Segelflieger machen keinen Winterschlaf – Königsdorfer Piloten bringen ihren Flugpark auf Hochglanz

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Schöne Aussichten: Das Segelflugzentrum Königsdorf spielt in der Bundesliga des Segelsports mit. © SFZ

Im Königsdorfer Segelflugzentrum gibt es keine Winterpause. Neben dem Fliegen laufen die Vorbereitungen auf die nächste Hauptsaison auf Hochtouren.

Königsdorf – In der vierten Jahreszeit halten viele Segelflieger gemütlich Winterschlaf. Nicht so in Königsdorf: Wie das dortige Segelflugzentrum (SFZ) berichtet, nutzten die Piloten und Mechaniker die Wintermonate für die Instandhaltung und Unterricht – und bei gutem Westwind für ausgedehnte Ausflüge.

Segelflieger machen keinen Winterschlaf – Königsdorfer Piloten bringen ihren Flugpark auf Hochglanz

„Auch wenn man um diese Jahreszeit eher an Wintersport denken mag, laufen die Vorbereitungen auf die neue Flugsaison am Segelflugzentrum Königsdorf auf Hochtouren“, sagt SFZ-Pressereferent Mathias Schunk. Die Liste an Aufgaben, um mit Vollgas wieder in die Hauptsaison starten zu können, ist lang. Die Maschinen der Motorsegler und Schleppmaschinen setzen Ehrenamtliche instand, laut Pressemitteilung angeleitet von „speziell ausgebildeten Motorwarten“.

Runter vom Himmel, rein in die Werkstatt: Die ehrenamtliche Fluglehrerin Sabine Wisbacher bei der Überprüfung des Hilfsmotors eines Segelfliegers. © SFZ

Zudem polieren die Vereinsmitglieder ihren Flugpark auf Hochglanz und bessern Macken im Lack aus. Das ist wichtiger, als der Laie glaubt, gibt Mathias Schunk zu bedenken. „Denn jede kleine Unebenheit im Lack verschlechtert die Flugeigenschaften.“

Zuwachs für Segelflugzentrum Königsdorf „enorm hoch“ – 50 Schüler im Jahr 2022

Daneben sorgt der Segelflugverein für neue Piloten. „Gerade der Zuwachs an jugendlichem Nachwuchs ist enorm hoch“, so der SFZ-Sprecher. Im vergangenen Jahr haben laut Mitteilung 50 Neulinge den Flugunterricht besucht. Dort lernten sie neben der praktischen Fliegerei jede Menge Theorie – beispielsweise über Luftrecht, Navigation, Meteorologie und Flugzeugtechnik.

Sowohl 14-Jährige, die untere Altersgrenze für die Ausbildung zum Segelflugzeugpiloten, als auch Rentner im Alter von 70 Jahren befinden sich nach Angaben des Vereins darunter.

Aktuelle Nachrichten aus Königsdorf finden Sie hier.

Weitere Neulinge und Interessenten sind jederzeit willkommen. Um die Kosten für eine Mitgliedschaft niedrig zu halten, setzt das SFZ auf viel persönliches Engagement und das Ehrenamt. Daher kostet laut Schunk „ein einwöchiger Skiurlaub definitiv mehr, als ein ganzes Jahr Segelfliegen in Königsdorf“.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)