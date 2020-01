Aus drei mach‘ sechs! Königsdorferin wünscht sich viertes Kind - und bringt Drillinge zur Welt

Hinter Familie Demmel aus Königsdorf (Bayern) liegen aufregende Wochen. Die dreifachen Eltern wünschten sich ein viertes Kind - doch es wurden Drillinge.

Eine Familie aus Königsdorf hat enormen Zuwachs bekommen - in München-Harlaching kamen Drillinge zur Welt.

hat enormen Zuwachs bekommen - in kamen zur Welt. Damit hat das Ehepaar Demmel nun sechs Kinder.

nun sechs Kinder. Dabei hatte das Familienoberhaupt die Nachricht zunächst für einen Scherz gehalten.

+ Der neunjährige Peter ist unübersehbar stolz. © Schmidt Königsdorf - Birgit Demmel erinnert sich noch gut an die Worte der Ärzte, als sie im OP der Frauenklinik in München-Harlaching lag. „Ein Bub!“ Dann: „Ein Mädchen.“ Dann: „Und noch ein Bub!“ Innerhalb von nur drei Minuten wurde aus der dreifachen Mutter eine sechsfache Mutter. Die 40-Jährige hat Drillinge bekommen. Hansi (1230 Gramm, 37 Zentimeter), Lisa (1200 Gramm, 37 Zentimeter) und Franzi (1190 Gramm, 37,5 Zentimeter) kamen per Kaiserschnitt viel zu früh auf die Welt. Ein Team von fast 40 Ärzten, Schwestern und Hebammen half bei der Geburt und während der ersten Wochen. Doch nun rückt der Tag näher, an dem die Mama und ihre Drillinge endlich nach Hause nach Königsdorf (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) dürfen.

Und dort werden die Drillinge schon sehnsüchtig erwartet. Von den großen Geschwistern Peter (9), Heidi (6) und Anna (3). „Päppelt sie gut auf - die müssen dann ganz schön was aushalten mit uns daheim“, schrieben die Drei in einem Brief an die Klinik. Papa Christian musste in den vergangenen Wochen den Alltag mit den drei Großen alleine stemmen. Unterstützt wurde der 45-Jährige von einer Haushaltshilfe. Nun ist das Dachgeschoss für die Babys hergerichtet - samt riesengroßer Kuschel- und Spieloase.

Familie Demmel bekommt Drillinge: Vater konnte es erst nicht glauben

+ Die sechsjährige Heidi freut sich über die Babys. © Schmidt Eigentlich hatten sich Birgit und Christian Demmel nur ein viertes Kind gewünscht. „Doch schon beim ersten Ultraschall im Frühsommer wurde klar: Es sind drei!“ Die Nachricht war ein kleiner Schock: „Mein erster Gedanke war: Werden sie gesund sein? Ich rief meinen Mann an. Der lachte und sagte: Schatz, Du spinnst! Er dachte, ich mache Spaß.“

Drei Geschwister auf einmal: Geburt per Kaiserschnitt

Die Nachricht behielten die Demmels erstmal für sich. „Wir wollten auch vorher nicht wissen, ob es Buben oder Mädchen werden.“ In der 25. Schwangerschaftswoche ging Birgit Demmel zur Sicherheit in die Klinik. Und dann ging plötzlich alles rasend schnell: „Die Babys wollten raus und mir sind vor lauter Aufregung ihre Namen nicht mehr eingefallen. Sie waren eine halbe Stunde namenlos, bis mein Mann eintraf“, erzählt Birgit Demmel und schmunzelt. Was nun alles auf sie zukommt, davon wollen sich die Demmels überraschen lassen. „Es wird spannend. Aber wir schaffen das. Die Klinik unterstützt uns sehr.“

+ Die dreijährige Anna ist endlich große Schwester. © Schmidt

Rekord im Klinikum Harlaching: So viele Drillinge wie nie

Das ist Rekord: In der städtischen Frauenklinik Harlaching, in der Hansi, Lisa und Franzi auf die Welt kamen, wurden 2019 fünfmal Drillinge geboren, drei Trios sogar innerhalb von nur drei Wochen! Allen Babys sowie ihren Müttern gehe es gut. Sämtliche Drillinge seien zwischen sechs und zwölf Wochen vor dem errechneten Termin dran gewesen. Statistisch normal seien drei Drillingsgeburten für ganz München pro Jahr.

Eines der leichtesten je in Harlaching geborenen Frühchen wog gerade mal 320 Gramm - Victoria ist heute ein gesundes, kleines Mädchen. Insgesamt verzeichnete die München Klinik mit ihren elf Kreißsälen in Harlaching, Schwabing und Neuperlach 6139 Babys 2019 - ein deutschlandweiter Rekord.

