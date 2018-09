Doppelmord in Höfen: Ex-Partnerin will charmante Seite des Hauptangeklagten zeigen

Der Prozess um den Doppelmord von Höfen geht weiter: Als die Ex-Partnerin des Hauptangeklagten aussagt, will sie die charmante Seite von Robert P. zeigen.

München/Höfen – Anna B. (Name geändert) wirkt noch immer fassungslos: „Solche Taten passen nicht zu Robert.“ Jahrelang habe sie mit Robert P. in einer Wohnung zusammengelebt, die meiste Zeit davon als Paar. Was die Übersetzerin im Auftrag von Anna B. gestern vor Gericht schlicht „solche Taten“ nennt, sind zwei Doppelmorde und eine Beinahe-Tötung, die die örtliche Polizei später als ein in seiner Brutalität in der Region „einzigartiges Verbrechen“ bezeichnete.

Doch Anna B. liegt wohl nicht daran, die extreme Grausamkeit der Morde von Königsdorf-Höfen (Kreis Bad Tölz-Wolfrathauen) kleinzureden – vielmehr scheint es, als wolle sie dem Gericht eine angeblich andere Seite ihres früheren Lebensgefährten zeigen. Der von einer Zeitung „Bestie“ genannte Hauptangeklagte konnte ihrer Aussage zufolge auch charmant sein. Einmal habe er ihr einen Riesen-Eimer voller Rosen geschenkt. „Er brachte Weichspüler oder Pralinen als Geschenke aus dem Ausland mit.“ Mitunter gab es auch teurere Mitbringsel wie Ringe oder Armbänder. Dem von der Anklage gezeichneten Bild eines extrem aggressiven Robert P., der bei den Höfen-Morden mutmaßlich die treibende Kraft war, versuchte sie entgegenzutreten – ohne Erfolg.

Auf Nachfrage der Staatsanwältin musste die blonde, schlanke Frau einräumen, dass es auch in Polen bereits eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den 44-Jährigen gegeben hatte. „Da hatte ihm jemand die Vorfahrt genommen.“ Für den anderen Autofahrer endete dieser Fehler in ärztlicher Behandlung. Robert P. war damals ausgeflippt. Sein Geld in Polen verdiente P., indem er für ein Inkassounternehmen säumige Schuldner anrief oder daheim besuchte. „Dafür hat er Provisionen bekommen“, sagt Anna B. Sie bestätigt, dass der Hauptangeklagte regelmäßig Drogen genommen habe. „Er hat danach unglaublich geschwitzt. Man musste dann alle zweit Tage die Bettwäsche wechseln.“ Der Prozess wird fortgesetzt. Tobias Lill

