„Endlich ausschlafen“: Nach 36 Jahren beginnt für Bäckermeister neuer Lebensabschnitt

Von: Wolfgang Tutsch

Abschied aus Königsdorf: Konrad und Maria Stelmaszek danken allen Kunden und Mitarbeitern. Am 1. Januar beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. © wt

Mit dem Jahresende endet die Ära Stelmaszek in der Königsdorfer Backstube: Für Konrad Stelmaszek beginnt ein neuer Lebensabschnitt.

Königsdorf – Für Maria und Konrad Stelmaszek beginnt in wenigen Tagen nach der Übergabe der „Königsdorfer Backstube“ ein neues Leben: morgens länger schlafen, keine Verantwortung mehr für etliche Mitarbeiter, viel Arbeit als Selbstständiger nach der Backstube noch im Büro. „Irgendwie wird’s mir am Anfang schon fehlen,“ sinniert der Bäckermeister.

Er hat aber noch genug alte und neue Aufgaben. Da wäre zum Beispiel sein Hobby, die Imkerei. Bei der Arbeit mit den Bienen und der Herstellung von Honig konnte er bisher entspannen. „Und das mache ich auch weiterhin.“ Und dann wäre da noch das neue Zuhause. Aus der Betriebswohnung über der Backstube ist das Ehepaar ausgezogen ins neugebaute Häuschen in Münsing. Dort gibt es auch noch viel zu tun und einzurichten.

Insgesamt 36 Jahre lang haben die Stelmaszeks in Königsdorf gewohnt, ihre drei Kinder sind hier aufgewachsen. Konrad kam aus Wasserburg, seine Frau Maria – ebenfalls ausgebildete Bäckerin – stammt aus Rechtmehring. „In Königsdorf sind wir mit offenen Armen in der Dorfgemeinschaft empfangen worden. Dafür sind wir noch heute dankbar,“ erzählt Konrad Stelmaszek.

Damals, am 1. Mai 1986, hatten sie die alte Bäckerei Reindl in der Ortsmitte übernommen. Dann wurde am nördlichen Ortsrand die Königsdorfer Backstube gebaut. Spektakulär war der Einbau des großen Backofens: Ein Kran musste ihn ins Haus heben. Mehr als 36 Jahre lang musste der Bäckermeister mitten in der Nacht aufstehen und gemeinsam mit seinen Mitarbeitern in der Backstube produzieren, damit die Kunden morgens bereits vor vollen Regalen mit Brot, Semmeln, Brezen, Kuchen und anderen Back- und Süßwaren stehen können.

Königsdorfer Backstube: Suche nach einem Nachfolger war erfolgreich

Die Suche nach einem Nachfolger hatte Erfolg (wir berichteten). Der Franke Claus Grammetbauer hat die Backstube als selbstständigen Filialbetrieb übernommen. Unter dem neuen Betriebsleiter Michael Iglhaut soll für die Kunden alles so bleiben, wie bisher gewohnt und geschätzt: die Mitarbeiter, das Sortiment und auch die Produktion direkt im eigenen Haus.

Was wird das Ehepaar Stelmaszek am meisten vermissen? Da sind sich die beiden einig: „Den Kontakt zu unseren vielen netten Stammkunden, denen wir von Herzen ebenso danken möchten, wie unseren engagierten und fleißigen Mitarbeitern. Besondere Highlights waren einerseits die Besuche der Kindergartenkinder, andererseits auch die Christkindlmärkte rings um unser Haus.“

Auch die Medien berichteten öfters über die Königsdorfer Backstube, wie etwa die Deutsche Welle oder das Bayerische Fernsehen.

Vieles blieb in 36 arbeitsreichen Berufsjahren auf der Strecke

Aber selbst wenn nun keine Kindergärten mehr zu Besuch kommen, wird der soziale Kontakt der Stelmaszeks nicht abreißen: „Es ist bei der vielen Arbeit einiges auf der Strecke geblieben. Jetzt wollen wir öfters mal Freunde treffen und einmal abends weggehen ohne schlechtes Gewissen, weil wir morgens wieder aufstehen müssen.“ Es wird einiges anders sein. Aber darauf, dass sie die Dorfgemeinschaft in Münsing ebenso offen aufnimmt, wie seinerzeit die in Königsdorf, hoffen die Stelmaszeks. (wt)

