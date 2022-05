Grüne sehen sich als „Lieblingsgegner“ - und wollen Wende auf dem Land vorantreiben

Von: Dominik Stallein

Frauen im Fokus: Johanna Pfund (re.) und Annette Heinloth gaben beim Frühjahrstreff ihrer Partei einen Einblick in die Arbeit von grünen Politikerinnen im Landkreis. © Hans Lippert

Der grüne Kreisverband feiert beim Frühjahrstreff und stellt klar: Der ländliche Raum soll Vorreiter für Energie- und Verkehrswende werden

Bad Tölz-Wolfratshausen – Kein muffiger Parteitag, sondern ein gut gelauntes Beisammensein mit Bio-Häppchen und Livemusik: So in etwa sollte das Frühjahrstreffen der Landkreis-Grünen in Königsdorf ablaufen. Ganz ohne politische Themen kam das neue Veranstaltungsformat freilich nicht aus.

Grüne sehen sich als „Lieblingsgegner“ - und wollen Wende auf dem Land vorantreiben

In den Mittelpunkt rückte die Partei die Arbeit von Grünen-Frauen in der Lokalpolitik. Die Tölzer Fraktionssprecherin Johanna Pfund und die Dritte Bürgermeisterin von Wolfratshausen, Annette Heinloth, beschrieben die vielen Hürden, die sie nehmen mussten und immer noch müssen. So sei die vergangene Kommunalwahl in der Loisachstadt zwar äußerst erfreulich für die Öko-Partei ausgegangen. Die stärkste Fraktion im Stadtrat stellt nun sechs Mitglieder (doppelt so viele wie zuvor), sieht sich aber wachsenden Widerständen gegenüber.

Der Wahlerfolg „macht uns zum Lieblingsgegner, dem man kein My gönnt“, berichtete Heinloth. Andere Fraktionen würden ganz gezielt „gegen unsere Ziele vorgehen“. Auch Pfund sieht Schwierigkeiten bei der Durchsetzung grüner Themen: „Man braucht einfach Mehrheiten“, sagt sie. Dass das nicht leicht werde, habe sich früh gezeigt: Obwohl die Grünen die zweitstärkste Partei im Rat (sieben von 25 Mitgliedern) sind, „haben wir keinen Bürgermeister-Stellvertreter-Posten“. Pfunds anfängliche Überzeugung, dass einige Markenkern-Themen der Partei – Verkehr, Energie, Umwelt – „für alle auf der Hand liegen“, hat sie inzwischen korrigiert. „Wir müssen noch viel reden, überzeugen und vorarbeiten.“

Grüne bemängeln zu wenig Frauen in der Politik: „Von Parität weit entfernt“

Wie Annette Heinloth betonte, sei das für Frauen noch schwieriger. Ihre Erfahrung: „Von Parität sind wir noch weit entfernt.“ Das zeige sich deutlich in der Gremium-Arbeit, bei der „ausgiebig gegockelt wird und pathetische Reden geschwungen werden, und wo frau sich die Welt erklären lassen muss“. Themen, die häufig vor allem von Politikerinnen vorangetrieben würden – „Kinderbetreuung, soziale Themen, Frauenhäuser, Ehrenamt, Kultur und das ganze Gedöns“ – würden nur nachrangig behandelt. Dass sich der Anteil der Frauen in der Politik nicht erhöhe, teils sogar schrumpfe, sei bei dieser Ausgangssituation nicht überraschend.

Grünen-Chef fordert flexible Arbeit, Homeoffice und gute Betreuung

Grünen-Landesvorsitzender Thomas von Sarnowski betonte in seiner Rede, dass er die Rolle der Frau auch in ländlichen Regionen stärken möchte. „Sie treffen häufig auf eine Struktur, die immer noch auf eine Hausfrauen-Ehe eingestellt ist.“ Zu viele Aspekte des Familienlebens entsprächen dem traditionellen Rollenbild, viele Frauen müssten ihre Arbeit hinter der Familie zurückstellen. „Es braucht für alle flexible Arbeitsmöglichkeiten, Homeoffice-Angebote und gute Betreuungsmöglichkeiten mit flexiblen Buchungszeiten“, forderte Sarnowski. In seiner Partei sei diese Botschaft schon angekommen. Kreisvorsitzender Andreas Wild erklärte, dass fast die Hälfte der 220 Grünen-Mitglieder Frauen seien – nämlich 46 Prozent.

Energiewende und E-Mobilität: „ländlicher Raum kann zu einem Vorreiter werden“

Sie würden sich aus ganz unterschiedlichen Gründen engagieren, nicht nur wegen der Stellung der Frau. Sarnowski klapperte daher noch einige Evergreens der Partei ab, sprach über erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität und Digitalisierung als Chance für den ländlichen Raum. Er räumte mit dem Vorurteil auf, die Grünen seien vor allem interessant für finanziell gutgestellte Städter, die gerne im Bio-Markt einkaufen und ein E-Auto durch die Großstadtstraßen bugsieren. „Der ländliche Raum kann zu einem Vorreiter für viele Themen werden“, betonte Sarnowski.

Wie genau das funktionieren könnte, diskutierten die knapp 60 Gäste noch in gemütlichen Runden bei alpenländischer Musik und kühlen Getränken. Es sollte ja locker zugehen beim ersten großen Grünen-Treff seit Beginn der Pandemie.