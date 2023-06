Keine Schulden, keine Probleme – Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Königsdorf

Von: Jannis Gogolin

Der Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 barg für den Königsdorfer Gemeinderat größtenteils erfreuliche Nachrichten. © pixabay

Der Königsdorfer Haushalt gut aufgestellt. Das ist spätestens seit der jüngsten Gemeinderatssitzung klar. Die Gemeinde verzeichnete gestiegene Einnahmen.

Königsdorf – Das Thema Finanzen kann einiges an Konfliktpotenzial wie böse Überraschungen bergen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Königsdorf war das allerdings nicht der Fall – im Gegenteil. „Die Kassenlage ist gut geordnet“, nahm Gemeindekämmerin Regina Bentz vorweg, bevor sie den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 vorstellte.

Die Gemeinde Königsdorf besaß Stand 2022 keinerlei Schulden. Die Leerstellen im Jahresabschluss kommentierten der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Seidl (CSU) und mehrere Gemeinderäte mit einem wohlwollenden Nicken. Zudem konnte Kämmerin Bentz weitere frohe Kunde verbreiten. „In den Einnahmen aus der Gewerbe- und Einkommenssteuer haben wir eine positive Entwicklung verzeichnen können.“ So stiegen im Verwaltungshaushalt die Gewerbesteuereinnahmen auf über 1,6 Millionen Euro – im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 31 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung fand laut Bentz bei der Einkommenssteuer statt. Diese stieg auf über zwei Millionen Euro.

Zu dem positiven Haushaltsergebnis kamen Ausgleichszahlungen des Freistaats Bayern aufgrund der Minderungen der Gewerbesteuereinnahmen in der Corona-Pandemie. „Das ist ein Posten von insgesamt 658 000 Euro“, erklärte die Fachfrau. In Summe erwirtschaftete Königsdorf im Verwaltungshaushalt so einen Überschuss von 815 000 Euro, welcher in den Vermögenshaushalt geführt wird. Dort bleibt die Summe allerdings nicht liegen. „Wir können damit unsere Rücklagenentnahme spürbar schmälern“, sagt die Kämmerin.

Großprojekt nach Großprojekt: Neue Turnhalle bindet viele Finanzmittel

Denn den Geldbeutel der Gemeinde bestimmt künftig vor allem ein Bauprojekt: die neue Turnhalle an der Mooseuracher Straße für knapp 2,7 Millionen Euro. Für das Vorhaben zahlt die Gemeinde stetig in einen Bausparvertrag ein. Für den stellvertretenden Rathauschef Seidl ist die stabile Finanzlage ein Zeichen, „dass wir funktionierendes Gewerbe haben – über die Pandemie hinweg. Mit diesem Grundstock sind wir auf der sicheren Seite.“ Das Manko: Die gestiegenen Einnahmen erhöhen die Kreisumlage – die Abgaben an den Landkreis. „Das stellt alles wieder auf etwas wackelige Füße.“

