Segelflugzentrum Königsdorf: Darum ist der Job der Einsatzpiloten so wichtig

Die Einsatzpiloten des Segelflugzentrums Königsdorf leisten einen bedeutenden Job. Kürzlich fand ihre Jahresversammlung statt. Dort ging es nicht nur um die Einsatzflüge des vergangenen Jahres.

Königsdorf – In brandgefährlichen Zeiten ist ihr Job von großer Bedeutung. Bei als gefährlich eingestuften Wetterlagen, beispielsweise mehrmals während der langen Trockenzeit im vergangenen Sommer, ordnet das Bayerische Innenministerium Überwachungsflüge in den betroffenen Landkreisen an. Das Segelflugzentrum (SFZ) Königsdorf stellt dafür erfahrene und extra geschulte Piloten sowie geeignete Motorflugzeuge oder -segler bereit. Sie suchen die Region aus der Luft nach möglichen Feuern und Waldbränden ab. Im Verbund der Luftrettungsstaffel Bayern, der das SFZ seit 1977 angehört und damit zu den Gründungsmitgliedern zählt, arbeiten die Königsdorfer eng mit der Katastrophenschutz-Abteilung des Landratsamts zusammen.

Kürzlich trafen sich die Einsatzpiloten des Königsdorfer Stützpunkts zu ihrer jährlichen Versammlung. Dabei rekapitulierten sie nicht nur die Einsatzflüge des vergangenen Jahres, „es ging auch um die Vorbereitung auf die anstehende Frühjahrsübung am Segelflugplatz Ohlstadt, die gemeinsam mit den Staffeln aus Ohlstadt, Mühldorf am Inn und Oberpfaffenhofen stattfinden wird“, berichtet SFZ-Sprecher Mathias Schunk.

Zudem erhielt Alico Sternbeck, Vorsitzender der Königsdorfer Flugplatz-Haltergemeinschaft, von Stützpunktleiter Thomas Pohn für seine 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Einsatzpilot die goldene Ehrennadel. Die Ehrennadel in Silber bekamen Christian und Karl Ponradl für ihre jeweils zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Einsatzpiloten ans Revers geheftet.

peb





