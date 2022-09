Bürgerversammlung Königsdorf: Dritter Landrat sagt schwierige Zeiten voraus

Kleiner Kreis statt großem Andrang: Zur Bürgerversammlung in der Königsdorfer Schulaula kamen am Mittwochabend gerade einmal 20 Männer und Frauen. Wer nicht dabei war, hat eine interessante Grundsatzdiskussion verpasst.

„Wir dürfen uns nicht verlieren“

Von Volker Ufertinger schließen

In der Königsdorfer Bürgerversammlung berichtete Bürgermeister Rainer Kopnicky über seine Gemeinde. Doch es ging auch um sehr grundsätzliche Dinge.

Königsdorf – Es war nur auf den ersten Blick eine private Anekdote, die Klaus Koch in der Bürgerversammlung erzählte. Vor kurzem hat der Dritte Landrat die Bilder aus seiner Wolfratshauser Kindheit in den 1960er-Jahren eingescannt und dabei festgestellt, dass es für die ganze Verwandtschaft inklusive Onkel und Tanten nur einen Kuchen gab. Wer zu spät kam, kriegte halt nichts. Seine Schlussfolgerung: „Diese Zeiten kommen wieder. Vielleicht hat es sogar sein Gutes, dass es mit dem unbegrenzten Überfluss vorbei ist.“

2,4 Millionen Euro Kreisumlage zahlt Königsdorf

Man merkt es schon, es ging am Mittwoch in der Schulaula irgendwann um ganz grundsätzliche Dinge. Bürgermeister Rainer Kopnicky hatte in gewohnt sachlicher Art eine Stunde lang über den Ist-Zustand der Gemeinde referiert. Einige Probleme teilt Königsdorf mit anderen Kommunen, den Mangel an Fachpersonal in Verwaltung und Kinderbetreuung, die Anstrengungen bei der Digitalisierung. Andere sind spezifisch Königsdorf, etwa der Bau der Turnhalle mit Mittagsbetreuung, den die Gemeinde stemmen will. Bei einem Thema wurde der Rathauschef deutlich, nämlich der Kreisumlage. 2,4 Millionen Euro überweist Königsdorf aktuell an den Landkreis. „Das ist für eine kleine Kommune ein ganz schöner Posten“, stellte Kopnicky fest.

96 Prozent der Kreisumlage wird weitergereicht

Der Gast aus dem Landratsamt hatte jedoch keine guten Nachrichten für die Versammlungsteilnehmer. „Ich kann nicht versprechen, dass da in den nächsten Jahren Entlastungen kommen, um es vorsichtig zu formulieren.“ Eher im Gegenteil. Denn: 96 Prozent der Kreisumlage reiche der Landkreis gleich weiter, vor allem an den Bezirk, der damit seine sozialen Aufgaben wahrnimmt. Dazu gehört zum Beispiel die Pflege von Seniorinnen, die bekanntlich oft ihre Männer überleben und auf Hilfe angewiesen sind. Diese 96 Prozent seien auch nicht verhandelbar. Koch: „Das ist alles gesetzlich vorgegeben.“ Mit anderen Worten: „Es liegt nichts auf dem Tisch, wo man sagen kann: Muss das sein?“

So wie bei Corona sollen die Debatten nicht laufen

Kopnicky und seinem Vize Sebastian Seidl, der ihm in der Diskussion beisprang, fiel da schon etwas ein, nämlich die ambitionierten Pläne des Kreises beim Öffentlichen Nahverkehr. „Da sehe ich eine Stellschraube, an der man drehen könnte“, sagte Kopnicky. Koch machte geltend, dass man unweigerlich auf den Faktor Auto und Verkehr stößt, wenn man sich die CO2-Bilanzen anschaut. „Der macht ein Drittel aus, das muss man zur Kenntnis nehmen.“ Und schon war man mitten drin in den Verteilungsdebatten, die nach Meinung Kochs demnächst vermehrt geführt werden. Wobei er eine dringende Bitte hatte: „Wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Wir dürfen uns nicht verlieren.“ Anders als bei Corona, das nur als warnendes Beispiel dienen könne.

Aktuelle Nachrichten aus Königsdorf finden Sie hier.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Kreis in den nächsten Jahren mit zwei Herausforderungen fertig werden muss. Die eine: Der massive Zuzug. „Das war immer schon so, und das wird sich nicht ändern“, prophezeite der Grünen-Politiker Koch. Daher stelle sich die Frage, wie man geringeren Verdienstklassen wie Polizisten oder Krankenschwestern bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen kann.

Demographie ist das nächste große Thema

Die zweite: Der demografische Faktor, sprich das zunehmende Alter der Gesellschaft. Koch hatte eine Zahl parat, die viel sagte: „Heute fehlen im Landkreis 67 Pflegeplätze, 2030 werden es 306 sein.“ Und das bei fehlendem Fachpersonal. Ein Patentrezept gebe es nicht. „Wir müssen bereit sein für andere Lösungen.“

Ein Waldkindergarten bei der Jugendsiedlung

Immerhin, eine gute Nachricht gab es aus dem Landratsamt: Gegen den neuen Waldkindergarten in der Nähe der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf spricht laut dem Dritten Landrat nichts, er kann zeitnah den Betrieb aufnehmen. Eltern, Betreiber und Gemeinde haben Planungssicherheit.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.