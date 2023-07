Zeltlager, Gratis-Pizza und ein Verletzter: Teambuilding für Feuerwehrnachwuchs in der Jugendsiedlung Hochland

Die coole Sonnenbrille gehört dazu: Die Mitglieder von sieben Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen verbrachten ein Zeltlager-Wochenende auf dem Gelände der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf. Kreisbrandrat Erich Zengerle (5. v. li.) gesellte sich gerne zum Nachwuchs. © Hans Lippert

Der Feuerwehrnachwuchs aus dem Landkreis zeltete auf dem Gelände der Jugendsiedlung. Thema Teambuilding stand ganz oben auf der Tagesordnung.

Königsdorf – Ihre Zelte schlugen kürzlich die Mitglieder von sieben Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis auf dem Gelände der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf auf. Für 58 Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren aus Bad Heilbrunn, Dorfen, Eurasburg, Geretsried-Gelting, dem Bad Heilbrunner Gemeindeteil Mürnsee, Weidach und Wolfratshausen stand an dem Wochenende das Thema Teambuilding ganz oben auf der Tagesordnung.

Aller Anfang heißt: Zelte aufbauen. Dabei zeigte sich rasch, wer handwerklich geschickt ist und wer in puncto Lösungsfindung die Nase vorne hat. Grundsätzlich gilt für den Feuerwehrnachwuchs: Nach der Zwangspause in Folge der Corona-Pandemie ist die Begeisterung groß. Kreisbrandmeisterin und Kreisjugendwartin Sabrina Palik, die mit ihrem Team das Freizeitvergnügen organisiert hatte, betonte im Gespräch mit unserer Zeitung: „In einem Zeltlager kommt man einfach grenzenlos zusammen.“ Es sei toll, dass sich die Mädchen und Buben sowie die jungen Erwachsenen ehrenamtlich bei der Feuerwehr, das heißt, für die Gesellschaft engagieren. Was Palik und Kreisbrandrat Erich Zengerle besonders freute: Unter den 58 Zeltlager-Teilnehmer waren zehn Mädchen – statistisch betrachtet war die Frauenquote also deutlich höher als im Bundesdurchschnitt aller Freiwilligen Feuerwehren (10,5 Prozent).

Weil im Ernstfall, auf den der Nachwuchs mittelfristig vorbereitet wird, die vielfältigen Einsätze für die Wehr sehr unterschiedlich ablaufen, standen beim Zeltlager in Königsdorf unter anderem auf der Agenda: Improvisationstalent, technisches Geschick, Teamgeist und kameradschaftliche Zusammenarbeit. Am Samstag waren elf unterschiedliche Aufgaben zu meistern – zum Beispiel musste die lebensgroße Puppe „Heinrich“, die sich verletzt hatte, gerettet werden.

Das Vergnügen kam natürlich nicht zu kurz: Weder beim Sackhüpfen noch bei der Zeltlager-Olympiade. Das Gewinnerteam (die Jugendfeuerwehr Wolfratshausen) darf sich auf ein Gratis-Pizzaessen freuen. Das Orga-Team um Kreisbrandmeisterin Palik verteilte aber bereits beim Auftakt Geschenke, nämlich mega-coole Sonnenbrillen. Stichwort Teamwork: Nach dem Grillabend sorgte die Küchencrew – bestehend aus Weidachern – dafür, dass alles wieder glänzte.

Eine Wiederholung ist bereits in Planung: In zwei Jahren, das kündigte Palik an, heißt es wieder für die Jugendfeuerwehren im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Auf ins Zeltlager! ANGELIKA FROSCHMAIER

