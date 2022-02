Ehestreit eskaliert erneut: Hofbesitzer greift zur Mistgabel

Von: Susanne Weiss

Teilen

Mit Gewalt wollte ein Königsdorfer eine Auseinandersetzung lösen. (Symbolfoto) © Hildenbrand

Ein 53-Jähriger aus Königsdorf soll mit einer Mistgabel auf einen Bekannten seiner Frau losgegangen sein. Dahinter steckt laut Polizei ein seit Jahren andauernder Ehestreit.

Königsdorf - Der seit Jahren andauernde Ehestreit auf einem Einsiedlerhof in Königsdorf (wir berichteten) ist erneut eskaliert. Diesmal soll der Hausherr mit einer Mistgabel auf einen Bekannten seiner Frau losgegangen sein und diesen verletzt haben. Nach Angaben der Polizei kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung am Montag gegen 14 Uhr.

Münchner mit Mistgabel leicht am Auge verletzt

Der 53-jährige Hofbesitzer war mit dem aus München stammenden Bekannten (45) seiner Ehefrau in Streit geraten. Der Mann hält sich laut Polizei regelmäßig auf dem Hof auf. In der Folge soll der Landwirt mit einer Mistgabe in Richtung des Münchners gestochen und ihn dabei leicht am Auge verletzt haben. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Gegen den Königsdorfer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

sas

Aktuelle Nachrichten aus Königsdorf lesen Sie hier