angewiesen sind.“

Ernst wurde die Debatte aber gleich wieder, weil es im Dorf tatsächlich Ecken gibt, in denen in der dunklen Jahreszeit gefährlich wenig Licht hinkommt. Eltern hätten sie darauf angesprochen, sagte Annemarie Schiefer (UBL), „dass es an der Beuerberger Straße auf Höhe des Laurenziwegs eine Lücke in der Straßenbeleuchtung gibt. Auf diesem Weg gehen viele Kinder abends ins Fußballtraining und morgens zur Schule.“

Ob dort eine Laterne fehle oder nur defekt sei, wollte Bürgermeister Rainer Kopnicky wissen. „Dort gibt’s keine“, entgegnete Schiefers Fraktionskollege Bernhard Woisetschläger, er hatte auf das Problem bereits vor einigen Jahren hingewiesen. Kopnicky ließ sich den genauen Ort von Bauamtsleiter André Murach auf der Karte zeigen, „denn wenn wir dort etwas machen wollen, müssen wir uns mit dem Bayernwerk in Verbindung setzen. Einen Mast nachzurüsten, das kostet aber einige 1000 Euro.“

Gemeinderat Königsdorf diskutiert über Straßenbeleuchtung

Weiteres Problem: Die Anwohnerin an besagter Stelle möchte – das hatte laut Woisetschläger eine frühere Anfrage ergeben – auf ihrem Grund keinen Masten setzen lassen. Ihr Nachbar vis-à-vis hätte zwar nichts dagegen, allerdings würde die Laterne dann gegenüber allen anderen auf der falschen Straßenseite stehen – für einen Anschluss ans Stromnetz nicht unproblematisch. Vielleicht könne man mit der Dame, die demnächst neu bauen möchte, sprechen, „wenn sie ihr Vorhaben beginnt“, setzte der Rathauschef auf einen neuen Dialog mit der Anwohnerin. peb

