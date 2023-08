460-PS-BMW geht bei Unfall in Flammen auf: Fahrer stirbt im Feuer

Von: Carl-Christian Eick

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war in Königsdorf sofort vor Ort, doch für das Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein noch nicht identifizierter Autofahrer hat am Dienstagmorgen die Gewalt über seinen BMW verloren. Der Sportwagen geriet - mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - in Königsdorf von der B11 ab. Für den Fahrer kam laut Polizei jede Hilfe zu spät.

Königsdorf/Bad Heilbrunn – Furchtbarer Unfall auf der Bundesstraße 11 zwischen Schönrain (Gemeinde Königsdorf) und Letten (Gemeinde Bad Heilbrunn). Dort kam am frühen Dienstagmorgen ein Pkw von der Fahrbahn ab, der Wagen prallte gegen mehrere Bäume und ging in Flammen auf. Der Fahrer, der allein in dem Wagen saß, kam ums Leben.

Der Notruf ging am Feiertag um 6.50 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim ein. Eine Augenzeugin teilte den Beamten mit, dass sich auf der B11, im Königsdorfer Ortsteil Schönrain, soeben ein schwerer Unfall ereignete habe. Die Anruferin bat die Polizei, auch die Feuerwehr und den Rettungsdienst zu alarmieren – da das verunglückte Fahrzeug bereits Feuer gefangen habe. Konkrete Angaben, wie es zu dem Unfall gekommen war, „konnte die Augenzeugin zunächst nicht machen“, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Geretsried.

Beim Eintreffen der Feuerwehr „stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand“

Vor Ort stellten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Geretsried und Wolfratshausen sowie der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim fest, dass ein Sportwagen der Marke BMW im Bereich zwischen dem Hofgut Letten und Schönrain von der Bundesstraße abgekommen war. In der Folge war der BMW „mit einer Gruppe massiver Laubbäume kollidiert“, so der Beamte der Polizeiinspektion Geretsried. Beim Eintreffen der Rettungskräfte „stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand“.

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Königsdorf, Schönrain und Bad Heilbrunn begannen unverzüglich mit dem Löschangriff. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung dauerte es einige Zeit, bis die tragische Gewissheit zum Vorschein kam: Der Fahrzeugführer, der offensichtlich alleine im Wagen gesessen hatte, hatte sich vor den Flammen nicht mehr retten können - und konnte von den Rettungskräften nur tot aus dem verkohlten Pkw-Wrack geborgen werden.

Man muss derzeitig davon ausgehen, dass der Verunglückte im Streckenabschnitt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Zur Unfallursache kann derzeitig keine klare Auskunft erteilt werden. Die Staatsanwaltschaft gab noch am Dienstag ein unfallanalytischen Gutachten in Auftrag. Die Schadenshöhe beziffert die Geretsrieder Polizei auf rund 80.000 Euro. „Aufgrund der Gegebenheiten sowie der noch laufenden Ermittlungen kann noch keine zweifelsfreien Angabe zur Identität des Verunglückten gemacht werden“, so ein Polizeisprecher am Dienstagmittag.

Polizei stellt Leichnam und den verunglückten Sportwagen sicher

Die Polizei sperrte den Streckenabschnitt für mehrere Stunden. Im Einsatz waren zudem ein Notarzt sowie die Besatzung eines Rettungshubschraubers sowie die Besatzung von zwei Rettungswagen. Eine Drohne der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung verschaffte den Einsatzkräften eine Übersicht über die Unfallörtlichkeit.

Die Polizei stellte den Leichnam des BMW-Fahrers sowie den verunglückten Sportwagen sicher. Ein Sprecher der Geretsrieder Inspektion: „Man muss derzeitig davon ausgehen, dass der Verunglückte im Streckenabschnitt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.“ Bei dem Unfallwagen handelt es sich konkret um einen BMW M2 – angetrieben von einem Sechszylinder-Biturbo-Motor mit knapp 460 Pferdestärken. Höchstgeschwindigkeit: 285 km/h. (cce)

