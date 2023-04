Jugendsiedlung Hochland: Historiker beleuchtet wechselvolle Geschichte der Einrichtung

Geschichtsstunde: Historiker Thomas Wagner erläuterte auch anhand von historischen Fotos die Entwicklung der Jugendsiedlung Hochland bei Königsdorf. © die Entwicklung der Jugendsiedlung Hochland bei Königsdorf. Foto: hans Lippert

In einem Vortrag berichtete Historiker Thomas Wagner über die Entwicklung Jugendsiedlung Hochland Königsdorf. Heute erinnert allein der Name „Hochland“ an frühere Zeiten.

Königsdorf – Dass in der Jugendsiedlung Hochland Königsdorf einmal Drill und Kasernenhofton herrschten, kann man sich heute in diesem liberalen, umweltbewussten und fortschrittlichen Umfeld nur schwer vorstellen. Allein der Name „Hochland“ erinnert an frühere Zeiten. Zwischen 1936 und 1945 war die heutige Jugendbildungsstätte ein Hitlerjugend (HJ)-Lager, später auch ein Lager für den Bund Deutscher Mädel (BDM).

Historischer Vortrag zeigt: Jugendsiedlung Hochland war früher Hitlerjugend-Lager

Ab 1946 diente das Gelände kurzzeitig der palästinensischen Miliz als Ausbildungsstätte für Soldaten der israelischen Armee. Der Historiker Thomas Wagner berichtete am Samstag in der Sternwarte über die wechselvolle Geschichte des Hochlandlagers. Auf einer Leinwand zeigte er den zahlreich erschienenen Besuchern historische Bilder.

Die Geschichte der „Zeltlager“ der HJ begann vor 1936. 1922 gründete die NSDAP eine Jugendorganisation in München. 1927 wurde Erich Klein zum Gauführer der HJ gewählt. 1934 fand ein großes Hochlandlager in Murnau statt und 1937 eins in Lenggries mit 5000 Hitlerjungen aus 48 Nationen. Wagner hat mit einem der Zeitzeugen, Rudolf Leidescher, Jahrgang 1924, über dieses Treffen gesprochen. „Wir wurden unglaublich hart rangenommen“, sagte Leidescher über das Camp. Es brach Scharlach aus, und die Organisation muss ein einziges Chaos gewesen sein.

Die Gemeinde Lenggries wollte daraufhin keine weiteren Lager mehr auf ihrem Grund und Boden. Mit Hilfe von Spenden erwarb die NSDAP am 11. November 1936 für das „HJ Gebiet 19“ eine 90 Hektar große Fläche in Königsdorf an der Rothmühle von der Landeshauptstadt München. Fortan betreute die Wehrmacht die dortigen Zeltlager. 1937 wurden erstmals auch Mädchen aufgenommen. „Sie übten Volkstänze und trieben Sport in funktionaler Kleidung, was für damalige Zeiten sehr fortschrittlich war“, berichtete Wagner.

Geschichte der Jugendsiedlung Hochland: Historiker befragte mehrere Zeitzeugen

Eine weitere von ihm befragte Zeitzeugin, die Geretsriederin Maria Hopfner, erzählte Wagner, dass sie 1930 gemeinsam mit anderen auf der Flucht aus Ungarn bei Königsdorf von der Wehrmacht überfallen worden sei. Zwei Fuhrwerke des Trosses seien gestohlen worden. Eine Familie durfte im Lager unter der Bedingung wohnen, dass sie mit ihrem Fuhrwerk regelmäßig Lebensmittel aus Bad Tölz holte.

Am 1. Mai 1945 befreiten US-Soldaten Königsdorf mit dem damals selbstständigen Osterhofen und dem Hochlandlager. Die Bevölkerung plünderte daraufhin das aufgelassene Lager. Bald aber ahndeten die Amerikaner Wagner zufolge die Diebstähle sehr streng. Ab 1946 wurden auf dem Gelände jüdische Displaced Persons (DP) einquartiert und auf Siedlungsprojekte im neu zu schaffenden Staat Israel vorbereitet.

Die zionistische paramilitärische Untergrundorganisation Hagana richtete mit Erlaubnis der US-Besatzer eine Ausbildungsstätte für Offiziere ein. Sie sollten dort für die erwarteten Auseinandersetzungen mit den Palästinensern im Zuge der Gründung des Staates Israel trainieren.

Jugendsiedlung Hochland: Ab 1971 wurde Konzept komplett erneuert

1950 gründeten Mitglieder der katholischen Jugendarbeit unter dem Vorsitz von Eugen Polz den Verein „Jugendsiedlung Hochland Königsdorf e.V.“ mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen in Not beizustehen. Diese erhielten unter anderem eine Berufsausbildung als Weber, Schreiner, Schmied oder Instrumentenbauer.

Der Freistaat verpachtete das mittlerweile nur noch rund 30 Hektar große Gebiet an den Verein. „Ab jetzt wurde hier vor allem Demokratie gelehrt“, so Wagner. Unter der Leitung von Studenten sei ein „Bürgermeister“ der Siedlung gewählt und alles gemeinsam entschieden worden.

„Zeltlagergemeinde in Selbstverwaltung der Jugend“ titelte damals der Isar-Loisachbote, zu sehen auf einem Foto des Zeitungsausschnitts. Hermann Kumpfmüller, Präsident des Bayerischen Jugendrings (BJR), habe in den 1960er Jahren „unheimlich viel bewegt“, darunter einen deutsch-israelischen Austausch ins Leben gerufen, der heute noch existiere, sagte Wagner.

Ab 1971 wurden die Konzepte komplett erneuert: Jetzt waren auch Mädchen willkommen. 1981 erkannte der BJR die Jugendsiedlung als eine von zwölf Jugendbildungsstätten in Bayern an; 1996 deklarierte der Bezirk Oberbayern sie zur bezirklichen Jugendbildungsstätte (JuBi).

JuBi-Leiter Franz Mittermair führte als wesentlichen Aspekt die Ökologie ein, danach prägte Josef Birzele die Jugendsiedlung für viele Jahre. Der aktuelle Leiter Roland Herzog berichtete nach Wagners Vortrag, das 75-jährige Bestehen werde 2025 groß gefeiert. Wer Bilder oder Texte für eine geplante Chronik beitragen könne, könne sich an ihn wenden.

