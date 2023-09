Große Solidarität nach Hagelunwetter: Fast alle Feuerwehren aus der Region helfen

Von: Franziska Konrad

Teilen

Schutz durch große Planen: Die Königsdorfer Feuerwehr kümmerte sich in Benediktbeuern in erster Linie um das Errichten von provisorischen Notdächern. © Freiwillige Feuerwehr Königsdorf

Nach dem Hagelunwetter rund um Benediktbeuern halfen auch viele Einsatzkräfte aus dem nördlichen Landkreis. „Alle haben an einem Strang gezogen“, lobt Kreisbrandrat Erich Zengerle die Ehrenamtlichen.

Königsdorf – Eisbrocken groß wie Tennisbälle und Wassermassen ohne Ende: Vergangenes Wochenende fegte ein heftiges Hagelunwetter über Teile des südlichen Landkreises hinweg. Der Norden kam dagegen ungeschoren davon. Trotzdem war die Solidarität grenzenlos: Fast alle Feuerwehren aus der Region (siehe Kasten unten) rückten an – und halfen bei den Aufräumarbeiten. In diesem Artikel berichtet unsere Zeitung exemplarisch über die Arbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Königsdorf.

Nach Hagelunwetter: Fast alle Feuerwehren aus der Region rücken an

Besonders betroffen von dem Extremwettereignis war Benediktbeuern. Gleich nach dem ersten Alarm am Samstag gegen 17.30 Uhr rückte die Königsdorfer Feuerwehr dorthin aus. „Als wir in den Ort reinfuhren, erkannte man schon, dass so gut wie kein Haus unbeschadet geblieben ist“, beschreibt der Königsdorfer Feuerwehrkommandant Johann Vogl seine ersten Eindrücke. Fast alle Dächer waren vom Hagel zerschlagen, Scheiben geborsten und Fahrzeuge schwer beschädigt worden.

Arbeit in luftiger Höhe: Die Feuerwehrmitglieder waren in Benediktbeuern viel auf den Dächern unterwegs. © Freiwillige Feuerwehr Königsdorf

Kurzerhand wurde das dortige Feuerwehrgerätehaus zu einer Art Lagezentrum umfunktioniert: Hier gingen alle Aufträge ein, und die Helfer bekamen im Gegenzug bestimmte Aufgaben zugewiesen. Die Königsdorfer Feuerwehr – samstags mit neun, sonntags mit zwölf Personen vor Ort – kümmerte sich in erster Linie um das Wiedereindecken von Dächern, dem Errichten von provisorischen Notdächern aus Planen und dem Abkleben von durchschlagenen Dachfenstern.

Bis Mitternacht waren die Ehrenamtlichen im Einsatz. „Am nächsten Morgen gegen 8.30 Uhr ging es weiter.“ Erneut halfen die Einsatzkräfte bis in die Abendstunden.

Kreisbrandrat lobt „großartige“ Zusammenarbeit Hand in Hand arbeiteten sämtliche Feuerwehren seit Samstag, um gemeinsam ihren Mitbürgern in den vom Hagelsturm verwüsteten Gemeinden unter die Arme zu greifen. Auch nahezu alle Löschtrupps aus dem Nordlandkreis waren im Einsatz, berichtet Kreisbrandrat Erich Zengerle. „Alle haben an einem Strang gezogen, sich gegenseitig geholfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, lobt der Eglinger die große Solidarität der zahlreichen Ehrenamtlichen. „Aber bei uns hat es großartig funktioniert.“ Am Donnerstag beendeten die Helfer ihren Einsatz. Bilanz des mehrtägigen Kraftakts in Zahlen ausgedrückt: Insgesamt 71 Notdächer wurden laut Stefan Kieskalt, Sprecher der Landkreisfeuerwehren, verbaut, genauso wie 123 500 Quadratmeter Folie (das entspricht 18 Fußballfeldern) und 6250 Dachlatten. 18 500 Sandsäcke – gefüllt mit 240 Tonnen Sand – beschweren die Folien auf den Dächern.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus den folgenden Orten des Nordlandkreises waren nach dem Hagelunwetter im Einsatz: Ammerland, Ascholding, Baiernrain, Deining, Dietramszell, Dorfen, Egling, Endlhausen, Ergertshausen, Eurasburg, Föggenbeuern, Geretsried, Hechenberg, Herrnhausen, Holzhausen, Icking, Königsdorf, Linden, Manhartshofen, Moosham, Münsing, Neufahrn, Osterhofen, Schönrain, St. Heinrich, Thanning, Weidach und Wolfratshausen. kof

Der starke Regen am Sonntag forderte die Feuerwehren zusätzlich heraus: „Bei den Arbeiten auf den nassen Dächern bestand die Gefahr, abzurutschen und sich zu verletzen“, so Kommandant Vogl. „Teilweise funktionierten die Arbeiten nur mit Drehleiter und Hubsteiger.“

Seit fast 45 Jahren ist Johann Vogl inzwischen als Feuerwehrmann aktiv. In dieser Zeit hat er schon viel erlebt. „Aber in diesem extremen Ausmaß wie hier in Benediktbeuern, das ist ganz, ganz selten. Fast ein Jahrhundertereignis.“

Hagelunwetter in Benediktbeuern - „Fast ein Jahrhundertereignis“

Nicht nur die Freiwillige Feuerwehr – auch der Königsdorfer Bauhof half bei den Aufräumarbeiten, berichtet Bürgermeister Rainer Kopnicky. Die Bauhofmitarbeiter säuberten Straßen, sammelten heruntergefallene Dachziegel auf und reinigten Gullys.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Kurz nach dem Unwetter hatte die Gemeinde den betroffenen Orten Unterstützung angeboten. „Es ist doch wichtig, dass man sich bei so was gegenseitig hilft“, sagt Kopnicky. „Und dass das Ganze unkonventionell und reibungslos funktioniert.“ In Benediktbeuern scheint genau das funktioniert zu haben.

Das Technische Hilfswerk Geretsried schickte ebenfalls seine Einsatzkräfte in das Katastrophengebiet, arbeitet dort mit insgesamt 20 Mann. kof

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.