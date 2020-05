Eine Welle der Solidarität - nach Absage der Festwoche in Königsdorf

Schweren Herzens musste Königsdorf wegen der Corona-Pandemie seine geplante Festwoche absagen. Trotzdem kommen die Vereine mit einem blauen Auge davon.

Königsdorf – Während einer Pressekonferenz im Spätwinter, wir berichteten, hatten die Organisatoren der für Anfang Mai geplanten, opulenten Königsdorfer Festwoche betont, wie eng das Finanzielle auf Kante genäht sei.

Man habe Verträge in Höhe von rund 100 000 Euro unterschrieben, merkte Franz Mayer an, deshalb müsse alles glatt laufen, dürfe nichts schiefgehen. Ansonsten sei man „pleite“, warf der Vorsitzende des Gebirgstrachten-Erhaltungsverein Alpenrose salopp in den Raum. Mayer dachte damals allerdings eher an spaß- und besucherbremsendes Schlechtwetter als an eine Pandemie.

Trachtler und Gebirgsschützen wollten Loisachgaufest und Patronatstag ausrichten

Königsdorfs Trachtler und die örtliche Gebirgsschützenkompanie (GSK) wollten anlässlich ihrer beiden Vereinsjubiläen gemeinsam das Loisachgaufest der Trachtler und den Patronatstag der Schützen ausrichten. Nach der Ausrufung der Ausgangsbeschränkungen zögerte der Festausschuss lange eine Entscheidung hinaus.

Festausschuss muss vor Coronavirus kapitulieren

Am Mittwoch vor Ostern – nach Wochen zwischen Bangen und Hoffen – musste er vor dem Coronavirus kapitulieren: Absage, zweieinhalb Jahre Vorbereitung umsonst. Und monetär? Drohte Trachtlern und Schützen der Kollaps.

+ Monika Irger, Mitglied des Festausschusses

Genaue Zahlen könne sie noch nicht nennen, sagt Monika Irger vom Festausschuss, und sie würde es auch nicht, bevor nicht alle ihre Ausschusskollegen Bescheid wüssten. Es sehe jedoch so aus, „als ob wir mit einem blauen Auge davonkommen“. Zu verdanken ist das der „ungeheuren Solidarität“, die die beiden Vereine nach der Absage erfahren.

Die beteiligten Firmen hätten großes Verständnis gezeigt: Sei es die Brauerei Aying, der Security-Dienst oder der Tontechniker. Letzterer war „mit dem größten Betrag dabei, um die 23 000 Euro“, sagt Georg Mayer, Chef der Königsdorfer GSK, „aber er hat uns einfach aus dem Vertrag rausgelassen.“

Beteiligte Firmen zeigen großes Verständnis

Der Zeltbetreiber kam den Organisatoren terminlich entgegen, als diese noch hofften, das Fest durchführen zu können und deshalb die Absage hinauszögerten. Die Elektriker sorgten dafür, dass der Stromanschluss storniert wurde. „Und natürlich darf man auch nicht alle Kleinen vergessen, von der Toilettenfrau angefangen über die Kuchenbacker bis hin zu sämtlichen Musikkapellen“, sagt Irger.

„Wir haben ja nix dafür können, es war höhere Gewalt“

Keiner habe Scherereien gemacht, niemand poche auf sein Recht. „Im Hintergrund waren ganz viele Hände tätig, damit die beiden Vereine nach der Absage weiterexistieren können.“ Und Georg Mayer fügt an: „Wir haben ja nix dafür können, es war höhere Gewalt“ – das habe jeder verstanden.

Der Chef der Königsdorfer GSK freut sich auch über den „bemerkenswerten“ Zusammenhalt unter den Schützen. Die Vereine hätten eifrig Festzeichen gekauft, „und vom Isargau haben wir eine Spende von 2000 Euro bekommen“. Ähnlich solidarisch sei es unter den Trachtlern, ergänzt Irger. „Wir bekommen ganz viel Unterstützung von den Verbänden und Vereinen.“

Königsdorf: Hilfe hört nicht auf

Und die Hilfe hörte dort nicht auf: Bürgermeister Anton Demmel und Rathaus-Geschäftsleiter Andreas Baumann sowie das Landratsamt hatten ein Auge darauf, dass das Festkomitee im Zuge der Absage alle rechtlichen Vorgaben einhielt. Auch im Dorf ließ sich keiner hängen, selbst dann nicht, als die Feierlichkeiten immer unwahrscheinlicher wurden. „Jeder Beteiligte hat geschaut, dass er seine Aufgabe erfüllt, so lange noch eine Restchance bestand“, sagt Irger.

Und wie ist die eigene Gemütslage nach zweieinhalb Jahren vergeblicher Arbeit? Monika Irger hofft „auf 14 Tage Regen, dann ist der Stich ins Herz nicht ganz so tief“. „Für die Katz“ sei die Arbeit im Komitee für sie jedoch nicht gewesen: „Es war eine schöne Zeit, und ich bin mit Leuten zusammengekommen, mit denen ich vorher nicht so viel zu tun hatte.“

Königsdorf: Riesensause steigt frühestens 2023

Dass die Riesensause doch noch in Königsdorf steigt, ist frühestens 2023 möglich, „die nächsten zwei Jahre sind vergeben“, sagt Trachtler-Boss Franz Mayer. Hat er Interesse? „Wir müssen das, glaube ich, erst sacken lassen.“ Namensvetter Georg stößt ins selbe Horn: „Erst einmal müssen wir das Alte abschließen, dann werden wir weitersehen.“

Und Irger? „Keine Ahnung. Ich bin mental jetzt erst einmal leer.“ Aber: „Das Festl ist weitgehend geplant, man müsste alles nur aus der Schublade holen.“

Eines ist dem Trio jetzt am wichtigsten: „Wir möchten uns bei allen, egal wie klein oder groß ihr Beitrag war, und bei allen Sponsoren und Firmen ganz herzlich bedanken“, betont Franz Mayer, „Ohne jeden Einzelnen wären wir niemals so weit gekommen.“

peb