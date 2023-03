Internationales Pfadfindercamp in Königsdorf - „Kinder organisieren aktiv mit“

Von: Franziska Konrad

Teilen

Gemeinsames Kochen steht für die Kinder – wie hier beim Freundschaftscamp 2021 in Österreich – unter anderem auf der Tagesordnung. © Min Tu/Privat

In der Jugendsiedlung Hochland findet Ende April ein Pfadfinder-Lager statt. Besonders an der Veranstaltung: Die Kinder organisieren das Camp selber mit.

Königsdorf – Am letzten Aprilwochenende verwandelt sich die Jugendsiedlung Hochland zur Pfadfinderhochburg: Unter dem Motto „Brücken bauen, keine Mauern“ findet von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, in Königsdorf ein sogenanntes „Internationales Freundschaftscamp“ (IFC) statt.

Hier kommen Pfadfinder unter anderem aus den USA, Polen, Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik zusammen. In dem Camp können die zehn- bis 18-jährigen Teilnehmer Freundschaften schließen, das Pfadfinder-Netzwerk ausbauen – und vor allem gemeinsam Spaß haben.

Internationales Freundschaftscamp in Königsdorf: Pfadfinder aus verschiedenen Ländern machen mit

Ausgerichtet wird das Ganze von der Pfadfinder-Gruppe „Troop 21“ aus München. Relativ schnell fiel die Wahl für den Veranstaltungsort auf die Jugendsiedlung. „Dort gibt es sehr viel Platz und genügend Toiletten“, erklärt Randy Caldwell. Der 61-Jährige ist Leiter der „Troop 21“ und gleichzeitig der Camp-Direktor. Besonders an dem Zeltlager: „Die Kinder organisieren aktiv mit.“

Randy Caldwell ist der Camp-Direktor. © Petra Nehmeyer

Dem gebürtigen Amerikaner ist es wichtig, dass die jungen Teilnehmer ihre eigenen Ideen bei der Planung miteinbringen. Dadurch dauert die Organisation „zwar etwas länger“. Doch Caldwell weiß: Selber mitbestimmen zu dürfen, genau das macht die jungen Pfadfinder „ziemlich stolz“.

Ein erstes digitales Planungstreffen fand bereits im November auf der Online-Plattform Zoom statt. So „begegnen“ sich die Kinder virtuell schon einmal vor Camp-Beginn. „Das erleichtert ihnen das richtige Kennenlernen.“ Da die Pfadfinder aus unterschiedlichsten Ländern stammen, gilt es die eine oder andere Sprachbarriere zu überwinden. Kommuniziert wird in der Regel auf Englisch oder Deutsch.

Pfadfindercamp in Königsdorf: Viele Kinder reden Denglisch miteinander - Highlight am Samstag

„Viele reden aber auch Denglisch (eine Mischung aus Deutsch und Englisch, Anm. d. Red.) miteinander“, erzählt der Camp-Direktor und lacht. Im Notfall stehen sonst jederzeit die Betreuer bereit, um als Übersetzer zu helfen. Bisher haben sich circa 20 bis 30 Pfadfindergruppen – mit insgesamt 150 Teilnehmern – für das Zeltlager angemeldet. Jede Gruppe reist mit mehreren Betreuern an. Caldwell hofft allerdings auf mindestens 250 Teilnehmer.

Inzwischen steht auch der Ablaufplan für das Camp: Anreise sowie das gegenseitige Kennenlernen finden am Freitag statt. Samstags werden unterschiedliche Spiele und Aufgaben angeboten, die Teamarbeit erfordern. Außerdem besuchen die Pfadfinder die Isartalsternwarte in Königsdorf. Am Abend erwartet die Teilnehmer ein großes Lagerfeuer. „Dort führen die Kinder ein Theaterstück auf, das sie davor zusammen erarbeitet haben“, verrät Caldwell.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Oberstes Ziel der weltweiten Pfadfinderbewegung ist es, junge Menschen mit Fähigkeiten auszustatten, um eine bessere Welt zu schaffen. Dies sollen verschiedene Workshops am Sonntag vertiefen. Beispielsweise ein Dialog für den Frieden oder eine Einführung in die Führungsfähigkeiten für Trupps.

Alternativ können sich die Teilnehmer den polnischen Pfadfindern anschließen. Sie fahren an diesem Tag nach Dachau, um an einer Gedenkveranstaltung zur Befreiung des KZs teilzunehmen. Am Montag reisen die Kinder wieder ab. Hoffentlich mit schönen Erlebnissen und neuen Freundschaften im Gepäck. kof

Info

Für das Freundschaftscamp sind noch Plätze frei. Interessierte Pfadfindergruppen können sich bei Randy Caldwell per Mail unter scoutmaster21munich@gmail.com melden. Die Kosten pro Kind betragen 26 Euro.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.