Alle reden über Artenvielfalt - Königsdorf packt sie an

Königsdorf will aufblühen. Geplant ist ein Pflanzprojekt, an dem sich auch Bürger und Vereine beteiligen sollen. Das ist aber noch nicht alles.

Königsdorf – Königsdorf blüht auf, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat diese Woche einen Antrag der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) für ein Projekt befürwortet, mit dem ökologisch wertvolle Lebensräume auf öffentlichen und privaten Flächen unterstützt werden sollen.

Die UBL hat mit dem Antrag für das Projekt „Königsdorf blüht auf“ die Anregung einiger engagierter Königsdorfer Bürger aufgenommen. Vorgeschlagen wird, die öffentlichen Flächen und Wege mit Begleitgrün, heimischen Stauden, Pflanzen und mit Wildblumen zu bepflanzen. „Neben einem schönen Ortsbild entstehen für die Bienen und Hummeln einladende Futterplätze und für andere Arten Lebensräume“, heißt es in dem Antrag zur Begründung. In Betracht kommt nach Einschätzung der UBL insbesondere der Platz beim Kriegerdenkmal, die Weggabelung in der Griam, die Flächen am Rathaus sowie das Umfeld der Schule und der Kindertagesstätte.

An dem Pflanzprojekt beteiligen sollen sich interessierte Bürger und die Dorfvereine. Aber auch Fachleute will man einbeziehen. „Der Artenschutz liegt in der Verantwortung aller Bürger“, betont die Gruppierung. Durch verschiedene Aktivitäten könnten alle „einen Beitrag zu einem blühenden Königsdorf, zur Artenvielfalt und zu Pflanzen- und Insektenkorridoren leisten und so die Anstrengungen und Bemühungen unserer Landwirte ergänzen“.

Die Gemeinderäte standen dem Projekt mehrheitlich aufgeschlossen gegenüber. Bürgermeister Anton Demmel (CSU) lobte den Antrag als breitgefächert und „ohne Ideologien“. Man bemühe sich offensichtlich, alle mitzunehmen. Er berichtete, dass sich bereits einige interessierte Bürger gemeldet haben. „Man kann dankbar sein, dass es Bürger gibt, die sich so einbringen“, hob Josef Birzele (UBL) hervor. Ein solches Projekt funktioniere nur mit Beteiligung der Bürger. Vize-Bürgermeister Sebastian Seidl (CSU) dankte allen, die sich bislang um die gemeindlichen Grün- und Blühflächen kümmern. Rainer Kopnicky (CSU) war besonders der Aspekt der Nachhaltigkeit wichtig. Es dürfe sich bei dem Projekt nicht nur um eine Ein-Jahres-Aktion handeln.

Die Gemeinderäte beschlossen mit großer Mehrheit entsprechend dem UBL-Antrag, dass zunächst alle gemeindlichen Flächen identifiziert, geprüft und ausgewählt werden sollen. Auf geeigneten Flächen soll noch in dieser Pflanzperiode mit Hilfe des Bauhofs und mit Beteiligung aktiver Königsdorfer eine artenreiche Bepflanzung mit blühenden Sträuchern, Blumen und Gewächsen erfolgen. Empfohlen wird vom Gemeinderat, dass eine fachkundige Beratung eingeholt wird, etwa bei Naturschutzverbänden oder staatlichen Behörden.

Die Beratungsergebnisse sollen auch allen interessierten Eigentümern von privaten Flächen zur Verfügung gestellt werden. Die Dorfvereine sowie fachkundige und interessierte Bürger sollen bestmöglich an der Planung, an Pflanzaktionen und der Pflege beteiligt werden. Außerdem wird, wie auch bisher, auf allen öffentlichen und gemeindeeigenen Flächen auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet. Im gemeindlichen Haushalt werden für die Aktion Finanzmittel bis zu 5000 Euro zur Verfügung gestellt. Yvonne Zuber