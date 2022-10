„Das gefällt uns allen nicht“: Königsdorf erhöht den Wasserpreis

Von: Volker Ufertinger

Die Verbrauchsgebühr steigt auf 1,55 Euro pro Kubikmeter, auch die Grundgebühr ist betroffen: Königsdorfer müssen mehr Geld für Wasser ausgeben.

Königsdorf – Nein, glücklich war Rathauschef Rainer Kopnicky (CSU) nicht darüber, den Wasserpreis in seiner Gemeinde erhöhen zu müssen. „Das gefällt uns allen nicht, gerade in diesen Zeiten. Aber es führt kein Weg daran vorbei.“ Das sah der Großteil seines Gemeinderats genauso. Gegen die Stimmen von Sebastian Seidl und Susanne Schwaighofer (beide CSU) beschloss der Rat am Dienstag die Erhöhung. Sie gilt ab Januar 2023 für zwei Jahre.

Das Besondere: Die Verwaltung hat sich auf Hinweis der neuen Kämmerin Regina Bentz mit beiden Faktoren beschäftigt, der Verbrauchs- sowie der Grundgebühr. Die Bestätigung, dass das der richtige Weg ist, hat sie vom Bayerischen Gemeindetag erhalten. Im Ergebnis bedeutet dies: Der Verbrauchspreis wird in Königsdorf moderat angepasst, von 1,40 Euro pro Kubikmeter Wasser auf 1,55 Euro. Größer fällt der Sprung hingegen bei der Grundgebühr aus: Bis 5 Kubikmeter wird von 12 auf 46 Euro erhöht, bis 10 Kubikmeter von 17 auf 74 Euro und über 10 Kubikmeter von 24 auf 140 Euro. Hierzu muss man wissen: Der Großteil der Bürger fällt in die erste Kategorie. Großverbraucher über 10 Kubikmeter gibt es nur sehr wenige. Meist sind es Landwirte.

Wasser wird teurer: Zustand „schonungslos“ aufgezeigt - Defizit von 120 000 Euro pro Jahr

Bernhard Woisetschläger lobte die Kämmerin, den Ist-Zustand so „schonungslos“ aufgezeigt zu haben. Er beklagte, dass in der Vergangenheit offenbar viel versäumt worden sei. „Da muss man den vergangenen Verwaltungen fast einen Vorwurf machen. Ein Defizit von 120 000 Euro im Jahr: In diese Situation darfst Du nicht kommen.“ Bürgermeister Rainer Kopnicky erklärte, dass es in früheren Amtsperioden politisch gewollt gewesen sei, den Wasserpreis nicht zu erhöhen. Durch den Bau der vom Gesundheitsamt geforderten Ultrafiltrationsanlage in Wiesen sei es zwar zu einer „Unterdeckung“ gekommen. Erhöhen wollte man den Preis aber nicht, weil man den Bürgern lange Zeit nur gechlortes Wasser zur Verfügung stellten konnte.

Auf diese Beweggründe wies auch Luise Seemayer (CSU) hin. „Wenn man so will, war ja ich auch mit schuld dran.“ Ihr Parteifreund Sebastian Seidl hingegen wies darauf hin, dass die Beschlüsse in der Vergangenheit „immer einstimmig“ gefällt worden seien.

Erste Erhöhung nach über 20 Jahren: Wasserpreis in Königsdorf steigt

Wie Geschäftsleiter Andreas Baumann aufzeigte, hätte es auch die Möglichkeit gegeben, den Grundpreis beizubehalten. Aber: Das hätte eine Erhöhung des Verbrauchspreises von 1,40 Euro auf 1,73 Euro pro Kubikmeter bedeutet – und das wollte kaum jemand. Georg Stöckl (UBL) etwa fand, dass es unumgänglich sei, nach mehr als 20 Jahren den Grundpreis wieder einmal zu erhöhen. „Der ist ja jenseits von Gut von Böse.“ Doch es sei durchaus auch sinnvoll, durch die Erhöhung des Verbrauchspreises einen Anreiz zum Sparen zu setzen. „Es muss das Bewusstsein da sein, dass Wasser kein unendlich verfügbares Gut ist“, erklärte er. Es gehe nicht an, den Schlauch aus Bequemlichkeit einfach laufen zu lassen, das gelte für Privatpersonen ebenso wie für Landwirte.

Andreas Weber-Rothschuh (UBL) fand, dass die Zeit der „kommunalen Bürgergeschenke vorbei sein sollte“. Es sei richtig, den Wasserpreis zu erhöhen. „Er ist einfach zu lange zu freundlich gestaltet worden.“