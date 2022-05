Der Bike-Park an der Beuerberger Straße ist (wieder) eröffnet

Von: Volker Ufertinger

Über die Wiedereröffnung des Bike-Parks freuten sich (v. li.) Tanja Schneider, Diana Schwab, Jugendreferentin Marlis Woisetschläger, Hanspeter Schön vom Jugendförderverein, Königsdorfs Bürgermeister Rainer Kopnicky und Waldbesitzer Walter Weiss aus Gelting. Um sie herum: Königsdorfer Kinder und Jugendliche. © Volker Ufertinger

Seit einer Woche ist der Bike-Park an der Beuerberger Straße wieder zu befahren. In der Pandemie lag das Gelände brach. Jetzt geht wieder was - dank engagierter Eltern.

Königsdorf – Der Königsdorfer Bike-Park, einer der ersten seiner Art im Landkreis, hat in den vergangenen Jahren brach gelegen. Der Grund, wie für so vieles in der letzten Zeit: Corona und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen. Das Gelände am Waldrand an der Beuerberger Straße wucherte zu, die Zukunft war höchst ungewiss. In den vergangenen Wochen hat der Kinder- und Jugendförderverein als Träger zusammen mit engagierten Müttern und Vätern das Gelände nicht nur vom Gestrüpp befreit, sondern noch einmal deutlich attraktiver gestaltet. Jetzt fand die Wiedereröffnung mit Eis und cooler Musik statt.

Kickers, Pumptracks, eine Line

Es war ein hartes Stück Arbeit für alle Beteiligten, aber es hat sich gelohnt. Neben den großen Hügeln („Kickers“) wurden kleine Hügel („Pumptracks“) angelegt, die den Kleinen das Üben ermöglichen. Durch den Wald, den der Geltinger Walter Weiss zur Verfügung stellt, führt ein kleiner Weg („Line“). Während sich die Jungen austoben, können sich die Eltern auf drei Bänken ausruhen, ein Tipi-Zelt ist in Arbeit, möglicherweise kommen in nächster Zeit auch Vogel- und Fledermauskästen hinzu. „Es ist richtig schön geworden“, befand Bürgermeister Rainer Kopnicky.

Der Vorsitzende des Kinder- und Jugendfördervereins Königsdorf, Hanspeter Schön, wies darauf, wie wichtig ein solcher Bike-Park vor der Haustür ist. „Da muss niemand mehr ins Auto steigen und nach Bad Tölz oder sonstwohin fahren.“ Die erste Generation von Nutzern ist inzwischen groß geworden und hat andere Hobbys. Insofern sei es gar nicht einfach gewesen, das Projekt wieder bei Null zu starten. „Aber es ist gelungen.“ Dass der Bedarf da ist, habe eine Befragung im vergangenen Jahr unter den 12- bis 18-Jährigen gezeigt. Früher habe die Regel gegolten: „Nur wer mithilft, darf auch fahren.“ Das werde auch jetzt so gehandhabt.

Nur wer mithilft, darf auch fahren

In diese Richtung zielte auch die Rede von Bürgermeister Kopnicky. „Der Bauhof hat natürlich gerne mitgeholfen“, sagte er. Grundsätzlich soll es aber Sache der Jugendlichen sein, das Gelände zu erhalten. Es gebe warnende Beispiele aus anderen Kommunen, wo mit viel Geld ein Radl-Park errichtet wurde, der aber von Jugendlichen nicht oder nur zeitweise genutzt wird. Wichtig sei auch, das Einvernehmen mit den Nachbarn zu suchen. „Das erhöht die Akzeptanz.“

Walter Weiss, bekannt als neuer Kommandant der Geltinger Feuerwehr, stellt seinen Wald unentgeltlich zur Verfügung und zeigte große Sympathie für das Projekt. „Das ist eine richtig nette Verwendung“, sagte er. „Den Rest des Waldes überlasse ich der Natur.“ Sprach’s und machte die Bahn für die Jugendlichen frei, die stolz ihre Tricks und Sprünge zeigten. In den nächsten Monaten können die Königsdorfer Kids weiter Kunststücke einstudieren. Der Bike-Park ist künftig in der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober täglich geöffnet.

