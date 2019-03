Jugendliche beantworten die Frage: Was geht uns Brüssel an?

Die Europawahl steht vor der Tür: Aus diesem Grund luden Kreisjugendring und Kooperationspartner Jugendliche zu einem Workshop nach Königsdorf ein.

Königsdorf –Wo liegt mein persönlicher Bezug zu Europa? Wie kann ich von der europäischen Politik profitieren? Diesen Fragen ging ein Workshop in der Jugendbildungsstätte Königsdorf nach. Organisiert wurde er vom Kreisjugendring (KJR), den Jugendförderungen der Städte im Landkreis sowie weiteren Kooperationspartnern,

Am 26. Mai sind 340 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, das neue Europäische Parlament zu wählen. Doch warum sollte Jugendliche interessieren, was in Brüssel passiert? Aus vielen Gründen, wie beim Workshop mit 30 Teilnehmern zwischen 16 und 27 Jahren deutlich wurde. „Es geht um mehr als bürokratische Regelungen wie den Krümmungsgrad der Gurke“, erklärte Uta Löhrer von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung in ihrer Arbeitsgruppe. Dort befassten sich die Jugendlichen mit den politischen Zusammenhängen, etwa warum der Brexit Auswirkungen auf die gesamte Staatengemeinschaft hat oder wie man den Rechtspopulismus eindämmen kann.

Eine andere Gruppe befasste sich mit dem Thema Auslandsaufenthalte nach der Schule. Schnell wurde klar, dass diese innerhalb Europas durch die Reisefreiheit erheblich erleichtert werden. Interessant zu erfahren war für die Jugendlichen, welche Fördermittel es von der EU für das Arbeiten und Studieren im Ausland gibt. Es ging aber auch um Freiwilligendienste außerhalb Europas. Vor- und Nachteile wurden herausgearbeitet, auf der einen Seite das Kennenlernen neuer Kulturen und die Stärkung des Selbstbewusstseins, auf der anderen Seite schlechte Bezahlung, mangelnde Sicherheit und Hygiene.

Auf großes Interesse stieß die Arbeitsgruppe Klimaschutz unter der Leitung von Miriam Stiel, Umweltpädagogin in der Jugendbildungsstätte. Unter den Mitgliedern fanden sich auch einige Tölzer Aktivisten der europaweiten Bewegung „Fridays for Future“. Dass jeder im Kleinen einen Beitrag leisten kann, wurde an den Ideen für künftige Projekte deutlich. So möchte eine Gruppe von Mädchen demnächst eine Kleidertausch-Party veranstalten. Andere Teilnehmer nahmen sich vor, künftig mehr Fahrgemeinschaften zu bilden oder – soweit möglich – zu Fuß zu gehen.

Die Gruppe Migration schließlich konzentrierte sich auf die Vorteile einer multikulturellen Gesellschaft. „In Vielfalt geeint“ lautet ein EU-Motto. Welche Bedeutung die Europäische Union für die Sicherung des Friedens hat, wurde in diesem Arbeitskreis besonders deutlich. Robert Wenzelewski, Leiter der Jugendbildungsstätte, freute sich am Ende des Tages, dass so intensiv und auch fundiert diskutiert wurde. Von Politikverdrossenheit war an diesem Nachmittag nichts zu spüren, höchstens von „Politikerverdrossenheit“, wie ein junger Mann in der Brexit-Arbeitsgruppe feststellte. tal