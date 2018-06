Doppelmord von Höfen: In einer Woche stehen die vier Angeklagten vor Gericht

Der Doppelmord im Königsdorfer Ortsteil Höfen erschütterte im Februar 2017 den ganzen Landkreis. In einer Woche wird den vier Angeklagten in München der Prozess gemacht.

Königsdorf/München – Es wird eng im Sitzungssaal, wenn in einer Woche, am Mittwoch, 27. Juni, vor dem Landgericht München II der Prozess gegen die Raubmörder von Königsdorf-Höfen beginnt. Vier Angeklagte, zwölf Verteidiger, drei Nebenklage-Anwälte plus vier Gutachter und die fünfköpfige Strafkammer werden anwesend sein.

Noch ist nicht klar, wie viel Aufhellung der erste Verhandlungstag bringen wird und ob sich die Angeklagten überhaupt äußern wollen. „Das müssen wir in den nächsten Tagen klären“, sagt Hans Schröder. Er ist neben Benjamin Ruhland einer der hiesigen Pflichtverteidiger im Verfahren. Die Wahlanwälte sind polnischer Nationalität und kommen aus Berlin.

Der Prozess dreht sich um eine unfassbare Tat, um ein an Gewalttätigkeit kaum zu überbietendes Verbrechen: Im Februar 2017 brechen drei Männer im Alter zwischen 24 und 44 Jahren in das freistehende Haus einer 77-jährigen Rentnerin im Weiler Höfen ein. Von der mitangeklagten Schwester (50) des Haupttäters wissen sie: In dem Anwesen ist etwas zu holen. Die 50-Jährige hatte dort den Ehemann der Rentnerin bis zu dessen Tod gepflegt.

Zum Tatzeitpunkt hat die alte Dame Besuch. Eine Frau aus Eschborn bei Frankfurt (76) und ein Mann aus Hagen in Nordrhein-Westfalen (81) haben sich bei der Witwe einquartiert. Beide werden von den Einbrechern grausam ermordet. Die Hausbesitzerin wird schwer verletzt, überlebt aber wie durch ein Wunder. Bekannte der Frau aus Eschborn schlagen Alarm, als sie die 76-Jährige nicht erreichen können. Drei Tage später entdecken Polizei und Feuerwehr das unfassbare Szenario. Sie finden zwei Leichen, die Räume des Hauses sind verwüstet, die Wände blutverschmiert. In ihrem Schlafzimmer entdecken sie die 77-Jährige, schwerst misshandelt, aber die Seniorin lebt. Die Raubmörder sind entkommen. Sie erbeuteten Bargeld in fünfstelliger Höhe, Schmuck und Wertgegenstände.

Polizei gründet die Soko Höfen

In den folgenden Tagen und Wochen leisten die Weilheimer Kriminaler Schwerstarbeit. Die Polizei gründet die Soko Höfen. Über 50 Frauen und Männer im In- und Ausland arbeiten fieberhaft an der Lösung des Falls. Tausende Spuren werden gesammelt, tausende Überstunden fallen an. Schließlich gerät die ehemalige Pflegekraft in Verdacht. Im März wird sie als Erste verhaftet, im November klicken für den Letzten des Quartetts die Handschellen.

Staatsanwaltschaft und Verteidiger müssen in den nächsten Wochen das Puzzle lösen, wer von den Angeklagten welchen Tatbeitrag geleistet hat. Ungeschoren dürfte niemand davonkommen. Doch die beiden Morde und der versuchte Mord bedürfen einer genauen Täterzuordnung. So verlangt es der Bundesgerichtshof (BGH).

Ob Rechtsanwalt Hans Schröder seinen Mandanten aussagen lässt, umfassend oder pauschal, sofort oder erst später, hat er noch nicht entschieden. Das Verfahren wird das Schwurgericht den ganzen Juli beschäftigen und wenn nötig im September fortgesetzt. Eine Gerichtspause wird nur im August eingelegt.

