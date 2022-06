Keine Geothermie in Königsdorf: Die A.I.R.-Geokraft ist Geschichte

Von: Doris Schmid

Leuchtturmprojekt in Sauerlach: Das dortige Heizkraftwerk ging 2014 in Betrieb und erzeugt neben Wärme auch Strom für 16 000 Haushalte. Das Foto entstand während der Bohrarbeiten. © Marcus Schlaf/Archiv

Erdwärme wird es in Königsdorf nicht geben. Für das Geothermieprojekt konnte kein Investor gefunden werden.

Königsdorf – Michael Riedl war zuversichtlich, doch noch einen Investor für das in Königsdorf geplante Tiefengeothermieprojekt gewinnen zu können. Doch auch nach beharrlicher Suche fand er keinen Geldgeber. Demnächst wird Riedl zum Notar gehen, um das Ende der A.I.R.-Geokraft zu besiegeln. „Ich finds ewig schade“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das Thema ist aktueller denn je.“

Bereits 2006 hatte der Autoverkäufer bei BMW in München das Bergrecht für das 40 000 Quadratmeter große Gelände neben der Kiesgrube am Fiechtner-See in Königsdorf-Wiesen beantragt. 2012 erfolgte die seismische Untersuchung des Untergrunds, und 2014 sollte mit den Bohrungen begonnen werden – trotz der Fehlschläge in Geretsried-Gelting und Weilheim. Die Startfinanzierung übernahmen damals die drei Gesellschafter der A.I.R.-Geokraft – Dr. med. Ernst Adlmaier, Peter Inselkammer und Michael Riedl mit Unterstützung von Dr. Dirk Ippen.

Michael Riedl Der 61-Jährige versuchte über zehn Jahre, zusammen mit seinen Mitstreitern ein Geothermieprojekt in der Gemeinde Königsdorf umzusetzen. © privat

Doch die nicht fündigen Bohrungen in der Region schreckten offensichtlich weitere Geldgeber ab. „Wir hatten Schwierigkeiten, einen Investor zu finden“, räumt der 61-Jährige aus Gmund am Tegernsee ein. Zwar habe man noch ein Alternativprogramm aufgelegt („eine Art Durchlauferhitzer“). Aber da seien die Renditeaussichten für das eingesetzte Kapital zu gering gewesen. „Dann haben wir entschieden, das Bergrecht nicht mehr zu verlängern und zurückzugeben“, erklärt Riedl. Derzeit sei er in den letzten Zügen, das Unternehmen abzumelden. „Leider ist das so“, stellt Riedl fest. „Aber ich habe keine Hoffnung, dass ich noch einen Geldgeber finde, der in dieses Projekt einsteigt.“

Apropos Geld: Die Frage, wie viel Kapital in den vergangenen Jahren in das Projekt geflossen ist, will der Unternehmer nicht beantworten. „Wir haben das finanziert, das ist halt jetzt dahin“, gibt sich der 61-Jährige pragmatisch. Diesen Verlust hätte die Veräußerung der Ergebnisse aus den seismischen Untersuchungen vielleicht ein wenig mildern können. Aber: „Die 3D-Seismik kann man nicht als solche verkaufen“, bedauert Riedl. „Nach zehn Jahren werden diese Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.“ Das sehe das Bergamt so vor.

Mit der Geothermie hat Michael Riedl abgeschlossen. Projekte dieser Größenordnung seien nur für Unternehmen interessant, die in der Lage seien, eine Bohrung selbst zu finanzieren, so seine Erkenntnis. „Und da sprechen wir von 15 bis 20 Millionen Euro.“ Interessieren würde ihn die Wasserstofftechnik, verrät der Gmundner. Mittlerweile lasse sich überschüssiger Strom, den man über Photovoltaik auf dem Hausdach erzeugt hat, in Wasserstoffflaschen abfüllen. „Im Winter kann man daraus mit einem Generator Strom machen und Wärme produzieren“, erklärt der 61-Jährige. Damit wäre man autark und nicht auf Energielieferanten angewiesen. „Das ist die Zukunft“, ist der gelernte Kfz-Meister überzeugt. „Da braucht kein Schornstein mehr rauchen.“

