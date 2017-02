Gewalttat in Königsdorf: Lagen Leichen bereits länger im Haus?

Bei einer Gewalttat im Königsdorfer Weiler Höfen sind ein Mann und eine Frau getötet worden, eine weitere Frau wurde schwer verletzt. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

Die Polizei hat im Königsdorfer Weiler Höfen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) am Samstag einen toten Mann, eine tote Frau und eine schwerverletzte Frau entdeckt.

Zur Identität der Opfer wird derzeit noch nichts bekanntgegeben.

Die Spuren deuten auf einen Einbruch hin, der oder die Täter sind flüchtig.

Gewalttat in Königsdorf: Polizei schweigt sich zur Identität der Opfer aus

16.03 Uhr: Die Nachbarn können noch nicht fassen, was sich in dem 20-Häuser-Weiler für eine Tragödie ereignet haben muss. Das sei „eine Supergegend zum Wohnen“, sagte eine Frau. Gegenüber den Medien halten sich die meisten aber bedeckt.

15.22 Uhr: Zur Identität schweigen sich die Beamten weiter aus. Die Opfer können sowohl Bewohner des idyllischen Hauses sein als auch Urlauber, so der BR. Laut Bild könnte es sich bei der Schwerverletzten um eine 76-jährige Witwe handeln und bei den Toten um deren Verwandtschaft. Gegenüber unserer Redaktion wurde das bisher nicht bestätigt.

15.16 Uhr: Die Tat könnte bereits einige Tage zurückliegen, das gibt die Polizei bekannt. Nachbarn hatten laut dpa die Polizei gerufen, weil in dem Haus etwas „nicht stimme“.

Sonntag, 14.11 Uhr: Polizeisprecher Jürgen Thalmeier hat am Tatort ein erstes Statement abgegeben. Die Polizei kann zum jetzigen Zeitpunkt wenige Informationen herausgeben, da „die Täter“ (O-Ton Polizeisprecher) noch flüchtig sind. Die Überlebende müsse geschützt werden, hieß es zudem. Fest steht: Die Spuren deuten auf ein gewaltsames Eindringen hin.

+++ Ab hier halten wir Sie mit einem Nachrichten-Ticker (aufsteigend) zu den aktuellen Ereignissen auf dem Laufenden. Unten können Sie eine Zusammenfassung lesen. +++

Gewaltverbrechen in Königsdorf: Zwei Tote, eine Schwerverletzte

Königsdorf - Wie die Polizei berichtet, passierte die Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26.02.17. Demnach wurden in einem Einfamilienhaus in Königsdorf zwei Personen tot aufgefunden. Der Mann und die Frau wurden offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Kriminalpolizei hat zur Klärung des Verbrechens eine Sonderkommission eingerichtet.

Am späten Samstagabend, gegen 22.45 Uhr, stellte eine Polizeistreife im Weiler Höfen, Königsdorf, Einbruchsspuren an einem Einfamilienhaus fest. Beim Betreten des Gebäudes wurden ein Mann und eine Frau tot aufgefunden, die offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sind. Zur endgültigen Klärung der Identität und Todesursache werden weitergehende Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin vorgenommen. Eine weitere Frau wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zur Aufklärung des Gewaltverbrechens wurde die Sonderkommission „Soko Höfen“ eingerichtet. Die Ermittler suchen in dem Zusammenhang Zeugen, die Auskünfte über auffällige Personen in der Nähe des Tatortes geben können:

Wem sind in den Tagen vor dem 26. Februar Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Weilers Höfen aufgefallen? Hinweise werden von der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 entgegen genommen.