Die Rettung von drei KZ-Häftlingen - und ihre Folgen

Von: Volker Ufertinger

Sie hielten dicht: (v.li.) Otto Trinkl, seine Töchter Lore, Eva (hinten) und Rosmarie sowie seine Frau Katharina. In den letzten Kriegstagen versteckten sie drei KZ-Häftlinge vor der SS, darunter Werner Groß. Eva Trinkl und Werner Groß schrieben sich danach noch eine Zeit lang Briefe. © Sabine Hermsdorf-Hiss

1945 rettete die Königsdorfer Familie Trinkl drei KZ-Insassen vor dem sicheren Tod. Für die älteste der drei Töchter, Eva, war es einschneidendes Erlebnis.

Königsdorf – Vor ziemlich genau 77 Jahren, Anfang Mai 1945, hat die Familie Trinkl vom Schuss-Hof in Königsdorf drei KZ-Insassen versteckt, die auf dem Todesmarsch in Richtung Süden getrieben wurden – darunter den Schriftsteller und Kommunisten Werner Groß aus Nürtingen. Die jüngste der drei Trinkl-Schwestern hat diese Geschichte kürzlich öffentlich gemacht. Ihre älteste, inzwischen verstorbene Schwester Eva, zum damaligen Zeitpunkt 20 Jahre alt, verbindet mit Werner Groß eine besondere Geschichte. Sie blieben miteinander auch nach der für alle Beteiligten extrem riskanten Rettung in intensivem Briefkontakt. Er half ihr, sich von der Nazi-Zeit zu distanzieren. Und sie hinterfragte in Briefen immer wieder seine politische Einstellung.

Ein Wissenschaftler interviewte Eva Trinkl 1987

Wie wichtig Retterin und Geretteter füreinander waren, geht aus der Biografie hervor, die Joachim Schlör über Werner Groß Ende der 1980er Jahre verfasst hat. Ihr Titel: „In einer Nazi-Welt lässt sich nicht leben“, erschienen bei der Tübinger Vereinigung für Volkskunde. „Es war meine Magisterarbeit und stand ganz am Anfang meiner Laufbahn“, erinnert er sich. Der renommierte Kulturwissenschaftler unterrichtet mittlerweile an der Universität in Southampton.

Joachim Schlör interviewte Eva Trinkl für seine Magisterarbeit Ende der 1980er Jahre. © Privat

Das letzte Kapitel in dem Buch heißt „Hof Schuß, Post Königsdorf“. Darin schildert der Autor, wie 1987 zufällig ein Treffen von Volkskundestudenten in Königsdorf stattfand. Der angehende Akademiker nutzte die Gelegenheit, sich mit Eva Trinkl (1925 - 2007) zu verabreden. Zu dieser Zeit war der Hof verpachtet, die Familie kam nur am Wochenende aus München raus. Schlör kannte sie lediglich aus den Briefen, die sie als 20-Jährige geschrieben hatte und die er im Nachlass von Werner Groß fand. Jetzt trat ihm eine weißhaarige ältere Dame entgegen, die ihm gerne Auskunft gab.

Die „Dachauer“ entsprachen so gar nicht dem Feindbild

Ganz offen sprach Eva Trinkl, die als Lehrerin in München arbeitete, über die Tatsache, dass sie selbst Anfang Mai 1945 noch dem Nationalsozialismus anhing. Die ganze Jugend habe sie in der Hitler-Zeit verlebt und sei unter anderem im Bund Deutscher Mädels im Sinne des Regimes indoktriniert worden. Von KZ-Insassen dachte sie bis dahin, dass sie die Ideale des Reichs verraten und mit Recht einsitzen. Doch diese leibhaftigen „Dachauer“, wie daheim die drei Männer genannt wurden, erschütterten diesen Glauben zum ersten Mal.

Vor allem Groß – intellektuell, idealistisch, menschlich – war für sie der personifizierte Ausdruck dafür, „dass in dieser Zeit nicht alles so gut war“, wie sie es formulierte. Auch die beiden anderen Häftlinge, die dem Todesmarsch entronnen waren, entsprachen ganz und gar nicht dem von der Propaganda verbreiteten Feindbild. Der eine war nach ihrer Erinnerung ein völlig unpolitischer Mann aus Chemnitz, der wegen einer Denunziation ins KZ gekommen war. Der dritte war ein „Krimineller aus Bayern“ – worin immer sein Vergehen bestanden haben mag. Vor allem Groß machte Eindruck. „Er hat nie versucht, mir ein schlechtes Gewissen zu machen.“

Werner Groß war Kommunist und wurde viele Jahre in verschiedenen Konzentrationslager gefangen gehalten. © Archiv Nürtingen

Dass das Trio überhaupt im Schuß-Hof Unterschlupf fand, ist rein dem Zufall zu danken. Denn: Der Schwager von Bauer Otto Trinkl, Albert Kicherer, stammte ebenfalls aus Nürtingen. Er erkannte den Jugendfreund Werner Groß, als man sich irgendwo im Wald traf – die drei KZler hatten den Todesmarsch heimlich verlassen und fürchteten um ihr Leben. Trinkl und Kicherer nahmen die Deserteure mit an den Hof, gaben ihnen neue Kleider, verbrannten die gestreifte KZ-Kleidung und versteckten sie auf dem Heuboden. Die Familie hielt auch dann noch dicht, als Nazi-Partisanen – die sogenannten „Werwölfe“, ausgebildet im Jugendlager Hochland – die Gegend durchkämmten. Es bestand akute Lebensgefahr, für alle. Auf dem Hof lebten zum damaligen Zeitpunkt 15 Leute, Verwandtschaft, Fremdarbeiterinnen, Evakuierte.

Eva Trinkls Briefe liegen im Archiv in Nürtingen

Für Eva Trinkl begann die „schlechte Zeit“ eigentlich nach der Befreiung. Die Familie war als „Nazifamilie“ geächtet, alles konnte beschlagnahmt werden, der Vater kam ins Internierungslager Moosburg, die Mutter – die beim Gespräch mit dem Groß-Biografen dabei war – musste alles alleine machen. Die „Dachauer“ blieben sechs Wochen, sie mussten schließlich erst gesund werden. Bevor sie dem Heimweg antraten, schrieben sie der Familie eine Bescheinigung über die Hilfe, die sie in Königsdorf erfahren hatten. In dieser Zeit wechselten Trinkl und Groß häufig Briefe. „Er half ihr bei der Entnazifizierung“, so Schlör.

Im Nürtinger Archiv sind nach Zählung des dortigen Archivars Reinhard Tietzen 15 Briefe von Eva Trinkl an Werner Groß erhalten. Wer weiß, wie viele es geworden wären, wenn Werner Groß, der die Verbrechen der Nazi-Zeit ohne Wenn und Aber aufklären wollte und dem viele eine bedeutende Zukunft als Politiker voraussagten, länger gelebt hätte. Doch er starb im Jahr 1950 bei einem Autounfall. Die näheren Umstände konnten nie geklärt werden.

