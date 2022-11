Von wegen „Ofen aus“: Die Königsdorfer Backstube hat einen neuen Besitzer

Von: Rudi Stallein

Fließender Übergang: (v. li.) Konrad und Maria Stelmaszek mit dem neuen Betriebsleiter Michael Iglhaut, dessen Frau Mirjam und Sohn Valerian. © Rudi Stallein

Lange suchte Innungs-Obermeister Konrad Stelmaszek nach einem Nachfolger für seine Königsdorfer Backstube. Nun hat er ihn gefunden.

Königsdorf – Eine Ära geht zu Ende – aber die Königsdorfer Backstube bleibt. Wie berichtet suchten Konrad (60) und Maria Stelmaszek (56) einen Nachfolger für ihr Geschäftshaus an der Königsdorfer Hauptstraße und die darüberliegenden Wohnungen. Nun meldet das Ehepaar Vollzug: Claus Grammetbauer (58), Inhaber des in der fränkischen Stadt Uffenheim beheimateten „Backhaus Grammetbauer“, hat die Königsdorfer Traditionsbäckerei gekauft und will sie im Sinne seines Vorgängers fortführen.

„Das ist ein traditionsreicher und erfolgreicher Betrieb, das Geschäft hat einen guten Ruf, tolles Personal – und eine tolle Lage im Voralpenland“, nennt der neue Besitzer gleich mehrere Gründe, warum er sich für den Kauf entschieden hat. Irgendwann könne er sich sogar vorstellen, mit seiner Frau Claudi (56) hier in Oberbayern einen Zweitwohnsitz einzurichten.

Zunächst gelte das Augenmerk jedoch dem „nahtlosen Übergang“ der Bäckerei zum 1. Januar nächsten Jahres. „Ziel ist, dass die Kunden davon so wenig merken wie möglich.“ Deshalb werde auch der Name Königsdorfer Backstube beibehalten, sagt Grammetbauer, der in und um Uffenheim zwölf Filialen betreibt. Und auch die vertrauten Gesichter hinter dem Verkaufstresen bleiben den Kunden erhalten. Alle 15 Mitarbeiter im Verkauf und in der Produktion würden übernommen, verspricht der neue Besitzer.

Königsdorf: Backstube bleibt - neuer Betriebsleiter kommt

Gewöhnen müssen sich Mitarbeiter wie Kunden jedoch an einen neuen Betriebsleiter. Seit Anfang Oktober wird der „aus der Rosenheimer Gegend“ stammende Michael Iglhaut (29) von Konrad Stelmaszek in sein neues Wirkungsfeld eingearbeitet. Der junge Bäckermeister wird künftig dafür Sorge tragen, dass das Tölzer Landbrot, die beliebten Dinkelsemmeln oder Öko-Vollkornbrote in gewohnter Qualität aus dem Backofen kommen. „Die ganze Produktpalette soll weiterhin eins zu eins hergestellt werden“, verspricht Iglhaut, der mit seiner kleinen Familie – Gattin Mirjam (27) und dem zehn Monate alten Sohn Valerian, bereits eine Wohnung über der Backstube bezogen hat.

Erleichtert wirkt Bäckermeister Stelmaszek, nachdem es endlich eine Lösung gibt. Es sei nicht einfach gewesen, einen Nachfolger zu finden, erzählt der 60-Jährige, auch Obermeister der Bäcker-Innung Miesbach/Bad Tölz-Wolfratshausen. Er hat den Betrieb gemeinsam mit seiner Frau mehr als 30 Jahre geführt, seit 2005 in dem Wohn- und Geschäftshaus gleich am Ortseingang. „Nach so langer Zeit steckt da viel drin“, sagt Stelmaszek. Er habe sein „Lebenswerk“ nicht unter Preis hergeben wollen.

Nachdem der Versuch, über einen Immobilienmakler einen geeigneten Interessenten zu finden, fehlgeschlagen war, hat er beim sogenannten ERFA-Kreis Hilfe gefunden. Dort tauschte er sich mit dem Unternehmensberater Ägidius Egerer aus, er stellte schließlich den Kontakt zu Claus Grammetbauer her. „Wir sind ja kein Sanierungsfall, wir haben auch noch in neue, moderne Geräte investiert, als längst klar war, dass wir den Betrieb übergeben“, so der scheidende Inhaber. „Deshalb kam es für uns nur in Frage, wenn es hier weitergeht“, sagt Stelmaszek. „Und es soll erfolgreich weitergehen“, ergänzt der neue Besitzer. Dieser stellt dann doch kleine Veränderungen in Aussicht. „Wir wollen das Café wieder öffnen.“ Zudem hat Grammetbauer „die Idee, bargeldlose Bezahlung einzuführen“.

Königsdorf: Obermeisteramt führt Stelmaszek kommissarisch weiter

Für Konrad Stelmaszek endet damit nicht nur eine erfolgreiche Geschäftsära. Seit mehr als 15 Jahren steht der Königsdorfer als Obermeister der Bäckerinnung vor. „Dafür müssen wir noch eine Lösung finden“, erklärt der 60-Jährige. Möglicherweise bleibt er kommissarisch im Amt, bis ein Nachfolger gefunden sei. „Länger geht das nicht, weil ich ja keinen eigenen Betrieb mehr habe.“ rst

