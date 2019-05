Königsdorfer Alm startet in die Saison - das ist heuer Neues geboten

Am Samstag startet die Königsdorfer Alm in die neue Saison. Die Arbeiten für ihren Biergarten beginnen für Familie Schwaighofer schon im Winter. Auch kurz vor der Eröffnung gibt es noch einiges zu tun.

Königsdorf – Wolkenbedeckter Himmel, Regen und absolute Stille. Ab und an unterbricht ein Hämmern die Ruhe des Waldes. Wer diese Szenerie erlebt, kann sich schwer vorstellen, dass hier in wenigen Tagen Biergartenbetrieb herrscht: Die beliebte Königsdorfer Alm startet am Samstag in die neue Saison.

„Für uns beginnt das Almjahr schon im Januar.“

„Für uns beginnt das Almjahr schon im Januar“, sagt Regina Schwaighofer. Zusammen mit ihrem Mann Martin bewirtet die 37-Jährige den Biergarten. In den Wintermonaten stehen erst einmal Büroarbeiten an: Das Programm für die kommende Saison muss erstellt werden, Faltblätter und Speisekarten sind zu drucken. Ab dem Frühjahr erwacht die Almhütte langsam aus ihrem Winterschlaf. „Seit Ende März fahren wir jeden Tag hoch“, berichtet Martin Schwaighofer. Bis zur großen Eröffnung gibt es viel zu tun. Die Familie mit ihren drei Kindern im Alter zwischen fünf Monaten und sechs Jahren verbringt folglich jedes Wochenende auf der Alm.

Im großen Holzstadl stapeln sich die Biertischgarnituren. Der Königsdorfer findet kaum selbst Platz in dem großen Schuppen. Allein mit dem Aufbauen ist es jedoch nicht getan: „Jedes Jahr müssen die schiachsten Holztische abgeschliffen werden. Das ist eine stundenlange Arbeit“, spricht der 38-Jährige aus Erfahrung. „Zum Glück bekommen wir da Unterstützung.“

Ein paar Meter weiter beginnt der Spielplatz. Bevor die kleinen Besucher das Gelände in Beschlag nehmen können, gilt es den Boden mit Hackschnitzeln aufzufüllen, den Sand im Sandkasten zu erneuern sowie Rutsche und Schaukel aufzubauen. Gehegt und gepflegt werden muss auch der Rasen rund um die Hütte. Zwei Stunden täglich ist Martin Schwaighofer mit Gießen beschäftigt. „Der soll richtig schön sein. Wenn es mal gscheit regnet, darf der nicht gleich braun und batzig werden,“ erklärt seine Frau Regina. In der Hütte wurden bereits Spülmaschine und Schankanlage betriebsbereit gemacht. „Jetzt, in der Aufbauphase, stehen wir schon unter gewissem Zeitdruck. Da ist man froh, wenn endlich alles aufgebaut ist und läuft,“ gesteht der Wirt.

Weder Lebensmittellieferanten noch Müllabfuhr fahren bis zur Alm. Folglich müssen die Königsdorfer alles selbst mit dem Auto – Fuhre für Fuhre – hin- und herkarren. Regina Schwaighofer: „Über den Winter haben wir ja nichts oben. Ob Strohhalm, Servietten oder Milch.“ Lediglich das Bier wird direkt hochgebracht.

Hat der Biergarten erst einmal geöffnet, bekommt das Ehepaar Unterstützung von etwa 25 Mitarbeitern. Davor sind die Schwaighofers größtenteils auf sich gestellt. „Das Turnusmäßige machen wir alles selber,“ erzählt der 38-Jährige. Innerhalb der Familie besteht jedoch ein enger Zusammenhalt. „Das ist ganz viel wert. Da hilft jeder mal mit“, schwärmt die Wirtin.

Neues für die kleinen Besucher

Schon seit dem Vormittag bauen an diesem Tag Handwerker vor der Hütte im strömenden Regen ein Holzpodium zusammen. Daraus entsteht die neue Musikantenbühne. Für die kleinen Besucher gibt es heuer ebenfalls Neues zu entdecken: Über einen Holzsteg können die Kinder zukünftig zum Tiergehege laufen und Schafe, Geisen, Kühe und Wollschweine streicheln und füttern.

Wie viel Stunden Arbeit die Schwaighofers täglich in ihre Alm stecken? „Das ist in Stunden nicht zu sagen“, sagt der Heizungsbauer und muss grinsen. „Im Sommer arbeite ich nur Teilzeit, sonst wäre das hier nicht zu schaffen.“ „Man muss das einfach Leben. Sonst geht das hier nicht. “, ergänzt seine Frau Regina. „Aber für unsere Kleinen ist das hier das reinste Paradies.“ Glücklicherweise haben es die Königsdorfer in ihrem Biergarten mit „auffallend unkomplizierten Gästen“ zu tun. „Die kommen in ihrer Freizeit, bei gutem Wetter. Da herrscht eine gute Grundstimmung. Da macht die Arbeit richtig Spaß.“

Info

Die Königsdorfer Alm eröffnet am Samstag, 11. Mai, um 12 Uhr. Danach hat der Biergarten bis zum 29. September jedes Wochenende und an Feiertagen geöffnet – samstags ab 12 Uhr sowie sonn-und feiertags ab 10 Uhr. Bei Regen bleibt die Alm samstags geschlossen, sonn-und feiertags ist sie ab 12 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.koenigsdorfer-alm.de sowie auf Facebook.