„Verhungert auf halber Strecke“: Debatte über drei Jahre Volksbegehren Artenschutz

Von: Volker Ufertinger

Ernstes Thema, lockere Atmosphäre: (v. li.) Ruth Müller (Landtagsabgeordnete der SPD), Alexander Radwan (Bundestagsabgeordneter der CSU), Gisela Sengl (Landtagsabgeordnete der Grünen), Moderator Dr. Georg Bayerle vom Bayerischen Rundfunk, Tobias Ruff (ÖDP-Stadtrat in München und Mitverfasser des Volksbegehrens) sowie der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, Peter Fichtner. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vor drei Jahren war das Volksbegehren Artenschutz in aller Munde. Was ist rausgekommen? Darüber wurde auf Einladung des Bund Naturschutz in Königsdorf diskutiert.

Königsdorf – Es klingt wie eine Nachricht aus längst vergangener Zeit: Im Frühjahr 2019 standen die Menschen in Bayern vor den Rathäusern Schlange, um sich für das Volksbegehren „Rettet die Bienen jetzt“ einzutragen. Rund 1,7 Millionen Unterschriften kamen zusammen, im Sommer nahm der Landtag den Gesetzestext an. Das Ziel: Mehr Bio-Landwirtschaft (30 Prozent bis 2030), mehr Blühwiesen, mehr Biotope, um das Insektensterben zu stoppen. Daran erinnerte die Kreisgruppe des Bund Naturschutz, der sein 50-jähriges Bestehen am Sonntag in der Jugendsiedlung Hochland feierte, mit einer Diskussion unter dem Titel „Drei Jahre Volksbegehren Artenschutz: Alles gut?“ Politiker und Landwirte (teils in Personalunion) versuchten eine Zwischenbilanz.

Das Jahr 2019 war ein ganz besonderes

Die Befürworter des Begehrens haben das Jahr 2019 als ein besonderes in Erinnerung. Landtagsabgeordnete Ruth Müller (SPD) sagte: „Das Fenster stand einen Moment lang weit offen für eine gesellschaftliche Veränderung.“ Landtagsabgeordnete Gisela Sengl (Grüne), Bio-Bäuerin aus Traunstein, dachte damals: „Wenn das durchgeht, ändert sich wirklich was in der Landwirtschaft.“ Nach ihrer Beobachtung hätten Bauernverband und Staatsregierung die Wucht der Bewegung erst nicht erkannt und später nicht mehr anders gekonnt, als sich dem großen Ziel anzuschließen.

Der Kreisobmann des Bauernverbands, Peter Fichtner, der in Bad Heilbrunn eine kleine, konventionelle Landwirtschaft mit zehn Tieren betreibt, konnte konnte und wollte dieser Darstellung nicht folgen. Er machte kein Geheimnis daraus, dass es ihm persönlich lieber gewesen wäre, wenn Gerichte das Volksbegehren für unzulässig erklärt hätten, weil es „einseitig die Bauern belastet“. Auch auf Ministerpräsident Markus Söder, der sich das Volksbegehren zu eigen machte, war er nicht gut zu sprechen: „Die Verdienste, die er sich seinerzeit als Umweltminister erworben hat, passen auf ein ganz kleines Blatt Papier.“

Der Verfasser des Volksbegehrens diskutiert mit

Das wollte Tobias Ruff, ÖDP-Stadtrat in München und Mitverfasser des Volksbegehrens, so nicht stehen lassen. „Das Volksbegehren hat sich einzig und allein an den Freistaat gerichtet, mehr Öko-Landwirtschaft zu ermöglichen“, erklärte er. „Die Bauern sind unsere Partner.“ Dass die Ziele damals und heute die richtigen seien, zeige sich an der aktuellen Energiekrise. „Mehr Ökologie bedeutet mehr Regionalität.“ Genau dies sei der Grund, warum konventionell produzierte Lebensmittel teurer würden, ökologisch produzierte aber nicht. Auch der Verzicht auf Kunstdünger sei ein Gebot der Stunde. „Er kommt aus Russland und wird mit Gas hergestellt.“

Dass die Euphorie von 2019 zu so wenigen greifbaren Resultaten geführt habe, bedauerte Müller. Die Niederbayerin erzählte, dass sie kürzlich nachgefragt habe, was aus den „Bienen-Highways“ geworden sei, für die sich Söder stark gemacht habe. Das sind lange Blühstreifen, auf denen sich Bienen wie auf Autobahnen fortbewegen können. Die Antwort: Zu den ersten 33 Kilometern, die der Ministerpräsident selbst eingeweiht habe, sei kein einziger hinzugekommen. „Der Artenschutz verhungert auf halber Strecke“, klagte sie.

Sengl hatte dafür auch eine Erklärung: „Die CSU hat die Problematik eben überhaupt nicht verinnerlicht.“ Ruff konterte kühl mit dem Hinweis, dass dort, wo Rot-Grün regiert, mitnichten alles in Ordnung sei. München etwa werde, was Energie angeht, zu 98 Prozent fossil versorgt und stehe damit „um Meilen schlechter da“ als der Rest des Freistaats. Man lasse einfach große Konzerne, in diesem Fall die Stadtwerke München, gewähren – und stehe jetzt vor einem Scherbenhaufen.

Nicht aus der Reserve locken ließ sich Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan (CSU). Als Moderator Dr. Georg Bayerle vom Bayerischen Rundfunk ihn leicht provokant fragte, ob er in den „Berliner Sphären“ denn die Aufbruchstimmung 2019 mitbekommen hätte, sagt er: „Wer wie ich mit den Leuten im Wahlkreis im Dialog ist, kriegt solche atmosphärischen Sachen natürlich mit.“ In der Sache plädierte Radwan dafür, das Gesetz „nachzujustieren“. Denn: „Das Naturschutzrecht ist so komplex, dass praktikable Lösungen kaum möglich sind.“

Im Übrigen machte Radwan deutlich, dass sich die Zeiten gegenüber 2019 dramatisch verändert hätten. „Wir stehen am Rande einer Energie- und Wirtschaftskrise, die wir uns nicht ausgesucht haben und die wir so auch nicht haben kommen sehen.“ Müller zitierte mit Blick auf die gegenwärtige Weltlage den chinesischen Philosophen Latose: „Was für die Raupe das Ende der Welt ist, ist für die Welt ein Schmetterling.“ Ein Mutmacherschlusswort, in dem, passend zum Thema, auch noch ein Insekt vorkam.

