Königsdorfer Vereine formieren sich für Münchner Christkindlmarkt

Die Vereinsgründer: (v. li.) Georg Mayer (Fördermitglied), Hans Stöger (Vorsitzender), Roland Herzog (Fördermitglied), Ute Wurster (Fördermitglied), Hans Köglsperger jun. (Beisitzer), Alexander Wurster (Beisitzer), Hans Grasberger (Schriftführer) und Josef Wametsberger (Kassier). © Tanja Lühr

Die Tanne auf dem Münchner Christkindlmarkt wird heuer aus Königsdorf kommen. Dazu gehört ein Stand. Das ganze Dorf hilft zusammen, damit es ein Erfolg wird.

Königsdorf – Den Königsdorfern wird heuer die Ehre zu Teil, den Christbaum für den Münchner Christkindlmarkt zu liefern. Damit verbunden ist wie berichtet der Betrieb eines Verkaufsstands auf dem Marienplatz. Mit dieser Ehre ist also auch ein ziemlicher zeitlicher und haftungsrechtlicher Aufwand verbunden. Aus diesem Grund hat die Gemeinde unter Federführung von Bürgermeister Rainer Kopnicky einen Dachverein gegründet.

Königsdorf 2023 mit Tanne und Stand auf Münchner Christkindlmarkt vertreten

Ihm gehören 22 der insgesamt 27 örtlichen Vereine an, angefangen vom Kinder- und Jugendförderverein und den Burschen über die drei Ortsteilfeuerwehren, die Gartler und Trachtler bis hin zum Veteranen- und Reservistenverein (siehe Kasten). Zum Vorsitzenden des Gesamtvereins wurde einstimmig Hans Stöger gewählt. Sein Stellvertreter ist Georg Mayer. Den Schriftführer macht Hans Grasberger, den Kassenwart Josef Wametsberger, Beisitzer sind Johann Köglsperger junior, Monika Köglsperger und Alexander Wurster. Alle drei Jahre wird neu gewählt. Um die Eintragung ins Vereinsregister will sich Bürgermeister Kopnicky kümmern. Auf die Vorstandsmitglieder sowie die elf ernannten fördernden Mitglieder wartet eine Menge Arbeit.

Die Mitglieder Regionalgruppe Blut e.V., Bürgerverein Schönrain, Fischereiverein, Freiwillige Feuerwehren Königsdorf, Osterhofen und Schönrain, Gebirgsschützen-Kompanie, Handwerker- und Gewerbeverein, Haltergemeinschaft Segelflugzentrum, Jugendförderverein, Jugendsiedlung Hochland, Katholischer Burschenverein, Kinschdarfer Maschkera, Krankenunterstützungsverein, Musikkapelle, Obst- und Gartenbauverein, Ortsbäuerinnen, Trachtenverein Alpenrose, Trommlerzug, TSV 1926 Königsdorf, Unser Dorf sowie der Veteranen- und Reservistenverein

Vereine aus Königsdorf wechseln sich auf Münchner Christkindlmarkt ab

Der Stand auf dem Christkindlmarkt soll vom 27. November bis 24. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr besetzt sein. Es ist geplant, dass die örtlichen Vereine sich abwechseln beim Glühwein- und Brotzeitverkauf. Sie sollen sie sich schon einmal überlegen, was sie dort an regionalen Spezialitäten anbieten wollen. Und wer dort Lebensmittel verkauft, braucht eine Hygieneschulung. Pro Tag, so schätzt Kopnicky, werden fünf bis acht Leute benötigt. „Wir können unsere Gemeinde da gut präsentieren. Für die Standbetreiber springt etwas für die Vereinskasse heraus, und der Spaß kommt bestimmt auch nicht zu kurz“, meinte der Rathauschef. Zur Eröffnung des Christkindlmarkts werde die Musikkapelle Königsdorf spielen, und „ich darf vielleicht nach Oberbürgermeister Dieter Reiter ein paar Worte sprechen“, hofft Kopnicky. Für den Baum, eine gerade gewachsene, gesunde Tanne von ungefähr 25 Metern Höhe, die im Idealfall ohnehin geschlagen werden muss, wird noch ein Spender aus dem Gemeindegebiet gesucht. Wer Interesse hat, meldet sich im Rathaus. Fällung und Transport übernimmt die Gemeinde.

Der Gesamtverein Königsdorf e.V. soll nicht nur in der kommenden Adventszeit aktiv sein. Wann immer die Ortsvereine ein Jubiläum feiern, können sie sich an den Dachverein wenden, müssen das aber natürlich nicht tun, wie der Bürgermeister in der Versammlung betonte. Seinen nächsten großen Einsatz wird der Gesamtverein voraussichtlich 2028 haben. In dem Jahr feiert die Gemeinde Königsdorf ihr 1250-jähriges Bestehen. Da wird bestimmt das ganze Dorf auf den Beinen sein.

Tanja Lühr

